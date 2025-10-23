X!

Ligi: 2016. aastal solgiti kõiki reegleid rikkudes eelarvepoliitika ära

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnas "Esimeses stuudios", et 2026. aasta riigieelarve, mis praegu saab palju kriitikat, on tegelikult juba varasemalt rikutud eelarvepoliitika tulemus. Täpsemalt selgitas Ligi, et 2016. aastal rikkusid koalitsioonis olnud erakonnad reegleid ning väänasid enda kasuks eelarvet.

Kohalike valimiste lõpplahenduse vormistamine võtab paljudes omavalitsustes veel aega, kuid poliitikaelu kese koondub taas riigikokku, kus ootab vastuvõtmist läbi aegade suurima puudujäägiga riigieelarve.

Rahandusminister Jürgen Ligi tõdes "Esimeses stuudios", et ei ole endiselt lugenud läbi riigieelarvet ega ka eelarvestrateegiat.

"Ma ei loe nii riigieelarvet, ma ütlen ausalt. Ma lappan diagonaalis, küsin küsimusi ja lasen endale teha kokkuvõtvaid memosid. Mis seal salata. Kui midagi on vastamata, siis ma vaatan, aga raamatuna ei soovita ma kellelgi seda võtta. Ma olen aeglane lugeja ka. Mulle on alati meeldinud jälgida teksti ja rahulikult võtta, aga eelarvet olen tegelikult õppinud kiiresti lugema, sest ma tean seda, aga mulle meeldib tekste nautida ja mitte lugeda selliseid patakaid igavaid tehnilisi asju," lausus Ligi.

Ühtlasi sõnas rahandusminister, et detailidesse süvenevad ametnikud.

"Ma olen ju seda eelarveprotsessi juhtinud, aga ametnikud on need, kes neid detaile panevad kokku ööd ja päevad. Tegelikult on riigiametnikel ikka hirmus koormus selle eelarve kokkupanemisel," lisas Ligi.

Pankade analüütikud ja ökonomistid on mitu korda väljendanud oma muret, et vastu on võetud -4,5 suuruse defitsiidiga eelarve ning ei teata, kuidas sellest on hiljem võimalik välja tulla. Ka Ligi on mures.

"Väga mures olen. Loomulikult on dominandiks ikkagi olud. Varem käest lastud tasakaal ja sõda ning kaitsekulude kasv... Isegi ei ole mõistlik rääkida eelarve tasakaalust ja Euroopa Liit ikkagi muutis neid reegleid just seetõttu neljaks aastaks lõdvemaks, sest muudmoodi pole võimalik relvastuda, heidutada ja Ukrainat abistada," selgitas Ligi.

Rahandusministrit häirib ka, et valimistel on lubatud kokku maksulangetusi ja muud, kuid reaalsus ei ole need kuidagi võimalikud.

"Ütlesin kohe peale koalitsiooniläbirääkimisi sotsidega, mis asjad mulle maksudes ei meeldi ja mida ei tohiks olla. Kõigi tulude maksustamine, tulumaksumäära tõstmine ja ettevõtetele paralleelne tulumaks. Need on majandusele halvad, aga need on ka maksusüsteemi reostavad. Kunstlikud asjad. Mitte maksumäär ise ei ole, aga ta koormab majandust erinevalt käibemaksust. Ikkagi saime need tagasipööratud seetõttu, et keegi ei tahtnud enam ennast tappa nendega. Asjad ise on ebameeldivad, aga on näha, et paremat ei saa. Teised on eelarve poolest kaugeltki hullemad. Lubavad asju, mis ei ole kindlasti teostatavad," sõnas rahandusminister.

Ligi hinnangul on meil kõige suuremad kulutused hariduses, kultuuris ja julgeolekus, kuid ametkondades ollakse pigem tagasihoidlikud. Näitena tõi minister, et rahandusministeeriumis on tööl 2700 inimest, kelle peale kulub 150 miljonit eurot, kuid eelarvest ei saanud nad midagi.

"Need on lootusetud küsimused, et kuidas selgitada olukorda inimestele, kes saavad miinimumpalka… Päästjatel on tihti ka muid sissetulekuid, aga eelarves on nad ikka prioriteet. Nemad, politseinikud, riigikaitse oli erand ja haridus ka. Meil on sisejulgeolekus kulud väga suured. Prioritiseerimine jätkub ikkagi," kinnitas Ligi.

Ligi sõnul on riigieelarves asjalood kehvad, kuna 2016. aastal tehti mitmeid vigu, mida ei oleks tohtinud teha.

"Viga tehti 2016. aastal väga rämedal moel. Kõiki reegleid rikkudes solgiti eelarvepoliitika ära. Protseduurid, kooskõlastamised, tehti mingisugused maksud, tehti eelarve kobaraid suvalise seaduse külge ja muudeti ka eelarve reegleid. See oli süütuse kaotamine selles mõttes, et mindi eelarvet enda kasuks väänama. Sealt alates see tasakaal kadus ja kokkuvõttes ka prognoositi seda. Alkoholiaktsiis oli esimene. Punnitati seda maksuküüru ehitada, sellele katteid teha ja see ei kukkunud välja. Sealt hakkas kärisema, miinus lasti sisse enne kriise, aga kui siin pealkirjad ütlesid, et kes on rohkem laenu võtnud ja selgus, et meie, siis toona söödi reserve. Tugevad varud söödi ära ja kui tulid päris kriisid peale, siis korraliku kasvu ajal toodetud defitsiidid olid söönud ära ka varu eelarvest," selgitas Ligi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Mirko Ojakivi

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:15

Nõmme United naaseb Premium liigasse

22:48

Ligi: 2016. aastal solgiti kõiki reegleid rikkudes eelarvepoliitika ära

22:45

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

22:20

ETV spordisaade, 23. oktoober

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:51

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

21:31

Ettevõtted on oma jõulutoodete valmistamisega lõpusirgel

21:29

Reedel on valdavalt pilves ilm ja sajab vihma

21:22

Isamaa ei otsustanud, kellega soovitakse Tallinnas koalitsioonikõnelusi alustada Uuendatud

21:18

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

15:30

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

19:56

Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

08:58

WSJ: USA kaotas piirangu Ukrainale antud kaugmaarakettide kasutamisele

15:55

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

09:33

Tallinki üheksa kuu kasum langes ligi 90 protsenti

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

22.10

19-kordne Eesti meister: me olime õppelabor, kelle pealt tulid algteadmised

18:05

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23:15

Nõmme United naaseb Premium liigasse

22:45

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

22:20

ETV spordisaade, 23. oktoober

21:51

Ševoldajeva: on äge olla rahvusvahelisel tasandil favoriidi rollis

loe: kultuur

20:15

Nele-Liis Vaiksoo: ilma hea tekstita ma ei oskagi laule laulda

18:53

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

18:45

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

17:28

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

loe: eeter

13:03

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

09:56

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

08:48

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

18:40

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

18:40

Päevakaja (23.10.2025 18:00:00)

18:40

Tartus seab Isamaa nüüd linnapeakohast loobumiseks tingimusi

15:30

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

15:30

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

15:20

Raadiouudised (23.10.2025 15:00:00)

13:40

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

12:40

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

12:40

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

12:30

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo