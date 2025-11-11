X!

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna

Majandus
Ohutusmärgid ehitusel.
Ohutusmärgid ehitusel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tartu linn plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna, mille elanike arvuks on arvestatud 1600-2000 inimest. Hoonestuse ja taristu kava eskiis on valmis, nüüd algavad maaomanikega läbirääkimised.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule piirneb planeeritav Uus-Tähtvere nimeline elamupiirkond ühelt poolt Emajõega ja teiselt poolt Kreutzwaldi tänava ning Vorbuse teega. Teistpidi ulatub see dendropargist tulevase Tiksoja silla koridorini.

Hoonestuskavaga on uude Emajõe-äärsesse elamupiirkonda kavandatud üksik- ja kaksikelamud, ridaelamud ning väiksemad kortermajad. Kavandatud on ka lasteaed, toidupood ja liikuvuskeskus.

Tartu ruumiloome osakonna üldplaneeringute valdkonna juht Indrek Ranniku rääkis ERR-ile, et pärast eskiisi valmimist on linnavalitsus alustanud suhtlemist maaomanikega.

"Seal on palju eraomanikke. Linnal seal maad ei ole, natukene on riigil ja siis on eraomanikud. Pärast suhtlemist me tutvustame oma lahendust, vajadusel viime täiendusi sisse. Paralleelselt me tegeleme selle tehnilise taristu poolega. Ehk teiste sõnadega me tahame saada paika torud, kanalisatsiooni, vee, elektri tänavate tasandil, et sinna kvartalite sisse me ei lähe. Seejärel me teeme ka avaliku tutvustamise ühe koosoleku näol ja kinnitame selle lahenduse. Millal see saab toimuma, see sõltub praegu eelkõige läbirääkimistest maaomanikega," selgitas Ranniku.

Kedagi kindlat, kes piirkonnas ehitama hakkaks, Ranniku sõnul veel teada ei ole.

"Meie jaoks on selle töö koostamisega seatud eesmärk luua terviklahendus, kus tänavavõrgustik oleks ühtne, torud jookseksid kõiki arvestavalt ja elurajooni lõpuni välja, et arhitektuurne ruum oleks planeeritud, kvaliteetne ja kõiki arvestav. Meie eesmärk on vältida üksikute detailplaneeringute kaudu selliste suletud linnakeste tekkimist, vaid me soovime ikkagi näha terviklikku elurajooni," ütles Ranniku

Ranniku sõnul on piirkonna pindala umbes 70 hektarit.

Oma rolli mängib ka linna soov laiendada jõeäärset Jänese matkarada. "Jõeäär enam-vähem 100 meetri ulatuses, mis on ka eramaadel, peaks üle tulema linnale kas võõrandamise näol või isikliku kasutusõiguse või servituudi näol, eks seda siis näe. See on läbirääkimiste koht, et meie omalt poolt pakume ehitusõigust ja me tahame saada Jänese raja ümbrust laiemas ulatuses dendropargi osaks, kus ta pikeneb sealt Jänese rada mööda. Põhimõtteliselt Jänese matkarada ja sealt siis edasi Kreutzwaldi tänava poole peaks jääma ikkagi suhteliselt puutumatu loodusega senise olemusega maastikuks," selgitas Ranniku linna plaani.

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:10

Septembris peatus hotellides neli protsenti rohkem turiste kui mullu

08:08

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

08:02

Ossinovski: Tallinn uurib Bessedinile tehtud väljamakseid

07:50

Wahingtoni külastanud Süüria liider lubas ühineda ISIS-e vastase võitlusega

06:47

Leedu president kinnitas ametisse uue kaitse- ja kultuuriministri

06:47

Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna

06:37

Iisraeli välisminister avab Tallinnas suursaatkonna

06:29

Eestisse on tänavu tulnud töötama 6500 inimest kolmandatest riikidest

06:15

USA senat kiitis heaks valitsuse tööseisaku lõpetava rahastuskokkuleppe

05:47

Ukraina süütas droonirünnakuga Saraatovi naftatöötlemistehase

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.11

Sõja 1356. päev: Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

10.11

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

10.11

Riigiprokurör: kokaiin on Eestis tavatarbijale üha kättesaadavam

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

10.11

Riigikogulane ja linnavolinik Korobeinik soovib lõpetada kahel toolil istumise

10.11

Politseijuht: pommiähvarduste laine eesmärk on tekitada kaost ja külvata segadust

10.11

BBC tegevuse kohta koostatud memo näitab laialdast kallutatust

10.11

Kohus vabastas Nicolas Sarkozy vanglast

10.11

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

ilmateade

loe: sport

08:08

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: mida arvata Ott Tänaku otsusest?

10.11

Saalijalgpallikoondis kaotas Gruusiale taas suurelt

10.11

Mullune finalist Fritz mängis Musetti üle

10.11

Eesti jalgpallikoondis üritab MM-valiksarja väärikalt lõpetada

loe: kultuur

10.11

Elektriteater avas Tartu raekoja platsil uue kinosaali

10.11

PÖFF-il esilinastub Indrek Spungini dokumentaalfilm Velikije Lukist

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

10.11

Eesti keeles ilmus René Girardi poleemiline teos "Vägivald ja püha"

loe: eeter

10.11

Andres Oja: õigeaegne kontroll aitas vähi õigel ajal avastada

10.11

Raimo Ülavere: iga ebamugavus ja pingutus ei vii kohe läbipõlemiseni

10.11

Klassikatäht Havryil Sydoryk: muusika annab mulle lootust ja soovi elada

10.11

Lauli Koppelmaa: ma ei suuda oma last kõikidest lapsepõlvetraumadest säästa

Raadiouudised

10.11

Päevakaja (10.11.2025 18:00:00)

10.11

Tallinn lubab kõnniteed lumest puhastada kaheksa tunni jooksul

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 15:00:00)

10.11

Euroopa Komisjon muutis eelarve ettepanekut põllumeeste kasuks

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 12:00:00)

10.11

Korobeinik soovib seadusega lõpetada kahel toolil istumise

10.11

Raadiouudised (10.11.2025 09:00:00)

10.11

Muutus maamaksu tõlgendamises tõstab kirikute maksukoormust

10.11

Kaitsevägi korraldas isadepäeva Narvas

10.11

Päevakaja (09.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo