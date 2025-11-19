X!

Michal: ERR-i õigust olla kriitiline tuleb kaitsta

Eesti
Kristen Michal riigikogus
Kristen Michal riigikogus Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

ERR on sõltumatu ja seadus ei luba kellelgi sekkuda tema töösse ja juhtimisse, ütles peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal riigikogu infotunnis. Samuti rõhutas Michal ERR-i õigust valitsust kritiseerida.

"ERR on sõltumatu. Seadus kaitseb ERR-i ega luba kellelgi, muu hulgas valitsusel, sekkuda ERR-i töösse ja juhtimisse," vastas Michal EKRE esimehe Martin Helme küsimusele ERR-i sõltumatuse kohta.

Helme küsis ka ETV saate "Hommik Anuga" kohta, kus intervjueeriti kahest isast ja nende kahest lapsest koosnevat peret. Ta lisas, et valitsus asus tsenseerima ja tühistama ERR-i nõukogu esimeest Rein Veidemanni.

"ERR-i ehk rahvusringhäälingu olemus ei ole siiski pelgalt infokanal. Me oleme asutanud rahvusringhäälingu seaduse alusel ja just selleks, et edendada neidsamu põhiseaduslikke eesmärke – demokraatiat, kaitsta vaba sõna, kajastada kogu Eestis toimuvat ja mitte ainult osa inimeste vaateid, rõõmusid ja muresid, vaid ikkagi kogu Eestit," lisas Michal.

"Rahvusringhäälingu seadus ütleb muu hulgas, et rahvusringhäälingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule, väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, aidata kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele. Ja tuginedes eespool kirjeldatule ehk põhiseadusele ja ringhäälingu seadusele, me ei saa kuidagi tühistada osa perekondasid Eestist, ehkki ma saan aru, et teie sõnum see on, et seda tuleks teha," lausus Michal.

"Nüüd teine väide, mida te esitasite, mis puudutab isikut või rolli. Te ütlete, et te ei hinda Rein Veidemanni kõrgelt. Ju mina hindan kõrgemalt. Mina ütlen, et hoolimata sellest, et Rein Veidemann ütles midagi sellist, mis minu meelest ei ole midagi sellist, millega me saame olla põhiseaduslikest väärtustest lähtuvalt nõus, ei arva ma, et inimest peaks tühistama. Ma arvan, et ERR-i nõukogul on teatav ülesanne tagada ERR-i sõltumatus ja vastavus põhiseaduslikele väärtustele. Seda mina ootangi ERR-i nõukogult ja nõukogu esimehelt. Need sõnad – ma hiljem võib-olla võin ja jõuan neid ka tsiteerida –, mis puudutavad väärtusruumi ja sellesama väärtuskonflikti algust, selle kohta on kirjutanud ka pikemalt Raul Rebane, kes kirjeldab, mis on ERR-i nõukogu ülesanne ja mis on tegelikult see roll," lausus Michal.

Martin Helme küsis veel, kas ERR-i ja Reformierakonna väärtusruum on propageerida lastevastast kriminaalkuritegevust ERR saadetes. Ta ütles, et Eestis on kriminaalkaristuse ähvardusega keelatud laste ost. "Ja vot, seda lasteostu demonstreeriti kui midagi ilusat, head ja toredat isadepäeval ERR-is," ütles Helme.

"Eestis on asendusemadus, kui te selle kohta küsite, keelatud. 20 aastat pole karistusseadustikku sellega rikutud. Kuid Eesti ei ole kindlasti isoleeritud riik teiste keskel. Kui meie kodanikud soovivad riikides, kus on lubatud seda kasutada, siis see on iga inimese otsus ja riik sellesse ei sekku. Teistes riikides selle kasutamine ei ole Eestis karistatav, seda te võiksite juba teada," vastas peaminister Helmele.

"Ma saan aru, et teie ettekujutus on ERR laiali saata, sellega ma loomulikult ei ole nõus," rääkis Michal.

EKRE fraktsiooni liige Varro Vooglaid ütles, et jutt käib ERR-i erastamisest, mitte laiali saatmisest.

