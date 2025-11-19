Michal: ERR-i õigust olla kriitiline tuleb kaitsta

ERR on sõltumatu ja seadus ei luba kellelgi sekkuda tema töösse ja juhtimisse, ütles peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal riigikogu infotunnis. Samuti rõhutas Michal ERR-i õigust valitsust kritiseerida.

"ERR on sõltumatu. Seadus kaitseb ERR-i ega luba kellelgi, muu hulgas valitsusel, sekkuda ERR-i töösse ja juhtimisse," vastas Michal EKRE esimehe Martin Helme küsimusele ERR-i sõltumatuse kohta.

Helme küsis ka ETV saate "Hommik Anuga" kohta, kus intervjueeriti kahest isast ja nende kahest lapsest koosnevat peret. Ta lisas, et valitsus asus tsenseerima ja tühistama ERR-i nõukogu esimeest Rein Veidemanni.

"ERR-i ehk rahvusringhäälingu olemus ei ole siiski pelgalt infokanal. Me oleme asutanud rahvusringhäälingu seaduse alusel ja just selleks, et edendada neidsamu põhiseaduslikke eesmärke – demokraatiat, kaitsta vaba sõna, kajastada kogu Eestis toimuvat ja mitte ainult osa inimeste vaateid, rõõmusid ja muresid, vaid ikkagi kogu Eestit," lisas Michal.

"Rahvusringhäälingu seadus ütleb muu hulgas, et rahvusringhäälingu eesmärk on aidata kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule, väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, aidata kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele. Ja tuginedes eespool kirjeldatule ehk põhiseadusele ja ringhäälingu seadusele, me ei saa kuidagi tühistada osa perekondasid Eestist, ehkki ma saan aru, et teie sõnum see on, et seda tuleks teha," lausus Michal.

"Nüüd teine väide, mida te esitasite, mis puudutab isikut või rolli. Te ütlete, et te ei hinda Rein Veidemanni kõrgelt. Ju mina hindan kõrgemalt. Mina ütlen, et hoolimata sellest, et Rein Veidemann ütles midagi sellist, mis minu meelest ei ole midagi sellist, millega me saame olla põhiseaduslikest väärtustest lähtuvalt nõus, ei arva ma, et inimest peaks tühistama. Ma arvan, et ERR-i nõukogul on teatav ülesanne tagada ERR-i sõltumatus ja vastavus põhiseaduslikele väärtustele. Seda mina ootangi ERR-i nõukogult ja nõukogu esimehelt. Need sõnad – ma hiljem võib-olla võin ja jõuan neid ka tsiteerida –, mis puudutavad väärtusruumi ja sellesama väärtuskonflikti algust, selle kohta on kirjutanud ka pikemalt Raul Rebane, kes kirjeldab, mis on ERR-i nõukogu ülesanne ja mis on tegelikult see roll," lausus Michal.

Martin Helme küsis veel, kas ERR-i ja Reformierakonna väärtusruum on propageerida lastevastast kriminaalkuritegevust ERR saadetes. Ta ütles, et Eestis on kriminaalkaristuse ähvardusega keelatud laste ost. "Ja vot, seda lasteostu demonstreeriti kui midagi ilusat, head ja toredat isadepäeval ERR-is," ütles Helme.

"Eestis on asendusemadus, kui te selle kohta küsite, keelatud. 20 aastat pole karistusseadustikku sellega rikutud. Kuid Eesti ei ole kindlasti isoleeritud riik teiste keskel. Kui meie kodanikud soovivad riikides, kus on lubatud seda kasutada, siis see on iga inimese otsus ja riik sellesse ei sekku. Teistes riikides selle kasutamine ei ole Eestis karistatav, seda te võiksite juba teada," vastas peaminister Helmele.

"Ma saan aru, et teie ettekujutus on ERR laiali saata, sellega ma loomulikult ei ole nõus," rääkis Michal.

EKRE fraktsiooni liige Varro Vooglaid ütles, et jutt käib ERR-i erastamisest, mitte laiali saatmisest.

Vooglaid märkis, et Michal on ise sekkunud ERR-i töösse, öeldes, et ERR-i nõukogu esimees peaks kaaluma oma sobilikkust oma ametis jätkamiseks.

"Minu hinnangul on ERR-il täielik sõltumatus olla nii poolt kui vastu kriitiline, nad on vabad oma toimetamistes. Ja kui ERR-i nõukogu esimees võtab vastuollu minna või vähemalt annab sellise väärtuskonflikti lause – ja veel kord, ma pean hästi oluliseks seda, et me lahutame inimese sellest debatist ära, ma räägin nõukogu esimehe rollist praegu –, kui nõukogust antakse sama sõnum, et mõned sobivad ja mõned ei sobi sellesse väärtusruumi, mis ei ole kooskõlas põhiseadusliku vaimuga, siis ma arvan, et seda tuleb kaitsta. Aga see ei ole mitte sellepärast, et kriitiline," lausus Michal.

"Ma arvan, et ERR on üsna valitsuskriitiline. Ma arvan, et nad leiavad, nagu teiegi olete märganud, nagu ma kuluaarivestlustest leian alati sobival hetkel üles Reinsalu, kes vastab kõigile sobivatele küsimustele. Kindlasti ei leia nad valitsusliiget ühegi positiivse uudise puhul. Aga nii see kord on, sellega tuleb elada. See ongi ERR-i õigus, toimetuslik sõltumatus, olla kriitiline ja seda tulebki kaitsta, see on põhiseaduslik väärtus," rääkis Michal.

"See, mille üle praegu debatt käib, on selle üle, kas Eestis on sobimatuid perekondi Eesti ruumi. Mina väidan, et ei ole. Ja vaat selle üle meil debatt tegelikult käib. Ma kutsun üles kõiki mõtlema sellele, et Eestis oleks vaja rohkem sallivust, üksteise mõistmist, mitte üksteise äratõukamist," lõpetas Michal.