Riigieelarve eelnõu läbis parlamendis teise lugemise

Eelnõu kohaselt on tuleva aasta riigieelarve tulude maht 18,6 miljardit ja kulude maht 19,5 miljardit eurot ning investeeringud ulatuvad 1,3 miljardi euroni.

Eelarve eelnõu järgi kasvavad järgmise aasta riigieelarve tulud 843 miljoni euro võrra ehk 4,7 protsenti. Kulude kogumaht kasvab aastaga 1,15 miljardit eurot ehk 6,3 protsenti ning investeeringute kogumaht suureneb 32 protsenti ehk 305 miljonit eurot.

Teiseks lugemiseks esitasid riigikogu liikmed ja fraktsioonid eelnõule 42 muudatusettepanekut, neist neli ei vastanud nõuetele ning need jättis rahanduskomisjon läbi vaatamata ja muudatusettepanekute loetellu kandmata.

Üks muudatusettepanek võeti tagasi ning kuus muudatust, mis olid sisuliselt seotud, liitis komisjon üheks ettepanekuks. Rahanduskomisjon ise viis koostöös ministeeriumidega eelnõusse ühe mitmest osast koosneva muudatuse, mis sisaldab ministeeriumide valitsemisalade siseseid ja vahelisi täpsustusi. Kokku vaatas täiskogu teisel lugemisel läbi 33 muudatusettepanekut.

Kavandatav valitsussektori defitsiit on eelarves tuleval aastal 4,5 protsenti SK-Pst, mis jääb Euroopa Liidu kaitsekulude kiireks kasvatamiseks lubatud erandi piiresse. Eelarvepuudujäägi süvenemise tõttu kasvab võlakoormus 1,7 miljardi euro võrra, 25,9 protsendini SKP-st. Maksukoormus väheneb eelnõu kohaselt tänavuselt 36,6 protsendilt 35,2 protsendile SKP-st.

Valitsus toob suurima kulukasvuna esile kaitsekulutuste tõusu enam kui viiele protsendile SKP-st, milleks kulub järgmisel aastal lisaks 844,5 miljonit eurot, ning suurima tuluvähendusena tulumaksu langetuse, mille mõju on eelarvestrateegiaga võrreldes 780 miljonit.

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, kuid see ei leidnud täiskogus toetust. Arutelu katkestamise poolt oli 35, vastu aga 51 riigikogu liiget. Seega läbis eelnõu teise lugemise.

Vastuvõtmiseks peab 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu läbima riigikogus ka kolmanda lugemise. Kolmandaks lugemiseks saavad komisjonid ja fraktsioonid eelnõule muudatusettepanekuid esitada 26. novembril kella 17.15ni.