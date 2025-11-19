X!

Brüssel tegi ettepaneku leevendada tehisintellekti ja andmekaitse eeskirju

Klaviatuur
Klaviatuur Autor/allikas: Bhikku Amitha/Pixabay
Euroopa Komisjon tegi kolmapäeval ettepaneku leevendada olulisi tehisintellekti ja andmekaitse eeskirju, et vähendada bürokraatiat ning aidata Euroopa kõrgtehnoloogia sektoril ülemaailmsete konkurentidega sammu pidada.

EL-i murrangulised tehnoloogiareeglid on sattunud tugeva vastuseisu alla nii USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi administratsiooni kui ka kohalike ettevõtete ja valitsuste poolt, kes kurdavad, et need võivad kasvu pidurdada.

Brüssel eitab välisele survele allumist, kuid on lubanud muuta ettevõtete elu 27-liikmelises ühenduses lihtsamaks, mistõttu avalikustas kolmapäeval ettepanekud nii tehisintellekti kui ka andmekaitse eeskirjade leevendamiseks.

Selle raames antakse ettevõtetele suurem vabadus juurdepääsuks andmekogumitele, sealhulgas isikuandmetele, tehisintellekti mudelite treenimiseks, kui see on "õigustatud huvides". Samuti antakse firmadele kuni 16 kuud lisaaega kõrge riskiga tehisintellekti reeglite rakendamiseks.

Lisaks soovib Brüssel vähendada kasutajatele kuvatavate küpsisebännerite hüpikakende arvu, mis on nende sõnul võimalik ilma privaatsust ohtu seadmata.

"Meil on andekaid inimesi, infrastruktuur ja suur siseturg. Kuid meie ettevõtteid, eriti idufirmasid ja väikeettevõtteid, takistavad sageli jäigad reeglid," ütles EL-i tehnoloogiavaldkonna juht Henna Virkkunen oma avalduses.

Kodanikuühiskonna aktivistid muretsevad samas, et EL loobub oma rollist suurte tehnoloogiaettevõtete järelevalvajana.

Erinevate rühmituste, sealhulgas People vs Big Tech, aktivistid sõitsid kolmapäeval läbi Brüsseli suurte plakatitega, kutsudes komisjoni juhti Ursula von der Leyenit üles seisma vastu Trumpile ja tehnoloogiasektorile ning kaitsma bloki digireegleid.

Komisjoni sõnul aitavad plaanid aga Euroopa ettevõtetel jõuda järele Ameerika ja Hiina konkurentidele ning vähendada EL-i sõltuvust välismaistest tehnoloogiahiidudest.

Seoses küpsisebännerite kavandatava muudatusega ütles üks EL-i ametnik, et EL soovib vähendada nende akende ilmumise sagedust.

Komisjon soovib, et kasutajad saaksid oma nõusoleku anda ühe klõpsuga ning salvestada küpsiste eelistused brauserite ja operatsioonisüsteemide seadetes.

Brüsseli kinnitusel jääb Euroopa kasutajate andmete privaatsus kaitstuks.

"On oluline, et Euroopa Liit tegutseks lihtsustamise ja konkurentsivõime nimel, säilitades samal ajal üksikisikute põhiõiguste kõrgetasemelise kaitse – ja see pakett leiabki just selle tasakaalu," ütles EL-i õigusvolinik Michael McGrath.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

