Tartu plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna

Tartu linn plaanib välja arendada uue jõeäärse elamupiirkonna, mille elanike arvuks on arvestatud 1600-2000 inimest. Hoonestuse ja taristu kava eskiis on valmis, nüüd algavad maaomanikega läbirääkimised.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule piirneb planeeritav Uus-Tähtvere nimeline elamupiirkond ühelt poolt Emajõega ja teiselt poolt Kreutzwaldi tänava ning Vorbuse teega. Teistpidi ulatub see dendropargist tulevase Tiksoja silla koridorini.

Hoonestuskavaga on uude Emajõe-äärsesse elamupiirkonda kavandatud üksik- ja kaksikelamud, ridaelamud ning väiksemad kortermajad. Kavandatud on ka lasteaed, toidupood ja liikuvuskeskus.

Tartu ruumiloome osakonna üldplaneeringute valdkonna juht Indrek Ranniku rääkis ERR-ile, et pärast eskiisi valmimist on linnavalitsus alustanud suhtlemist maaomanikega.

"Seal on palju eraomanikke. Linnal seal maad ei ole, natukene on riigil ja siis on eraomanikud. Pärast suhtlemist me tutvustame oma lahendust, vajadusel viime täiendusi sisse. Paralleelselt me tegeleme selle tehnilise taristu poolega. Ehk teiste sõnadega me tahame saada paika torud, kanalisatsiooni, vee, elektri tänavate tasandil, et sinna kvartalite sisse me ei lähe. Seejärel me teeme ka avaliku tutvustamise ühe koosoleku näol ja kinnitame selle lahenduse. Millal see saab toimuma, see sõltub praegu eelkõige läbirääkimistest maaomanikega," selgitas Ranniku.

Kedagi kindlat, kes piirkonnas ehitama hakkaks, Ranniku sõnul veel teada ei ole.

"Meie jaoks on selle töö koostamisega seatud eesmärk luua terviklahendus, kus tänavavõrgustik oleks ühtne, torud jookseksid kõiki arvestavalt ja elurajooni lõpuni välja, et arhitektuurne ruum oleks planeeritud, kvaliteetne ja kõiki arvestav. Meie eesmärk on vältida üksikute detailplaneeringute kaudu selliste suletud linnakeste tekkimist, vaid me soovime ikkagi näha terviklikku elurajooni," ütles Ranniku

Ranniku sõnul on piirkonna pindala umbes 70 hektarit.

Oma rolli mängib ka linna soov laiendada jõeäärset Jänese matkarada. "Jõeäär enam-vähem 100 meetri ulatuses, mis on ka eramaadel, peaks üle tulema linnale kas võõrandamise näol või isikliku kasutusõiguse või servituudi näol, eks seda siis näe. See on läbirääkimiste koht, et meie omalt poolt pakume ehitusõigust ja me tahame saada Jänese raja ümbrust laiemas ulatuses dendropargi osaks, kus ta pikeneb sealt Jänese rada mööda. Põhimõtteliselt Jänese matkarada ja sealt siis edasi Kreutzwaldi tänava poole peaks jääma ikkagi suhteliselt puutumatu loodusega senise olemusega maastikuks," selgitas Ranniku linna plaani.