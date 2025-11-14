X!

ERR Kiievis: järjekordse korruptsiooniskandaali keskmes on Zelenski sõber

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Ukrainas on järjekordne korruptsiooniskandaal, mille keskmes on president Volodõmõr Zelenski lähedane sõber. Korruptsioonivastaste uurijate teatel käis Ukraina tuumaenergia agentuuri Energoatomi hangetega suur altkäemaksu väljanõudmine.

 Süsteem oli lihtne ning töötas ligi kaks aastat. Kui eraettevõte tahtis Energoatomi hanke võita, pidi ta tagasi maksma 10 kuni 15 protsenti hanke maksumusest. Skeemi peaorganisaator oli Ukraina presidendi lähedane sõber ja Volodõmõr Zelenski asutatud Kvartal 95 firma kaasomanik Timur Minditš.

Ukraina korruptsioonivastane büroo jälitas 15 kuud kõiki skeemis osalejaid. Huvitav, et selle aasta suvel proovis president Zelenski büroolt ja korruptsioonivastaselt prokuratuurilt võtta iseseisva staatuse ära ning allutada neid tema määratud peaprokurörile.

Ukrainlased aga tulid tänavale protestima, lisaks Brüsselist tuli selge sõnum, et nii need asjad ei käi. Tänu sellele jäidki korruptsioonivastased organid iseseisvaks.

"Pärast suvel puhkenud skandaali NABU ja korruptsioonivastase prokuratuuri ümber, kui Zelenski sattus ühiskonna ja välispartnerite kriitika alla, sai ta aru, et korruptante kaitsta ei tohi. See võib tekitada poliitilise kriisi," lausus poliitiliste uuringute keskuse Penta direktor Volodõmõr Fessenko.

Eriti küüniline on, et raha varastati tuumajaamade kaitserajatiste ehitamisel. Samal ajal kui ukrainlased istuvad ilma elektrita kuni 15 tundi ööpäevas, õnnestus presidendi sõpradel teenida uurijate andmetel üle 100 miljoni dollari.

"Zelenski ei saanud või ei tahtnud või tal ei õnnestunud oma sõprade ahnust ohjeldada. Poliitiku jaoks see on poliitiline surm," märkis ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

Praegu on kahtlustus esitatud kaheksale kõrgele ametnikule. Parlamendi opositsioon aga arvab, et president püüab oma sõpru päästa.

"Paistab nii, et püütakse varjata tahtmatust midagi ette võtta. Lahti lasti kaks ministrit, kuigi avalikustatud dokumentides mainitakse viit valitsuse liiget," lausus parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Skeemi organisaatoril Timur Minditšil õnnestus Ukrainast lahkuda mõni tund enne läbiotsimisi. Tema kaasosaline Oleksandr Tsukerman põgenes Ukrainast juba varem. Mõlemad on praegu Israelis ega ilmselt ei kavatse Ukrainasse naasta. Zelenski kehtestas mõlema vastu kolmeks aastaks sanktsioonid.

"Nad lasti minema ja nüüd on küsimus, kuidas see juhtus. Tundub, et pärast põgenemist võeti neilt Ukraina kodakondsus ära. Piirivalve andmetel lahkusid nad riigist Ukraina kodanikena, kuid sanktsioonid on kehtestatud Israeli kodanikele," ütles Pavlenko.

"Tegemist on presidendiga. Kahjuks, see olukord õõnestab usaldust Zelenski vastu nii Ukrainas kui ka välispartnerite silmis. Teisest küljest ei ole see lihtsalt korruptsiooniskandaal, see on uurimine ja võitlemine korruptsiooni vastu. Seda nõuavad meilt meie Euroopa partnerid. See on näide sellest, et võitlus korruptsiooni vastu Ukrainas käib," lausus Fessenko.

Nüüd jääb ainult küsimus, kas see võitlus käib tänu Ukraina presidendi pingutustele või neile vaatamata.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:15

Stockholmis sõitis buss inimeste sekka, kolm inimest hukkus Uuendatud

22:06

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

21:31

Rehvitöökodades on käes sügisene tippaeg

21:26

Nädalavahetus toob heitliku ilma ja libeduse tänavaile

21:25

Tehumardi monumendist sai Eesti esimene ümbermõtestatud monumentaalmälestis

21:23

Fotod: kartulikasvatusühistu hankis kulude vähendamiseks pakkimisroboti

21:20

ERR Berliinis: Saksamaa noorte seas pole ajateenistus väga populaarne

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:35

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

20:33

Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

13:13

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

13.11

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

09:27

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

13.11

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

13.11

Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

16:59

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

14:59

Riik ehitab Imavere ristmiku ümber

13.11

EL plaanib Hiina väikepakkidele järgmisel aastal kehtestada tollimaksu

ilmateade

loe: sport

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

21:19

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

loe: kultuur

18:56

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

18:54

Juurel valmis tehisaru abiga raamat, mis parodeerib levimuusika klišeesid

18:53

Noorte sümfooniaorkestrite festivalil osaleb tänavu 21 kollektiivi

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

loe: eeter

16:07

Füsioterapeut: kompressioonpõlvikud aitavad väsinud jalgadel taastuda

14:31

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

12:53

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

11:59

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Raadiouudised

18:45

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

18:40

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

18:40

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

17:30

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

17:25

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

17:25

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

16:00

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

15:25

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

12:35

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

12:35

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo