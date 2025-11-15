ERR Kiievis: ukrainlased on korruptsiooniskandaalist väga löödud

Ukrainas on Ikka peateema korruptsiooniskandaal, mille keskseks tegelaseks on president Volodõmõr Zelenski lähedane sõber Timur Minditš ja hulk riigiametnikke. Kiievis laupäeval toimunud meeleavaldusel süüdistati presidenti selles, et ta vaatas läbi sõrmede korruptsioonile oma lähikonnas.

Tundub, et ukrainlased ei tunne eriti huvi kogu selle skandaali vastu. Vähemalt meeleavaldus Maidanil Kiievis ei olnud küll rahvarohke.

Peamine küsimus, mida meeleavaldajad arutavad, on kas president Zelenski oli kursis oma sõprade tegevusega.

"Mis te arvate, kuidas viidi rahapakid üle piiri? Ainult presidendi transpordiga. Kui ta aga ei teadnud, mis tema lähikonnas toimub, siis on ta halb peremees, kes tuleb lahti lasta," rääkis meeleavaldusele tulnud Volodõmõr.

Natalia lisas, et sõja ajal omadelt varastamine on kõige õudsem kuritegu. "Ma olen siin, et väljendada kodaniku arvamust nii enda kui ka nende poiste ja tüdrukute eest, kes on praegu rindel. Ukrainlased annetavad oma viimase raha

ja need rotid varastavad selle. See on lubamatu. Selline vaenlane on hullem kui Venemaa," ütles ta.

Eksperdid ja ajakirjanikud ütlevad, et korruptsiooniskeemi oleks võimatu ellu viia ilma kõige kõrgemate ametnike heakskiiduta. Seda tõendavad nende katsed uurimist takistada.

"Suvel me nägime presidendi kantselei katset piirata või isegi likvideerida korruptsioonivastaseid asutusi. Mõne kuu möödudes näeme suurt skandaali,

milles figureerivad samad nimed. Ja see skandaal pole veel läbi, see on alles algus. Me ei tea, mis edasi saab ja kelle nimed veel välja tulevad," ütles Tule elusana tagasi fondi direktor Taras Tšmut.



Ukrainska Pravda ajalehe peatoimetaja Sevgil Musajeva ütles, et rääkis päev varem korruptsioonivastase büroo ja prokuratuuri juhtidega. "Nende sõnul hakkab nüüd järgmine faas, milles uuritakse, kuidas raha liikus ja kuhu see läks. Ilmselt proovivad nad seda raha kuidagi tagasi saada," rääkis Musajeva.

Võib-olla laupäeval toimunud meeleavaldus ei olnud väga suur, aga see skandaal mõjutab kindlasti Ukraina ühiskonda.

"Meid ootab ees kõige raskem talv. Meie energiasüsteem on suurel määral hävitatud. Inimesed rindel on väga kurnatud. Ühiskonna moraal on langenud. Ja sellel hetkel saame teada korruptsioonist kõige kõrgemal tasemel. Tegemist on inimestega, kes on presidendile, kes on kaitseväe ülemjuhataja ja Ukraina sümbol välismaal, kõige lähemal. Ja see on suur probleem," ütles Taras Tšmut.