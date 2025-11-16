Ukraina ja Kreeka sõlmisid gaasilepingu 2026. aasta märtsini

Kreeka riikliku gaasifirma DEPA Commercial ja Ukraina Naftogazi vaheline leping allkirjastati Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiidi raames.

"Meie riikide vahelised suhted omandavad nüüd uue olulise mõõtme. See on uus ja turvaline energiaarter, mis kulgeb lõunast põhja, Kreekast Ukrainasse," ütles Kreeka valitsusjuht.

"See on tänu vertikaalse energiakoridori ja ühenduslüli ehitamisele Alexandroupolisest Odessasse," ütles Mitsotákis pühapäeval Ateenas pressikonverentsil.

Kreeka peaministri sõnul annab see Ukrainale juurdepääsu usaldusväärsetele energiaallikatele, samal ajal kui Kreekast saab USA veeldatud maagaasi Kesk- ja Ida-Euroopasse tarnimise keskus.

Mitsotákis lisas, et see annab otsustava panuse energia stabiilsusesse, kestlikusse ja julgeolekusse "mitte ainult meie piirkonnas, vaid ka teie piirkonnas".

Zelenski märkis omakorda, et gaasitarned Kreekast Ukrainasse algavad jaanuaris. "Gaasitarned algavad juba jaanuaris ja on oluline, et meie esimesed kokkulepped viiakse ellu esimeses kvartalis," lausus ta.

Zelenski sõnul teavitas ta Mitsotákist olukorrast rindel, väljavaadetest ja võimalustest aktiveerida diplomaatilist tegevust ja abi, mis aitaksid tuua sõja lõpetamise lähemale.

"Väga tähtis on surve avaldamine Venemaale, kes selle sõja alustas ja teeb kõik endast oleneva, et seda pikendada. Ainuüksi sel aastal on olnud kümneid võimalusi relvarahu saavutamiseks," ütles Zelenski pressikonverentsil.

Ukraina president märkis, et Venemaa on kõik rahupakkumised tagasi lükanud ja väärib seetõttu edasisi sanktsioone ja survet. Ta tänas Kreekat toetuse eest sellekohastele otsustele Euroopa Liidu tasandil.