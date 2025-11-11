X!

ERR Donbassis: linnu ähvardab tühjaks jäämine

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Donbassis kestavad tulised lahingud. Venemaa ründedroonide ulatuses asuvad linnad ja külad jäävad inimestest tühjaks, kuigi seal on veel alles elekter ja gaas.

Kuu aega tagasi nägime operaator Tarmo Aarmaga esimest korda Donbassi maanteedel droonivastaseid võrke. Nüüd on nendega kaetud peaaegu kõik rindeäärsed teed.

Kui võrke ei ole, siis kõige ohutum viis liikuda, on sõita sõjaväelaste auto taga, millel on katusel droonivastane seade. Veel parem on, kui kastis on paar meest relvadega. Nende poiste kaitsva tiiva all me jõudsimegi Mõkolaivkasse. See on Slovjanski eeslinn, kus peaaegu kõik elanikud töötasid ühes viimastest Donbassi elektrijaamadest.

Slovjanski soojuselektrijaam asub 18 kilomeetri kaugusel rindejoonest, nii et see oli ainult aja küsimus, millal siia midagi kukub. Ja kukkuski eelmisel nädalal.
Nüüd tuleb elekter siia mujalt Ukrainast. Selleks on remondimehed sunnitud kogu aeg taastama elektritaristut. Sama olukord oli siin täiemahulise sõja alguses, kui venelaste väed asusid siit vaid mõne kilomeetri kaugusel.

"Seal on jõgi. Nad olid siit paari kilomeetri kaugusel, võib-olla isegi vähem. Siis olid suurtükid, mis ulatusid siiani. Muidugi lasti nii meie elektrijaama, kui ka Mõkolaivka pihta," rääkis remondimees Vitali.

Ta lisas, et olukord paremaks ei ole läinud. "Droonid kogu aeg lendavad siin. Kogu aeg," ütles ta.

Ljudmila lisas, et ohus on lihtsad inimesed. "Ja nad tabavad kohti, kus on lihtsad inimesed. Kus ei ole sõjaväelasi, vaid on tavalised inimesed. Kuidas seda mõista, et nad lasevad rahva pihta?"

Ljudmila ja tema pensionäridest sõbrannad ei taha Mõkolaivkast lahkuda, vaatamata üleskutsetele evakueeruda. Nende peamine probleem on, kuidas üle elada tulevane talv.

"Keskkütet veel ei ole. Õnneks on meil nii ilus sügis. Korteris panen vahepeal soojendama gaasiboileri või gaasipliidi," märkis Nadežda.

Gaas on veel siin alles. Elektriga on probleemid – kokkuhoiu mõttes lülitati Mõkolaivkas välja kõik liftid.

"Tema on 74, tema 78, tema üle 80. Ja me lähme jala. Aga mis meil teha? Leiba on vaja, peame ostma midagi poest," ütles Ljudmila.

Kõrvalpoes leiba aga ei ole, on ainult maiustused. Müüja Ljudmila kurdab, et ostjaid jääb vähemaks.

"On, aga paljud lähevad ära. Pärast seda, kui meie elektrijaama tabas kolm liugpommi ja ka elumajad said tabamusi, hakkasid kõik kartma," sõnas Ljudmila.

Sõja alguses Ljudmila lootis, et äkki sõjategevus vaibub. "Alguses käisid läbirääkimised. Me ootasime, et nad lepivad kokku. Nüüd ma saan aru, et nad räägivad seal oma asjadest, mitte inimeste eludest," märkis ta.

Ljudmila püüab hoida sidet oma õe ja emaga, kes elavad okupeeritud Donetskis. Kuid rääkida nendega sõjast ta ei riski – ta on veendunud, et kõiki jutte kuulatakse pealt.

"Me nendel teemadel üldse ei räägi, sellepärast, et ei tohi. Nemad saavad aru, et ei tohi, ja mina saan aru, et ei tohi. Küsime ainult, kuidas tervis, kuidas läheb? Nemad elavad meile kaasa, meie elame neile kaasa," rääkis Ljudmila.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:21

Ukraina tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrollil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

19:12

ERR Donbassis: linnu ähvardab tühjaks jäämine

19:02

Teet Kask astub argentiina muusika saatel lavale soolotantsuga

18:56

Brüssel võib tehisintellekti arendamiseks võtta ette EL-i privaatsusreeglid

18:55

Rudolf Tobiase oratooriumist "Joonas" valmis eestikeelne CD-plaat

18:54

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

18:49

Suri Imre Sooäär

18:46

Metroserdi rakendusuuringute keskus avas esimese labori

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:49

Suri Imre Sooäär

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

10.11

Mustamäe algusaastatest pärit kahte kortermajja ehitatakse liftid

10:45

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

20:21

Ukraina tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

14:15

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

10.11

Tallinn kavatseb kaheksa aastat tagasi suletud trolliliini taas käima panna

14:07

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

10.11

Tartu uus linnavõim jagas abilinnapeade kohad

10.11

Sõja 1356. päev: Ukraina ründas Tuapse naftasadamat Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:37

Hardo Mere ja Joonas Oja tulid Tuneesia maratonrollil kolmandaks

19:18

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

18:37

Avaseti kaotusest toibunud Alcaraz sai Torinos teise võidu

18:08

Võidukalt alustanud Lajal kohtub taas Struffiga

loe: kultuur

19:02

Teet Kask astub argentiina muusika saatel lavale soolotantsuga

18:55

Rudolf Tobiase oratooriumist "Joonas" valmis eestikeelne CD-plaat

18:54

PÖFF-i kuues võistlusprogrammis jõuab tänavu vaatajate ette 275 lühifilmi

15:27

Galerii: Elektriteater avas Tartu Raekoja platsil uue kinosaali

loe: eeter

14:32

Koerte koolitaja: igavus mõjutab paljude koerte vaimset tervist

13:56

Kadri Hunt: minu ees on väga paljud asjad ise lahti rullunud

13:54

Mart Juur: huumor võib olla tõhus kaitsevahend ja ravim, aga ka hirmus relv

12:38

Púr Múdd: meie saund on melanhoolne, rõõmsad lood on lennanud prügikasti

Raadiouudised

18:45

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

18:45

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

18:45

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

18:35

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

16:55

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

16:50

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

15:20

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

14:45

Suhteliselt soe sügisilm püsib

12:20

Raadiouudised (11.11.2025 12:00:00)

09:50

Turistide arvu suurenemin ei kata hotellide kasvanud maksukulusid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo