VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti

VKG plastijäätmete töötlemise tehast esialgu ei tule ja ettevõte loobus õiglase ülemineku fondi toetusest. Lisaks VKG-le on sel aastal õiglase ülemineku fondi toetusest eri põhjustel loobunud veel kolm ettevõtet.

VKG plastijäätmete töötlemise tehas on klassikaline ringmajandusprojekt. Eestis kogutavaid plastijäätmeid pürolüüsides toodetakse plastiõli, millest saab taas plastikut valmistada. VKG tegeles projektiga neli aastat. Plastijäätmete töötlemiseks otsiti sobivat tehnoloogiat, uuriti ka toormekindlust ja turupotentsiaali, kuid lõpuks pandi projekt pausile.

VKG Plastic juhatuse liikme Kitty Teimanni sõnul osutusid riskid liiga suureks, eelkõige suurtootmisele sobiva plastitöötlemise tehnoloogia puudumine.

"Me saime ka sellest aru, et meil endal ei ole mõtet arendada mingit täiesti uut tehnoloogiat, aga siiski kõik, ka need olemasolevad tehnoloogiad ei ole praegusel hetkel nii suurtele mahtudele projekteeritud. Sellega hetkel päris palju Euroopas ka tegeldakse, et seda tehnoloogiat suuremate mahtude peale tööle panna. Meie näeme, et see on päris riskantne, et praegusel hetkel sinna faasi astuda. Ja loomulikult ka teised igasuguste uute arendustega seotud riskid seavad ikkagi olulised piirangud projekti majanduslikule tasuvusele."

Teiste riskide seas nimetab Kitty Teimann ebakindlust sobiva hulga plastijäätmete leidmises.

"Meie analüüs näitas, et tegelikult plastijäätmeid tekib ja plastijäätmed on Eestis olemas. Praegusel hetkel lihtsalt ei ole need kõik kättesaadavad. Neid ei sorteerita välja."

Plastijäätmete sortimise ja töötlemise tehase eeldatav maksumus on VKG hinnangul ligi 100 miljonit eurot. Õiglase ülemineku fond oli nõus ettevõtmist toetama 16,5 miljoni euroga.

"Me nägime ka seda, et õiglase ülemineku fondi toetusmäärad ei ole piisavad selleks, et selliseid riske leevendada," ütles VKG Plastic juhatuse liiga Kitty Teimann.

VKG kinnitas, et plastijäätmete töötlemise tehasest nad siiski lõplikult ei loobu ning suurtootmiseks sobiva tehnoloogia leidmisel võetakse projekt uuesti käsile.

Lisaks VKG-le on sel aastal õiglase ülemineku fondi toetusest eri põhjustel loobunud veel kolm ettevõtet. Ühtekokku jäi fondi rahast kasutamata 44,4 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi teatel vabanevad vahendid kaotsi ei lähe, neid saab suunata teiste projektide rahastamiseks, mille leidmiseks avatakse detsembris kaks uut taotlusvooru.