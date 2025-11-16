Reformierakonna Tallinna piirkond valis juhiks Maris Lauri

Lauri sõnul peavad reformierakondlased Tallinnas oma varasematest vigadest õppima ja laiemalt tegema koostööd, et pealinna areng jätkuks.

"Meeskonnatöö ja koostöö on edu alus. Kui oleme üks meeskond, kes võitleb asjade eest, mis käivad kokku Reformierakonna väärtustega — küll valija oskab seda hinnata järgmistel valimistel," sõnas Lauri.

Lauri kõrval kandideerisid piirkonna juhiks ka Märt Vooglaid ja Jevgeni Šibinski.

Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse liikmeteks valiti Signe Riisalo, Henri Arras, Toomas Kruusimägi ja Yoko Alender. Juhatuse neljale kohale kandideeris sel korral rekordarv piirkonna liikmeid.

Lisaks piirkonna juhatusele valiti uued esimehed ka linnaosa piirkondadele. Nendeks on Õnne Pillak (Nõmme), Hanah Lahe (Põhja-Tallinn), Doris Raudsepp (Pirita), Kristiina Haiba (Mustamäe), Hans-Kaarel Laes (Haabersti), Jaanus Riibe (Kristiine), Enn Listra (Kesklinn) ja Tiit Soorm (Lasnamäe).

Kõik piirkondade uued esimehed on esindatud ka piirkonna juhatuses.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus oktoobris peale kohalikke valimisi tagasi. Lauri sõnas toona, et sellega võeti poliitiline vastutus, et alustada puhtalt lehelt.