Vooglaid märkis, et Michal on ise sekkunud ERR-i töösse, öeldes, et ERR-i nõukogu esimees peaks kaaluma oma sobilikkust oma ametis jätkamiseks.

"Minu hinnangul on ERR-il täielik sõltumatus olla nii poolt kui vastu kriitiline, nad on vabad oma toimetamistes. Ja kui ERR-i nõukogu esimees võtab vastuollu minna või vähemalt annab sellise väärtuskonflikti lause – ja veel kord, ma pean hästi oluliseks seda, et me lahutame inimese sellest debatist ära, ma räägin nõukogu esimehe rollist praegu –, kui nõukogust antakse sama sõnum, et mõned sobivad ja mõned ei sobi sellesse väärtusruumi, mis ei ole kooskõlas põhiseadusliku vaimuga, siis ma arvan, et seda tuleb kaitsta. Aga see ei ole mitte sellepärast, et kriitiline," lausus Michal.

"Ma arvan, et ERR on üsna valitsuskriitiline. Ma arvan, et nad leiavad, nagu teiegi olete märganud, nagu ma kuluaarivestlustest leian alati sobival hetkel üles Reinsalu, kes vastab kõigile sobivatele küsimustele. Kindlasti ei leia nad valitsusliiget ühegi positiivse uudise puhul. Aga nii see kord on, sellega tuleb elada. See ongi ERR-i õigus, toimetuslik sõltumatus, olla kriitiline ja seda tulebki kaitsta, see on põhiseaduslik väärtus," rääkis Michal.

"See, mille üle praegu debatt käib, on selle üle, kas Eestis on sobimatuid perekondi Eesti ruumi. Mina väidan, et ei ole. Ja vaat selle üle meil debatt tegelikult käib. Ma kutsun üles kõiki mõtlema sellele, et Eestis oleks vaja rohkem sallivust, üksteise mõistmist, mitte üksteise äratõukamist," lõpetas Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

15:11

Vaida viaduktilt alla kukkunud veok häirib Tallinna-Tartu maanteel liiklust

15:10

Taani sotsiaaldemokraadid kaotasid saja-aastase võimu Kopenhaageni üle

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:47

Teadlaste loodud tööriist võib muuta levinud koeratõugude välimust

14:27

Poola sulgeb raudteesabotaaži järel viimase allesjäänud Vene konsulaadi

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

14:20

Riigikohus: lennufirma pääseb hüvitise maksmisest vaid mõistlike pingutuste puhul

14:16

Holland andis Nexperia tagasi Hiina ettevõtte kontrolli alla

14:15

Michal: ERR-i õigust olla kriitiline tuleb kaitsta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

18.11

Vahetusmehed tõid mängu pöörde ja Eesti lõi Küprosel neli väravat Uuendatud

06:59

Norstati küsitlus: EKRE kaotas nädalaga veel toetust

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

ilmateade

loe: sport

15:13

Mets ja Hein võivad talvepausil väljakul vastamisi minna

14:53

Ingrid Neel naasis pikalt võistluspausilt võiduga

14:21

Lajal alustas Bergamos raske võiduga

13:50

NHL: Kübaratriki teinud Celebrini kordas Gretzky ja Crosby saavutust

loe: kultuur

13:51

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on vaatluse all Jaan Aru "Ajust ja arust"

13:09

Sinefiil | PÖFFi viimane nädalavahetus. Baltimaad on ärkvel

12:49

PÖFF-i päevik | Eesti-Soome koostööfilm "Teraapia" on üsna tuhm näide põhjanaabrite kinost

11:33

Maris Pihlap avaldas lühialbumi "Kes sa siis oled?"

loe: eeter

14:08

Eeva Mägi: pidin maha müüma oma kodu, et filme teha

12:19

Loomaaia kuraator: loomadele väga meeldib ekstreemne ilm

11:12

Lastepsühhiaater: tõrges-trotsliku käitumishäirega laps vajab kindlasti abi

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

Raadiouudised

12:35

New Yorgis avati Ernst Jaaksoni nime kandev tänavaosa

12:20

Raadiouudised (19.11.2025 12:00:00)

10:50

Kohtla-Järvel loobus Keskerakond valitsuspartneri otsingutest ja jätkab üksi

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo