Senat astus esimese sammu valitsusseisaku lõpetamiseks

Ameerika Ühendriikide senat astus pühapäeval esimese sammu valitsusasutuste töö peatanud vastasseisu lõpetamiseks pärast seda, kui rühm mõõdukaid demokraate nõustus jätkama püüdlusi olukorra lahendamiseks. Praegune eelarvevaidlustest tingitud valitsusseisak on kestnud juba 40 päeva, mis on ajaloo kõige pikem omataoline.

Proovihääletusel, mis on esimene vajalike protseduuriliste manöövrite seeriast, hääletas senat häältega 60-40 kompromiss-seaduse vastuvõtmise poolt, et rahastada valitsust ja korraldada hilisem hääletus taskukohase hoolduse seaduse maksusoodustuste (nn Obamacare'i - toim.) pikendamise kohta, mis aeguvad 1. jaanuaril.

Hääletus, mis oleks esimene samm valitsusasutuste sulgemise lõpetamiseks tuli tunde pärast seda, kui piisavalt demokraate nõustus toetama paketti, mis rahastaks mitut agentuuri ja programmi kogu eelarveaasta jooksul ning kõiki teisi kuni 30. jaanuarini 2026.

Vastutasuks on demokraatidel president Donald Trumpi administratsiooni lubadus uuesti palgata rahastamise katkemise alguses vallandatud valitsustöötajaid ning lubadus korraldada detsembris senatis hääletus Obamacare'i maksusoodustuste pikendamise seaduseelnõu üle.

Kokkulepe ei garanteeri siiski Obamacare'i pikendamist, nagu demokraadid on nõudnud. Sellest hoolimata tagas kuue nädala pikkuse patiseisu lõpetanud kokkuleppele edu kaheksa demokraadist senaatori poolthääl.

Hääletus sillutab teed sel nädalal toimuva seadusandliku paketi arutamiseks, mis rahastaks põllumajandusministeeriumi ning toidu- ja ravimiametit, veteranideministeeriumi ja sõjaväe ehitusprojekte ning kongressi tegevust kogu käesoleva eelarveaasta jooksul.

Enne valitsuse taasavamist peab kokkulepe saama ka kongressi alamkojas esindajatekojas heakskiidu.

Senati enamuse juht John Thune kiitis kokkuleppe kiiresti heaks ja kutsus üles viivitamatule hääletusele selle heakskiitmise protsessi alustamiseks, kuna praegune olukord tähendab lendude katkestamist üle kogu riigi, ohustas toiduabi miljonitele ameeriklastele ja jätab föderaaltöötajad palgata.