OPEC+ plaanib ka detsembris naftatootmist suurendada

Nafta pumpamine USA-s
Nafta pumpamine USA-s Autor/allikas: SCANPIX/AFP/FREDERIC J. BROWN
Naftakartell OPEC ja sellega koostööd tegevate riikide ühenduse OPEC+ liikmed leppisid kokku, et suurendavad ka detsembris naftatootmist 137 000 barreli võrra päevas. Kartell andis siiski märku, et paneb pärast detsembrit tootmise suurendamise pausile.

OPEC+ on viimasel ajal muutnud oma strateegiat ning suurendab naftatootmist. Kartell suurendas tootmist septembris ning suurendab ka novembris tootmist 137 000 barreli võrra päevas. 

OPEC teatas pühapäeval, et suurendab tootmist veel ka detsembris, kuid lisas, et järgmise aasta esimese kolmel kuu jooksul tootmist ei suurendata. 

Nafta hind on sel aastal olnud volatiilne. Tootmise suurendamine ja maailmamajanduse jahenemine on hinda allapoole tõmmanud. Hiljuti tõhustas lääs aga Moskva-vastaseid sanktsioone ning nafta hind hakkas taas tõusma. 

Energiakonsultatsioonifirma Rystad analüütik Jorge León ütles, et OPEC jälgib nüüd, kuidas sanktsioonid mõjutavad Vene naftatarneid.

Pärast viimaseid sanktsioone kerkis rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ligi viis protsenti. Seejärel hind stabiliseerus, kuna investorid eeldasid, et Vene nafta leiab uued viisid maailmaturule pääsemiseks, vahendas The Wall Street Journal

Brenti hind püsib praegu umbes 65 dollari juures, USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 61 dollarit barreli kohta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

