ERR Lätis: Salaci sillal on liiklus nüüd täielikult avatud

Foto: ERR
Lätis Via Baltica trassil asuval Salaci sillal on liiklus tänasest täielikult avatud. Poolteise aastaga ehitati päris uus sild, sest vana oli amortiseerunud. Teiste Via Baltica lõikude ehitusse plaanitakse Lätis taas kaasata erakapitali.

Sild üle Salaci jõe on lisaks lätlastele väga tähtis ka eestlaste jaoks, sest nüüd saab Via Baltica trassil liikuda Eesti ja Läti vahel kiiremini, mugavamalt ja ohutumalt. Uue silla rajamiseks avaldas Lätile tuntavat survet ka Eesti pool. Et aga uut silda ehitada, võttis riik vana silla Limbaži omavalitsuselt enda hallata ja taotleti raha Euroopa Liidu sõjalise mobiilsuse programmist. 15 miljonist eurost ligi 8 moodustabki Euroopa raha, ülejäänud eraldas riik.

"Ei teagi, kas pidada seda nüüd surveavalduseks või vajaduseks, kuid eestlastega oleme Salaci silla tähtsusest tõepoolest palju rääkinud. Eestlastele on see sild väga tähtis, sest vajatakse Via Baltica kaudu kiiret ja hõlpsat ühendust Euroopaga. Ehitamiseks kulunud aasta kujunes väga raskeks. Oleme omalt poolt seda tihedalt jälginud. Olen uhke ja rahul, et suutsime uue silla tähtajaks valmis ehitada," lausus Läti transpordiminister Atis Švinka.

Uus raudbetoontaladega sild talub suurt koormust, vajadusel saab seda ületada ka tankikolonn. Mõlemal pool silda on jalakäijate ja kergliiklejate rada ning ka vaateplatvormid.

Vähemalt Salaci silla pärast ei tohiks nüüd liikumine Eesti ja Läti vahel enam aeglane olla. Ehitajad suutsid tähtajaks töö lõpetada ja liiklus on uuel sillal avatud. See on ka tehnoloogiliselt uus lähenemine, mida pole Lätis varem kasutatud.

"Sel sillal on erineva kõrgusega raudbetoontalad. Need monteeriti kokku jõe Heinaste-poolsel kaldal ja kinnitati siis juba uutele tugedele. See oli kogu ehituse kõige keerukam osa. Ja loomulikult ka vana silla lammutamine. Tuli lahti võtta kõik üheksa tuge. See oli suur väljakutse," lausus projektijuht Edgars Vaivods.

Kui seni oli Lätit läbival Via Baltical kõige hullem lõik just Salaci sild, siis nüüd vajavad laiendamist Riia ringtee ja välja ehitamist Bauska ümbersõit. Nende tegemiseks plaanivad lätlased kaasata erakapitali ehk kasutada PPP mudelit, nagu Kekava ümbersõidu puhul.

"Neil päevil toimuvad Bauska ümbersõidu investorite päevad. Kohal on 15 suurrahastajat kogu maailmast. Bauska ümbersõidust saab meie järgmine PPP-projekt, mille pakkumusi hakkame koguma juba uue aasta esimestel kuudel. Riia ringtee puhul loodame Euroopa Liidu sõjalise mobiilsuse programmile ja ühtekuuluvusfondile," lausus Läti riigiteede juhatuse esimees Martinš Lazdovskis.

Salaci silda ehitades tuli arvestada ka jõe kiire voolu ja kalade kudemisperioodiga. Sillal on energiasäästlik valgustus.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

