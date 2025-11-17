Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž

"Kahjuks on meie halvimad hirmud kinnitust leidnud. Varssavi-Lublini liinil (Mika külas) on toimunud sabotaažiakt. Lõhkeseadeldise plahvatus lõhkus raudteerööpad," kirjutas Tusk esmaspäeval sotsiaalmeediakeskkonnas X.

Ta lisas, et sündmuskohal töötavad päästeteenistused ja prokuratuur.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Tusk märkis ka, et samal liinil, Lublini lähemal, on samuti tuvastatud raudteel purustusi.

Poola politsei teatas pühapäeval, et Kesk-Poolas asuval raudteeliinil sõitnud rongijuht oli informeerinud kahjustustest raudteel.

Poola võimud on varem öelnud, et Varssavi roll Kiievi abistamise keskusena Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu muudab ta sabotaažiaktide sihtmärgiks. Moskva on korduvalt sellised väited tagasi lükanud.