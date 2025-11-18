X!

Riigikohus tunnistas Repinski kahes süüdistuses õigeks, kolmanda saatis maakohtusse tagasi

Eesti
Martin Repinski kohtus
Martin Repinski kohtus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikohus tegi teisipäeval kaks otsust endise poliitiku Martin Repinski suhtes, kohustades ühel juhul maakohut uuesti arutama Repinskile esitatud süüdistust ametnikele alusetu lahkumishüvitise maksmises. Küll aga jõustas riigikohus Repinski õigeksmõistva otsuse riigikogu liikme eluasemehüvitise ja kütusekaardi väärkasutamises.

2019. aasta kevadel vabastas tollane Jõhvi vallavanem Martin Repinski teenistusest vallasekretäri, sotsiaalteenistuse juhi ja finantsjuhi asetäitja. Nimelt soovis Jõhvi uus võimuliit teha valla juhtimises muudatusi, mis hõlmasid ka nende ametnike lahkumist. Kokkuleppel vallavanemaga kirjutasid ametnikud lahkumisavalduse ja said hüvitiseks poole aasta palga.

Maa- ja ringkonnakohus mõistsid Repinski õigeks. Nad leidsid, et lahkumishüvitiste maksmine oli kompromiss, mis rahuldas nii ametnikke kui ka vallajuhte, kes said võimaluse otsustada oma meeskonna üle ning see ei tekitanud vallale kahju.

Riigikohus selle seisukohaga ei nõustunud ning tühistas varasemad otsused ja saatis asja maakohtule uueks arutamiseks. Kõrgem kohus selgitas, et ametnikule tohib maksta vaid seaduses sätestatud tasu või hüvitist, kuid omal soovil teenistusest lahkumisel pole hüvitist ette nähtud.

Kokkulepet seadusliku aluseta hüvitise maksmiseks ei õigusta ka juhtkonna soov vahetada ametnikud välja, lähtudes enda eelistustest, tõdes riigikohus, märkides, et niisugune soov on üldjuhul seadusevastane, sest ametnikud peavad täitma oma ülesandeid erapooletult ja neid ei saa vallandada poliitilistel põhjustel või eriarvamuste tõttu.

"Avalikku raha ei tohi kulutada selleks, et ametnik, keda seadus ei luba teenistusest vabastada, lahkuks omal soovil," rõhutas riigikohus.

Riigikohtu hinnangul ei välista Repinski vastutust seegi, et ta ise pidas hüvitise maksmist lubatavaks. Vallavanema ameti vastu võtnud inimene peab teadma, et ametnikele ei tohi määrata rahasummasid oma äranägemisel.

Riigikogu liikme hüvitiste osas mõisteti Repinski õigeks

Repinskit süüdistati ka selles, et ta taotles aastail 2021–2022 riigikogu liikmena hüvitist Tallinnas korteri üürimiseks, kuigi tegelikult ta seal ei elanud ja üüri ei maksnud. Maakohus mõistis Repinski selles juhtumis õigeks, aga ringkonnakohus tunnistas ta süüdi – leides, et süüdistatava ja tunnistajate ütlused korteri üürimise kohta polnud usaldusväärsed.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jõustas Repinski õigeksmõistmise, sest kohtuasja lahendamisel tehti oluline viga. Nimelt ei kuulatud süüdistatavat ja tunnistajaid ringkonnakohtus uuesti üle, kuna prokuratuur seda ei taotlenud. Uus ülekuulamine oli aga nõutav, sest just nende inimeste ütlustele antud hinnangu muutmine oli Repinski süüditunnistamise peamine põhjus. Riigikohtul polnud ka alust saata kriminaalasja selles süüdistuses ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

Samuti mõistsid kõik kohtuastmed Repinski õigeks riigikogu kütusekaardi kasutamises isiklikes huvides. Õigeksmõistmise tingisid nii puudused süüdistuse tekstis kui ka see, et tõendid ei kinnitanud kütusekaardi kuritarvitamist vähemalt 200 euro ulatuses, mis oleks kuriteona karistatav.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:42

Kuldmedalist Visnap: jooksu teine pool tuli ideaalselt välja

13:22

Stubb kutsus Trumpi suurendama survet Putinile

13:21

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" töötukassa juht Gert Tiivas

13:13

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

13:04

Riigikohus tunnistas Repinski kahes süüdistuses õigeks, kolmanda saatis maakohtusse tagasi

12:50

Jaapani peaministri sõnavõtt ärritas Hiinat

12:50

Inimkond on sattunud ühiskondlikku ahvikatsesse

12:49

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku konkursi publikupreemia pälvis Andra Rahe

12:49

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

12:47

Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

17.11

Sõja 1363. päev: Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

17.11

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

17.11

Poed võtavad vargustega võitluses kasutusele pidevalt uusi turvanippe

12:36

Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

08:17

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt veel sel aastal

17.11

Kultuurikomisjon nõustus, et Estonia palgad pole konkurentsivõimelised

17.11

Margit Mutso: miks ma olen nii kiuslik?

10:38

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

ilmateade

loe: sport

13:42

Kuldmedalist Visnap: jooksu teine pool tuli ideaalselt välja

13:13

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

12:38

Wembanyama jääb mõneks ajaks väljakult eemale

12:05

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab aastale panna ilusa punkti

loe: kultuur

12:49

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku konkursi publikupreemia pälvis Andra Rahe

12:27

PÖFF-i päevik | "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast" on armastuskiri Eesti loodusele

11:36

Lenny Kravitz esineb järgmisel suvel Tallinnas

11:33

Eesti Kontserdi uueks juhiks saab Eha Pank

loe: eeter

12:50

Inimkond on sattunud ühiskondlikku ahvikatsesse

12:47

Jaagup Tuisk: Eesti tippnäitlejatega koos töötades on aukartus väga suur

11:34

Usbekistanis maratoni jooksnud Jaak Kilmi: Kesk-Aasia on mind alati võlunud

10:36

Grete Lõbu avangardne kunstsoeng valmis juuksepaberi abil

Raadiouudised

12:30

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (18.11.2025 12:00:00)

10:00

Jõhvi korrusmaja renoveerimiseks läks vaja kohtu abi

10:00

Eesti avab tuleval aastal viis uut saatkonda

09:55

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt detsembris

09:50

Mitmel pool sajab lund ja lörtsi

09:30

Raadiouudised (18.11.2025 09:00:00)

17.11

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

17.11

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

17.11

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo