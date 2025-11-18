Kubilius: pärast sõda võiks Leetu paigutada ka Ukraina üksuse

Euroopa Komisjoni kaitse- ja kosmosevolinik Andrius Kubilius tegi ettepaneku paigutada Leedus alaliselt paikneva Saksa brigaadi ja roteeruvate USA vägede kõrvale ka Ukraina pataljoni, nimetades seda täiendavaks julgeolekugarantiiks piirkonnale.

Vilniuses toimuval rahvusvahelisel konverentsil Defending Baltics 2025 esmaspäeval esinenud Kubilius ütles, et pärast rahu saavutamist võib Ukraina lahingus karastunud sõjavägi mängida võtmerolli NATO kirdetiiva kollektiivkaitse tugevdamisel.

"On hea, et lahingukarastuse saanud Ukraina armee oleks pärast rahu kehtestamist Ukrainas valmis kohalolekuks kõigis meie piiriala riikides, alates Balti regioonist ning Leedus kõrvuti Saksa brigaadi ja roteeruvate USA pataljonidega," ütles ta.

Kubilius hoiatas, et Vene armee on praegu tugevam kui 2022. aasta veebruaris, mil Moskva alustas täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse.

"Ukrainlased ütlevad, et [Venemaa] suutlikkus droonide kasutamisel on sama, mis Ukrainal ja mõnikord isegi tugevam," ütles ta. "Me seisaksime vastamisi Vene armeega, mis on võimeline kasutama nelja kuni viit miljonit drooni aastas. Sellist kogemust pole ühelgi Euroopa Liidu armeel."

Kubilius leidis, et seetõttu peavad Euroopa Liidu riigid Ukraina kogemusest õppima.

"Ukraina asub Euroopa kontinendil ja seal on lahingutes testitud armee – 800 000 sõdurit ja võime juhtida miljoneid droone. Samuti on tal tööstus, mis on sõjaks väga hästi ette valmistatud," ütles Kubilius, kutsudes Euroopa valitsusi üles kiiresti tegutsema.

Euroopa Komisjoni kaitsevolinik rõhutas, et tema ettepanek ei tähendaks NATO ettenihutatud kohaoleku (eFP) raames Leedusse paigutatud Saksamaa ja USA üksuste vähendamist.

Saksamaa plaanib 2027. aasta lõpuks paigutada Leetu 4000–5000-pealise brigaadi. Enamik vägesid hakkaks paiknema Rūdninkai harjutusalal Šalčininkai rajoonis, inseneri- ja luureüksused aga Jonava rajooni Ruklas.

USA väed on praegu Leedus rotatsiooni korras, üksused roteeruvad üheksa kuu tagant. Uus rotatsioon algas oktoobris ja Leedu ametnikud peavad Washingtoniga läbirääkimisi kokkuleppe pikendamise üle.

Kubilius ütles, et Ukraina pataljoni lisamine täiendaks neid lähetusi ja tugevdaks heidutust NATO idatiival.