Tööstustoodangu tootmine kallines aastaga 0,6 protsenti

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis nii koduturule kui ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis tänavu oktoobris võrreldes septembriga 0,3 ja võrreldes eelmise aasta oktoobriga 0,6 protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaameti tootjahindade statistika tiimijuhi Eveli Šokmani sõnul tõusis tootjahinnaindeks aastases võrdluses teist kuud järjest. Ta selgitas, et tõus on olnud samas suurusjärgus, jäädes septembris 0,5 ja oktoobris 0,6 protsendi juurde.

Võrreldes mulluse oktoobriga mõjutas indeksit enim hinnatõus puidutöötlemises ja puittoodete, toiduainete ning metalltoodete tootmises. Vastupidist mõju avaldas kütteõlide, paberi ja pabertoodete ning elektroonikaseadmete tootmise hinnalangus.

Töötleva tööstuse tegevusaladel oli aastases võrdluses hinnatõus kokku 0,6 protsenti, toiduainete tootmises tõusid hinnad sealjuures 2,9 protsenti. "Toiduainete tootmises kallinesid enim kalatooted ja mitmesugused valmistoidud," lisas Šokman.

Võrreldes septembriga mõjutas oktoobris tootjahinnaindeksit eelkõige hinnatõus elektrienergiaga varustamises ning metalltoodete ja ehitusmaterjalide tootmises. Samuti mõjutas indeksit kütteõlide, elektroonikaseadmete tootmise ning puidutöötlemise hinnalangus.

Ekspordihinnaindeks tõusis oktoobris võrreldes septembriga 0,6 protsenti. Kõige rohkem tõusid hinnad elektrienergial, mäetööstuses, ehitusmaterjalidel ja metallil. Enim langesid naftasaaduste, põllumajandussaaduste ning paberi ja pabertoodete hinnad. Võrreldes 2024. aasta oktoobriga tõusis ekspordihinnaindeks ühe protsendi.

Impordihinnaindeks tõusis oktoobris võrreldes septembriga 0,2 protsenti. Enim tõusid elektrienergia, põllumajandussaaduste ja metalli hinnad. Kõige rohkem langesid naftasaaduste, kemikaalide ja keemiatoodete ning elektroonikaseadmete hinnad. Võrreldes eelmise aasta oktoobriga tõusis impordihinnaindeks 0,7 protsenti.