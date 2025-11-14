ERR Kiievis: järjekordse korruptsiooniskandaali keskmes on Zelenski sõber

Ukrainas on järjekordne korruptsiooniskandaal, mille keskmes on president Volodõmõr Zelenski lähedane sõber. Korruptsioonivastaste uurijate teatel käis Ukraina tuumaenergia agentuuri Energoatomi hangetega suur altkäemaksu väljanõudmine.

Süsteem oli lihtne ning töötas ligi kaks aastat. Kui eraettevõte tahtis Energoatomi hanke võita, pidi ta tagasi maksma 10 kuni 15 protsenti hanke maksumusest. Skeemi peaorganisaator oli Ukraina presidendi lähedane sõber ja Volodõmõr Zelenski asutatud Kvartal 95 firma kaasomanik Timur Minditš.

Ukraina korruptsioonivastane büroo jälitas 15 kuud kõiki skeemis osalejaid. Huvitav, et selle aasta suvel proovis president Zelenski büroolt ja korruptsioonivastaselt prokuratuurilt võtta iseseisva staatuse ära ning allutada neid tema määratud peaprokurörile.

Ukrainlased aga tulid tänavale protestima, lisaks Brüsselist tuli selge sõnum, et nii need asjad ei käi. Tänu sellele jäidki korruptsioonivastased organid iseseisvaks.

"Pärast suvel puhkenud skandaali NABU ja korruptsioonivastase prokuratuuri ümber, kui Zelenski sattus ühiskonna ja välispartnerite kriitika alla, sai ta aru, et korruptante kaitsta ei tohi. See võib tekitada poliitilise kriisi," lausus poliitiliste uuringute keskuse Penta direktor Volodõmõr Fessenko.

Eriti küüniline on, et raha varastati tuumajaamade kaitserajatiste ehitamisel. Samal ajal kui ukrainlased istuvad ilma elektrita kuni 15 tundi ööpäevas, õnnestus presidendi sõpradel teenida uurijate andmetel üle 100 miljoni dollari.

"Zelenski ei saanud või ei tahtnud või tal ei õnnestunud oma sõprade ahnust ohjeldada. Poliitiku jaoks see on poliitiline surm," märkis ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

Praegu on kahtlustus esitatud kaheksale kõrgele ametnikule. Parlamendi opositsioon aga arvab, et president püüab oma sõpru päästa.

"Paistab nii, et püütakse varjata tahtmatust midagi ette võtta. Lahti lasti kaks ministrit, kuigi avalikustatud dokumentides mainitakse viit valitsuse liiget," lausus parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Skeemi organisaatoril Timur Minditšil õnnestus Ukrainast lahkuda mõni tund enne läbiotsimisi. Tema kaasosaline Oleksandr Tsukerman põgenes Ukrainast juba varem. Mõlemad on praegu Israelis ega ilmselt ei kavatse Ukrainasse naasta. Zelenski kehtestas mõlema vastu kolmeks aastaks sanktsioonid.

"Nad lasti minema ja nüüd on küsimus, kuidas see juhtus. Tundub, et pärast põgenemist võeti neilt Ukraina kodakondsus ära. Piirivalve andmetel lahkusid nad riigist Ukraina kodanikena, kuid sanktsioonid on kehtestatud Israeli kodanikele," ütles Pavlenko.

"Tegemist on presidendiga. Kahjuks, see olukord õõnestab usaldust Zelenski vastu nii Ukrainas kui ka välispartnerite silmis. Teisest küljest ei ole see lihtsalt korruptsiooniskandaal, see on uurimine ja võitlemine korruptsiooni vastu. Seda nõuavad meilt meie Euroopa partnerid. See on näide sellest, et võitlus korruptsiooni vastu Ukrainas käib," lausus Fessenko.

Nüüd jääb ainult küsimus, kas see võitlus käib tänu Ukraina presidendi pingutustele või neile vaatamata.