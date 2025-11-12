Lang Reformierakonnast: erakonna liikmed peavad hakkama küsimusi esitama

Saatejuht Anvar Samost küsis Langi hinnangut praegusele Reformierakonna tegutsemisele nii valitsuses kui ka mujal ning tõi näiteks asjaolu, et välja tullakse uuesti kliimaseadusega.

"Eile kuidagi täiesti ootamatult ilmus kuskil valitsuse eelnõude infosüsteemi kliimaseaduse eelnõu, mis ma saan aru, on kavas neljapäeval valitsuskabineti istungil vastu võtta, ehkki kliimaministeeriumi ametnikele, valdkonna ettevõtetele ja avalikkusele – see kõik tuleb ootamatusena. Sinna on löödud peale AK (ametkondlikuks kasutamiseks - toim.) templid, et keegi jumala eest ei näeks, mis seal kirjas on. Ettevõtted on... rääkisin eile mitme inimesega, on väga mures, ei saa aru. Arvatakse, et küllap Kristen Michal kliimaseaduse eelnõu väljatoomisega üritab summutada mingisugust muud teemat või parandada erakonna reitingut või leida mingit uut vastandumistelge. Ja kusjuures see kõlab küll jaburalt, aga ma kardan, et äkki nendel inimestel on õigus," rääkis Samost.

"Eks see viib tagasi selle diskussiooni juurde, mis asi on hea haldus ja mis on halb haldus. Neid halva halduse märke me näeme ju igalt poolt, olgu see siis omavalitsuse tasemel või siis riigi tasemel. Halb haldus reeglina tuleneb sellest, et kõikvõimalikud huvid põrkuvad sellisel moel, et siis lõpuks see otsus, mis vastu võetakse, on kompromissidest tehtud kompromiss, mis on teada, et ei toimi. Meil on jäätmemajanduses samasugune olukord, meil on energeetikas samasugune olukord. Aga lõppastmes ju otsustama peaks siis see, kellele on antud rahva poolt see voli otsustada – parlament ja parlamendi poolt ametisse nimetatud valitsus," kommenteeris seda Lang.

"Kui valitsus teeb mingeid samme, mis on peidus nii parlamendi kui ka siis nende valijate eest, siis tekitab see üksnes ainult usaldamatust ja jällegi selle olukorra, kus otsuseid ei suudeta põhjendada, inimesed enam ei usu nende tegevuste aususesse ja kõik lendab sinnamaani, et kellegi reiting on läbi põranda. Ja siis üritatakse muidugi seda mingil moel parandada," lisas ta.

"Ma ei tea, kas kliimaseadus seda konkreetselt puudutab. See ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on kogu selle klassikalise lääne demokraatia probleem tänasel päeval. See on see usalduse kadu võimu suhtes, kes teeb inimestele arusaamatuid otsuseid. Miks nad nii teevad, tuleks kuidagi ära seletada, aga seletada on väga keeruline, sest kõik need otsused on seotud mingite huvirühmade toimetamisega," lausus Lang.

"Mis asja me ajame?"

Rääkides Reformierakonna toetusest ja riigikogu valimistele vastu minemisest, ütles Lang, et Reformierakond peab otsustama, mis asja ta ajab.

"Võib tuua sellesama teatrite näite, et me ütleme surmtõsise näoga, et mina ei saa midagi teha. Sama hästi võib öelda iga erakonna liige, et ma ei saa mitte midagi teha, aga tegelikult ei ole ju nii. Reformierakond vastavalt põhikirjale on ju täiesti korralik struktuur. Eks ta peab ju nüüd hakkama küsimusi esitama, et kuulge, mis asja me ajame. Kas me ajame sellist liberaalset majanduspoliitikat või me upume mingisuguste toetuste eraldamise sohu? Ja mis on see nägemus, mida me tahame saada Eestist 20 aasta pärast ja kuidas me selle hea halduse siis ellu viime? Ja sealt hakkavad tulema siis need inimesed, kes seda programmi ellu viima hakkavad," rääkis Lang.

"Kas me muutunud maailmas muudame neid põhimõtteid, millega me selle erakonna asutasime 1995. aastal või tuleks nende põhimõtete juurde tagasi minna? Mina kuulun kindlasti nende hulka, kes ütlevad, et tuleks minna nende põhimõtete juurde tagasi ja lõpetada see eksperiment kõikvõimalike sotsialistlike ettevõtmistega siin, mis ei ole ju mitte kuskile viinud, ta ei ole midagi muutnud paremaks," sõnas Lang.

"Meil on tohutu riigivõlg, täna kuuleme, et tervisekassa jookseb rahast tühjaks. Kui keegi arvab, et seda on võimalik lahendada mingi jumala palumisega kuskil, et äkki kuskilt potsatab mingi rahapakk... Kunagi ma kuulsin debatis kultuuriteemadel, ma mäletan, üks minu oponentidest, kui tema käest küsiti, kust te selle kõige jaoks raha võtate, siis ta ütles, jumal annab," jätkas Lang.

Samost küsis, kas see tähendaks seda, et keegi peaks Reformierakonna sees hakkama koguma allkirju erakorralise üldkogu kokkukutsumiseks.

"Eks see nii hull ka nüüd ei ole. Esiteks tuleb käivitada see debatt, mis nende väärtustega on. Kas siis võtame lihtsalt need vanad väärtused uuesti lauale ja unustame mingid poliitilised tegevused, mis vahepeal olid või me muudame ka mingisuguseid oma seisukohti, lähtudes ka siin tehnoloogia arengust ja millest iganes? See eeldab tegelikult erakonna sisest poliitilist diskussiooni. Mina loodan, et see erakond on selleks ikkagi valmis. Lihtsalt ühtede inimeste mahavõtmine ja teiste asemele panemine ka ei muuda ju midagi paremaks, kui ei teata seda, mis asja need inimesed ajama hakkavad," leidis Lang.