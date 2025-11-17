X!

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti

Majandus
VKG
VKG Autor/allikas: ERR
Majandus

VKG plastijäätmete töötlemise tehast esialgu ei tule ja ettevõte loobus õiglase ülemineku fondi toetusest. Lisaks VKG-le on sel aastal õiglase ülemineku fondi toetusest eri põhjustel loobunud veel kolm ettevõtet.

VKG plastijäätmete töötlemise tehas on klassikaline ringmajandusprojekt. Eestis kogutavaid plastijäätmeid pürolüüsides toodetakse plastiõli, millest saab taas plastikut valmistada. VKG tegeles projektiga neli aastat. Plastijäätmete töötlemiseks otsiti sobivat tehnoloogiat, uuriti ka toormekindlust ja turupotentsiaali, kuid lõpuks pandi projekt pausile.

VKG Plastic juhatuse liikme Kitty Teimanni sõnul osutusid riskid liiga suureks, eelkõige suurtootmisele sobiva plastitöötlemise tehnoloogia puudumine.

"Me saime ka sellest aru, et meil endal ei ole mõtet arendada mingit täiesti uut tehnoloogiat, aga siiski kõik, ka need olemasolevad tehnoloogiad ei ole praegusel hetkel nii suurtele mahtudele projekteeritud. Sellega hetkel päris palju Euroopas ka tegeldakse, et seda tehnoloogiat suuremate mahtude peale tööle panna. Meie näeme, et see on päris riskantne, et praegusel hetkel sinna faasi astuda. Ja loomulikult ka teised igasuguste uute arendustega seotud riskid seavad ikkagi olulised piirangud projekti majanduslikule tasuvusele."

Teiste riskide seas nimetab Kitty Teimann ebakindlust sobiva hulga plastijäätmete leidmises.

"Meie analüüs näitas, et tegelikult plastijäätmeid tekib ja plastijäätmed on Eestis olemas. Praegusel hetkel lihtsalt ei ole need kõik kättesaadavad. Neid ei sorteerita välja."

Plastijäätmete sortimise ja töötlemise tehase eeldatav maksumus on VKG hinnangul ligi 100 miljonit eurot. Õiglase ülemineku fond oli nõus ettevõtmist toetama 16,5 miljoni euroga.

"Me nägime ka seda, et õiglase ülemineku fondi toetusmäärad ei ole piisavad selleks, et selliseid riske leevendada," ütles VKG Plastic juhatuse liiga Kitty Teimann.

VKG kinnitas, et plastijäätmete töötlemise tehasest nad siiski lõplikult ei loobu ning suurtootmiseks sobiva tehnoloogia leidmisel võetakse projekt uuesti käsile.

Lisaks VKG-le on sel aastal õiglase ülemineku fondi toetusest eri põhjustel loobunud veel kolm ettevõtet. Ühtekokku jäi fondi rahast kasutamata 44,4 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi teatel vabanevad vahendid kaotsi ei lähe, neid saab suunata teiste projektide rahastamiseks, mille leidmiseks avatakse detsembris kaks uut taotlusvooru.

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:35

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:31

Vaatlejad: Ukraina rünnak Novorossiiski õhukaitsepolgule on Venemaa üks suurimaid kaotusi Uuendatud

08:20

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

07:42

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

05:01

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

16.11

Sõja 1362. päev: Ukraina ründas Samaara oblastis asuvat suurt naftatöötlemistehast Uuendatud

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

16.11

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

08:31

Vaatlejad: Ukraina rünnak Novorossiiski õhukaitsepolgule on Venemaa üks suurimaid kaotusi Uuendatud

16.11

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

16.11

Külm oli eestlannadest parim, Ermits ja Tomingas samuti 25 seas

15.11

Michal majanduskasvu nõukojast: seal on olnud ka kurioosumeid

ilmateade

loe: sport

08:31

Eesti naiskonnad näitasid Balti liigas võimu

08:05

Glinka tõusis edetabelis 200 parema hulka

16.11

Kalev/Cramo alustab uue treeneriga uut ajajärku

16.11

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse Uuendatud

loe: kultuur

06:27

Hedi-Liis Toome: milleks teatrikomisjon, kui minister saab otsuse ümber vaadata

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Arvustus. Meie, normaalsed

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

loe: eeter

16.11

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

16.11

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

15.11

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

Raadiouudised

16.11

Päevakaja (16.11.2025 18:00:00)

16.11

Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo