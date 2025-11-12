X!

Lang Reformierakonnast: erakonna liikmed peavad hakkama küsimusi esitama

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Reformierakondlased peavad riigikogu valimistele vastu minnes hakkama esitama küsimusi erakonna tuleviku kohta ning see on iga erakonna liikme võimuses, ütles Reformierakonna asutajaliige, praegune ringhäälingute liidu esimees Rein Lang saates "Otse uudistemajast".

Saatejuht Anvar Samost küsis Langi hinnangut praegusele Reformierakonna tegutsemisele nii valitsuses kui ka mujal ning tõi näiteks asjaolu, et välja tullakse uuesti kliimaseadusega.

"Eile kuidagi täiesti ootamatult ilmus kuskil valitsuse eelnõude infosüsteemi kliimaseaduse eelnõu, mis ma saan aru, on kavas neljapäeval valitsuskabineti istungil vastu võtta, ehkki kliimaministeeriumi ametnikele, valdkonna ettevõtetele ja avalikkusele – see kõik tuleb ootamatusena. Sinna on löödud peale AK (ametkondlikuks kasutamiseks - toim.) templid, et keegi jumala eest ei näeks, mis seal kirjas on. Ettevõtted on... rääkisin eile mitme inimesega, on väga mures, ei saa aru. Arvatakse, et küllap Kristen Michal kliimaseaduse eelnõu väljatoomisega üritab summutada mingisugust muud teemat või parandada erakonna reitingut või leida mingit uut vastandumistelge. Ja kusjuures see kõlab küll jaburalt, aga ma kardan, et äkki nendel inimestel on õigus," rääkis Samost.

"Eks see viib tagasi selle diskussiooni juurde, mis asi on hea haldus ja mis on halb haldus. Neid halva halduse märke me näeme ju igalt poolt, olgu see siis omavalitsuse tasemel või siis riigi tasemel. Halb haldus reeglina tuleneb sellest, et kõikvõimalikud huvid põrkuvad sellisel moel, et siis lõpuks see otsus, mis vastu võetakse, on kompromissidest tehtud kompromiss, mis on teada, et ei toimi. Meil on jäätmemajanduses samasugune olukord, meil on energeetikas samasugune olukord. Aga lõppastmes ju otsustama peaks siis see, kellele on antud rahva poolt see voli otsustada – parlament ja parlamendi poolt ametisse nimetatud valitsus," kommenteeris seda Lang.

"Kui valitsus teeb mingeid samme, mis on peidus nii parlamendi kui ka siis nende valijate eest, siis tekitab see üksnes ainult usaldamatust ja jällegi selle olukorra, kus otsuseid ei suudeta põhjendada, inimesed enam ei usu nende tegevuste aususesse ja kõik lendab sinnamaani, et kellegi reiting on läbi põranda. Ja siis üritatakse muidugi seda mingil moel parandada," lisas ta.

"Ma ei tea, kas kliimaseadus seda konkreetselt puudutab. See ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on kogu selle klassikalise lääne demokraatia probleem tänasel päeval. See on see usalduse kadu võimu suhtes, kes teeb inimestele arusaamatuid otsuseid. Miks nad nii teevad, tuleks kuidagi ära seletada, aga seletada on väga keeruline, sest kõik need otsused on seotud mingite huvirühmade toimetamisega," lausus Lang.

"Mis asja me ajame?"

Rääkides Reformierakonna toetusest ja riigikogu valimistele vastu minemisest, ütles Lang, et Reformierakond peab otsustama, mis asja ta ajab.

"Võib tuua sellesama teatrite näite, et me ütleme surmtõsise näoga, et mina ei saa midagi teha. Sama hästi võib öelda iga erakonna liige, et ma ei saa mitte midagi teha, aga tegelikult ei ole ju nii. Reformierakond vastavalt põhikirjale on ju täiesti korralik struktuur. Eks ta peab ju nüüd hakkama küsimusi esitama, et kuulge, mis asja me ajame. Kas me ajame sellist liberaalset majanduspoliitikat või me upume mingisuguste toetuste eraldamise sohu? Ja mis on see nägemus, mida me tahame saada Eestist 20 aasta pärast ja kuidas me selle hea halduse siis ellu viime? Ja sealt hakkavad tulema siis need inimesed, kes seda programmi ellu viima hakkavad," rääkis Lang.

