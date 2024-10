Niinistö raport: EL vajab oma luureagentuuri

Moskva jätkab täiemahulist sõjalist agressiooni Ukraina vastu ja Euroopa riigid muretsevad, et Venemaa kavandab kogu mandril vägivaldseid sabotaažitegusid. Euroopa riigid saadavad Vene diplomaate välja.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen palus märtsis Soome endisel presidendil kirjutada aruanne selle kohta, milline on EL-i valmisolek sõjaks ja kriisideks. Aruandes paluti veel välja tuua, mida peaks EL tegema, et blokk saaks tõhustada oma julgeolekut, vahendas Politico.

Kolmapäeval avalikustas Niinistö raporti ja tõi välja, et EL vajab oma luureagentuuri. See võimaldaks senisest paremini tuvastada välismaa luureagente ja sabotööre, kes tegutsevad liikmesriikides. Ühtset luurekeskkonda on veel vaja selleks, et riiklikud luureteenistused saaksid teavet paremini edastada ja jagada

Niinistö soovitab seetõttu luua EL-i tasemel toimiv luurekoostöö teenistus, mis suudab rahuldada nii strateegilisi kui ka operatiivseid vajadusi.

Niinistö tõi veel eeskujuks Viie Silma liidu tegevuse. See liit liit sündis USA, Suurbritannia ja Kanada luurekoostöö tulemusena. Hiljem ühinesid liiduga ka Austraalia ja Uus-Meremaa.

"Me peame üksteist usaldama," ütles Niinistö.

Niinistö ütles, et on veel muid valdkondi, kus EL peaks suurendama oma valmisolekut erinevateks kriisideks. Ta tõi välja, et EL-il puudub ligi miljon küberjulgeolekueksperti. Samuti tuleb riigikaitsesse kaasata rohkem tsiviilelanikke.