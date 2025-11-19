X!

Venemaa müüb Hiinale gaasi suure allahindlusega

Vene gaasifirmale Novatek kuuluva LNG-maardla sadamat teenindav jäälõhkuja Kara meres. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Venemaa suurim veeldatud maagaasi (LNG) tootja Novatek on hakanud Hiinale gaasi müüma 30–40 protsendi suuruse allahindlusega, teatas uudisteagentuur Reuters informeeritud allikatele viidates.

Reutersi andmetel on Novatek alates selle aasta augustist teinud vähemalt 14 veeldatud maagaasi tarnet oma Arctic LNG 2 projektist, mille suhtes kehtivad lääneriikide majandussanktsioonid.

Esimene tarne tehti 28. augustil 3–4 dollarit madalama hinnaga kui Aasia hetketuru hind, mis on umbes 11 dollarit miljoni BTU (Briti termiline ühik – toim.) kohta.

Alates suve lõpust on Novatek langetanud Arctic LNG 2 projektis toodetud gaasi hindu 30–40 protsenti. Novatek müüb nüüd ühe veeldatud maagaasi (LNG) lasti hinnaga 28–32 miljonit dollarit, samas kui turuhind on üle 44 miljoni dollari.

LNG tankerid transpordivad Venemaa naftat Lõuna-Hiinas asuvasse Beihai LNG-terminali, mis on Ühendkuningriigi majandussanktsioonide all. Terminali opereerib Hiina suurim riigile kuuluv gaasijuhtme-ettevõte PipeChina.

Suuri allahindlusi pakkudes hoiavad Venemaa energiaettevõtted väliskliente Venemaa nafta ja gaasi ostjatena, hoolimata riskist, et nad võivad sattuda USA ja Euroopa sanktsioonide alla.

Arctic LNG 2 projektile kehtestas sanktsioonid juba USA eelmine president Joe Biden. Ameerika Ühendriigid püüavad suurendada oma veeldatud maagaasi müüki Hiinale, kuid ei suuda Venemaa energiahindadega konkureerida. Mõne eksperdi sõnul on see suuresti põhjus, miks Biden kehtestas Arctic LNG 2 vastu sanktsioonid, märkis Reuters.

Oktoobri lõpus leppisid USA president Donald Trump ja Hiina president Xi Jinping oma kohtumisel kokku USA-Hiina kaubandussõja deeskaleerimises. Pooled tegid mõningaid järeleandmisi, näiteks lükkas USA Hiina kaupade tollimaksude tõstmise üheks aastaks edasi.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, Reuters

10:40

