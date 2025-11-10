Läti inflatsioon kiirenes oktoobris 4,3 protsendile

Võrreldes 2024. aasta oktoobriga mõjutas tarbijahindade keskmist taset 2025. aasta oktoobris peamiselt toidu ja alkoholivabade jookide, eluasemega seotud kaupade ja teenuste ning tervishoiuga seotud kaupade ja teenuste hinnatõus.

Võrreldes 2015. aastaga olid tarbijahinnad 2025. aasta oktoobris 52,3 protsenti kõrgemad. Kaupade hinnad tõusid 50,2 protsenti ja teenuste hinnad 56,4 protsenti.