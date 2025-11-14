X!

Eesti
Tehumardi monumendist sai Eesti esimene ümbermõtestatud monumentaalmälestis.
Eesti

Tehumardi propagandamonumendist on saanud Eesti esimene kunstiliselt ümbermõtestatud monumentaalmälestis. 1966. aastal püstitatud mõõgakujuliselt sambalt on eemaldatud viisnurga sümbol ning punaarmeed ülistav tekst asendati tähestikuga.

Kolm aastat on käinud erinevad vaidlused ja arutelud 1944. aasta Tehumardi lahingupaigas Punaarmeele püstitatud 21-meetrise betoonist mõõgakujulise samba tuleviku üle. Ja nüüdseks on kolme osapoole, Saaremaa valla, muinsuskaitseameti ja Eesti Kunstiakadeemia poolt heaks kiidetud lahendus selline, kus monumendilt on eemaldatud viisnurk, kivisse raiutud näod on puhtaks pestud ja kinni kaetud propagandatekst on asendatud kunstiliselt kujundatud tähestikuga.

Tehumardi sammas on ainus, mis avalikus ruumis endise punamonumendina oma monumentaalsuse, kõrge muinsuskaitselise ja kultuuriväärtuse tõttu Eestis  alles jäeti.

"Selline protsess on Eesti mõistes väga ainulaadne. Tehumardi oligi ainus nõukogudeaegne monument, mis on kaitse all ja mida ei ole võimalik teisaldada lihtsalt selle suuruse ja monumentaalsuse tõttu, oli vaja leida lahendused kohapeal," lausus muinsuskaitseameti kunstipärandi nõunik Jüri-Martin Lepp.

Ehk et endisest propagandasümbolist on nüüdseks saanud kõrge kunstiväärtusega ümbermõtestatud monumentaalne mälestis.

"Seda ei saa enam võtta kui propagandaobjekti. Sest läbi kunstniku sekkumise on see sõnum – nagu ka monumendil näha on – pillutud laiali tähtedeks," ütles Lepp.

Kunstiakadeemia poolt loodud kunstilise lahenduse selgituseks on üles pandud ka stendid, kust peaks ehk selguma monumendil oleva ja esmapilgul mitte midagi ütleva tähestiku mõte.

"Valla poolt olen selle tulemusega väga rahul. Meil asub siin ka stend, mis selgitab seda kõike. Tehumardi öölahingut, Tehumardi memoriaali esialgset püstitamist ja nüüd ka ümbermõtestatud lahendust," lausus Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.

Tehumardi samba ümbermõtestamine läks maksma kokku suurusjärgus 20 000 eurot.

Toimetaja: Marko Tooming

