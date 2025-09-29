Allikad: OPEC+ plaanib ka novembris naftatootmist suurendada

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et naftakartell OPEC ja sellega koostööd tegevate riikide ühenduse OPEC+ liikmed lepivad lähiajal kokku, et suurendavad novembris naftatootmist 137 000 barreli võrra päevas.

OPEC+ on alates aprillist muutnud oma strateegiat ning suurendanud naftatootmist. Kartell soovib suurendada oma turuosa, samal ajal nõuab USA president Donald Trump naftahindade langetamist.

OPEC+ alustas naftatootmise suurendamist aprillis 138 000 barreli võrra päevas, suurendades seda mais, juunis ja juulis 411 000 barreli võrra päevas, augustis 548 000 ning septembris 547 000 barreli võrra päevas.

Kaheksa OPEC+ riiki korraldavad nüüd 5. oktoobril veebikohtumise, et arutada võimalikku naftatootmise suurendamist. Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et kartell plaanib tootmist suurendada 137 000 barreli võrra päevas. Allikad teatasid, et lõplikku otsust pole veel tehtud.

Tootmismahtude suurendamine on hakanud mõjutama ka naftaturgu. Kui aasta alguses oli nafta hind veel 80 dollari ringis, siis alates aprillist on see püsinud 60–70 dollari vahemikus. Esmaspäeva varahommikul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 69,69 dollarit barreli kohta.