London: Vene luurelaev suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta

Suurbritannia kaitseminister John Healey ütles, et Vene luurelaev Jantar suunas laserid Briti õhuväe pilootide pihta ning proovis nii nende tegevust häirida.

Healey sõnul suunas Jantar laserid merepatrull-lennuki P-8 Poseidoni pilootide pihta. Intsidient juhtus pärast seda, kui lennukid saadeti Jantarit jälgima

Healey sõnul saadeti kuningliku mereväe alus ja P-8 Poseidoni lennukid jälgima Jantari iga liigutust. Jantari peetakse Vene varilaevastiku osaks ja see oli jõudnud Šotimaa ranniku lähistele.

Briti kaitseministeerium eeldab, et Jantar üritab oma andurite abil luurata Ühendkuningriigi järele. Healey nimetas laserite kasutamist äärmiselt ohtlikuks.

"See Venemaa tegevus on äärmiselt ohtlik ja see on juba teine kord sel aastal, kui see laev, on sisenenud Briti vetesse. Minu sõnum Venemaale ja Putinile on järgmine: me näeme teid, me teame mida te teete ja kui Jantar sel nädalal lõunasse sõidab, oleme valmis," ütles Healey.

"Jantar asub praegu Šotimaast põhja pool, Briti vete serval, olles viimastel nädalatel sisenenud riigi laiematesse vetesse," rääkis Healey.

Tema sõnul on Jantar osa Vene laevastikust, mida juhib süvamereuuringute peavalitsus (Gugi). Gugi peamisteks ülesanneteks on luureandmete kogumine ja saboteerimine.

Healey lubas veel, Briti valitsus investeerib 13 laskemoonatehase rajamisse 1,5 miljardit naela. Ta rääkis, et ainult leiboristid võtavad riigikaitset tõsiselt.

"Konservatiivid (toorid) kärbivad kaitsekulusid. Rohelised tahavad meid NATO-st välja viia, Šoti iseseisvuspartei põlgab uhket Šoti kaitsetööstust ja Nigel Farage on Putini suhtes leebe, NATO suhtes nõrk ja teda ei saa riigi julgeoleku osas usaldada. Leiboristid on kaitsepartei," rääkis Healey.