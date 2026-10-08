MTA pani enampakkumisele Luhamaa tollipunktis konfiskeeritud kuldmündid

Oksjonile avaldatud kuldmüntidega saab tutvuda siin.

Kuna menetluse käigus ei õnnestunud müntide omanikku kindlaks teha, lubas kohus mündid riigi kasuks konfiskeerida. Kuldmüntide ligikaudne väärtus piiriületuse ajal oli 390 000 eurot.

8. augustil saabus Luhamaa tollipunkti väljuvale suunale veok, mille läbivaatuse käigus avastasid tolliametnikud veoki seljatoe seest 157 kuldmünti kogukaaluga ligi 4,8 kilogrammi. Juhtumi suhtes alustati kriminaalmenetlust sanktsioonirikkumise katses ning püüti välja selgitada müntide tegelikku omanikku.

Maksu- ja tolliamet (MTA) pani osta.ee portaali enampakkumisele kuldmündid, mis avastati 2025. aastal Luhamaa tollipunktis veoki seljatoe seest.

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