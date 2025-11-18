Poola kahtlustab kaht Moskva heaks töötanud ukrainlast raudtee saboteerimises

Kahtlusalused on tegutsenud ja teinud koostööd Vene eriteenistustega juba pikka aega, ütles Tusk, viidates prokuröride ja uurimisasutuste teabele.

Ta lisas, et ametivõimud on kahtlusaluste isikutest teadlikud, kuid neid ei avalikustata kuni edasise uurimiseni.

Laupäeva ja esmaspäeva vahel toime pandud kaks sabotaažiakti kahjustasid raudteeliini, mille kaudu varustatakse lähedast liitlast Ukrainat.

Tusk nimetas seda "tõenäoliselt kõige tõsisemaks riikliku julgeoleku olukorraks Poolas alates täiemahulise sõja puhkemisest Ukrainas".

Esimene intsident oli seotud terasklambriga, mis oli kinnitatud liini rööpale ja tõenäoliselt mõeldud rongi rööbastelt maha ajamiseks, ütles Tusk.

Teine oli sõjaväelise lõhkeseadeldise detoneerimine kaubarongi möödumisel.

Kumbki vahejuhtum inimohvreid ei nõudnud.

Üks toimepanijatest on arvatavasti Ukraina kodanik, kelle Lvivi kohus mõistis mais süüdi sabotaažiaktide eest, ütles peaminister.

Teine on Venemaa okupeeritud Donbassi elanik, kes ületas koos esimesega sel sügisel Valgevenest Poola piiri.

Arvatavalt lahkusid mõlemad kahtlusalused vahejuhtumite järel Poola territooriumilt tagasi Valgevenesse.

Mitmed Euroopa liidrid, sealhulgas Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, NATO peasekretär Mark Rutte ja Ukraina välisminister Andri Sõbiha, väljendasid esmaspäeval pärast intsidentidest teatamist Poolale oma solidaarsust.