"Kas me muutunud maailmas muudame neid põhimõtteid, millega me selle erakonna asutasime 1995. aastal või tuleks nende põhimõtete juurde tagasi minna? Mina kuulun kindlasti nende hulka, kes ütlevad, et tuleks minna nende põhimõtete juurde tagasi ja lõpetada see eksperiment kõikvõimalike sotsialistlike ettevõtmistega siin, mis ei ole ju mitte kuskile viinud, ta ei ole midagi muutnud paremaks," sõnas Lang.

"Meil on tohutu riigivõlg, täna kuuleme, et tervisekassa jookseb rahast tühjaks. Kui keegi arvab, et seda on võimalik lahendada mingi jumala palumisega kuskil, et äkki kuskilt potsatab mingi rahapakk... Kunagi ma kuulsin debatis kultuuriteemadel, ma mäletan, üks minu oponentidest, kui tema käest küsiti, kust te selle kõige jaoks raha võtate, siis ta ütles, jumal annab," jätkas Lang.

Samost küsis, kas see tähendaks seda, et keegi peaks Reformierakonna sees hakkama koguma allkirju erakorralise üldkogu kokkukutsumiseks.

"Eks see nii hull ka nüüd ei ole. Esiteks tuleb käivitada see debatt, mis nende väärtustega on. Kas siis võtame lihtsalt need vanad väärtused uuesti lauale ja unustame mingid poliitilised tegevused, mis vahepeal olid või me muudame ka mingisuguseid oma seisukohti, lähtudes ka siin tehnoloogia arengust ja millest iganes? See eeldab tegelikult erakonna sisest poliitilist diskussiooni. Mina loodan, et see erakond on selleks ikkagi valmis. Lihtsalt ühtede inimeste mahavõtmine ja teiste asemele panemine ka ei muuda ju midagi paremaks, kui ei teata seda, mis asja need inimesed ajama hakkavad," leidis Lang.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:40

Kliimaseadus jõuab üllatuslikult juba sel nädalal valitsuskabinetti

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

15:30

Raadiouudised (12.11.2025 15:00:00)

15:19

Lugeja küsib: kas kirurgi käsi peab olema kindel?

15:16

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

15:16

Kandideerimiskeelu saanud Le Pen lubas vajadusel anda ohjad üle Bardellale

14:48

Lang Reformierakonnast: erakonna liikmed peavad hakkama küsimusi esitama

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

14:34

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

14:29

Meedikute väljaränne on tänu palgatõusudele varasemast kümme korda väiksem

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

11.11

Meedia: Putini onupojapoliitika jõudis tsaariaegsele tasemele

11.11

Michal: Tallinnas toimuv paneb mind julgeoleku pärast muretsema

10.11

Hotell Pädaste mõisas Muhumaal paneb uksed kinni

11.11

Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

11.11

Nõmmel sulgeb uksed Tallinna vanim kingapood

11.11

Töötukassa koondab kolmandiku juhtidest

08:31

Vene meedia: Putinil on kolm identset kabinetti eri elukohtades

11.11

Hooldekodud tõstavad uuest aastast hindu

11.11

Sõja 1357. päev: Ukraina tabas järjekordset naftakäitist Venemaal Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:39

Tallinna linn valib aasta sportlasi

14:41

Kalev/Cramo palkas soomlasest peatreeneri

14:34

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

13:51

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

loe: kultuur

13:59

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

13:53

Galerii: 65 EKA tudengit peegeldavad uuel näitusel tööstuse rolli ühiskonnas

13:35

Loomingu Raamatukogus ilmus slovaki klassiku lühiromaan "Sulelumi"

13:16

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

loe: eeter

15:16

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

13:01

Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

12:12

"Teise mätta otsast": autolembus nullib rahvasportlaste rohepüüdlused

11:32

Telekokk Lia Virkus: minu lohutustoit on hapukapsasalat

Raadiouudised

12:35

Raadiouudised (12.11.2025 12:00:00)

11:00

Kantsler Merz on Saksamaal ebapopulaarne

09:25

Raadiouudised (12.11.2025 09:00:00)

11.11

Võru-Tartu teele jääv Osula ristmik on endiselt problemaatiline

11.11

SEB ennustab, et järgmisel aastal kasvab Eesti majandus kiiremini

11.11

PÖFFil näeb tänasest lühifilme

11.11

Päevakaja (11.11.2025 18:00:00)

11.11

Võlakoormuse all kannatavale Itaaliale on kaitsekulude tõstmine keeruline

11.11

Tallinna tulevane linnavõim otsustas tõsta tee-ehituse mahtu

11.11

Raadiouudised (11.11.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo