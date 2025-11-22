Narva võimuliit ei taha anda riigile muuseumi vene kunsti kollektsiooni

Narva uus võimuliit ei soovi loovutada riigile muuseumikogu vene kunsti kollektsiooni, kuna arvatakse, et seda võib tabada Narva tanki saatus. Riik näeb museaalide üleandmises eelkõige kultuuriväärtuste säilitamist. Kultuuriministeerium tegi Narvale ettepaneku muuseumikogu üleandmiseks kaks kuud tagasi.

Narva linna ja riigi asutatud Narva muuseumi sihtasutus tegutseb üle kümne aasta, kuid museaalid on ikka veel omavalitsuse käes. Narva on aastaid tõrkunud neid riigile loovutamast, mis tähendab, et muuseum ei saa tasuta konserveerimis- ja restaureerimisteenust.

Narva võimuliidu koalitsioonileping annab museaalide üleandmiseks lootust, kuid muuseumikogu kõige väärtuslikuma osa soovib Narva igal juhul endale jätta. Jutt on kaupmehe Sergei Lavretsovi kunstikogust, mille ta 100 aastat tagasi linnale annetas.

"Tallinnast seda probleemi nähakse nii, et nüüd nad teevad Aivazovskist oma järgmise tanki valmis. Nii see ei ole. Me lihtsalt ei saa aru, miks me peame teile väga hinnalised kingitused ära andma. Kusjuures teil peale seda tekib võimalus nendega teha ükstapuha mida," lausus Mihhail Stalnuhhin.

Narva muuseum kinnitab, et peale üleandmist jäävad museaalid oma kohtadele.

"Mina ei ole osalenud ega ole teadlik, et kusagil toimuvad läbirääkimised selles osas, et Narva linna muuseumikogu linnast püsivalt ära viia," ütles Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Muuseumi hinnangul on väärtusliku kunstikogu säilitamine väga kulukas, mida saab teha vaid riigi toel. Narva võimuliidust kostub erinevaid arvamusi.

"Oma korterit ma remondin ise, oma raha eest. Mitte keegi mulle seda kinni ei maksa, see on minu omand. Maalidega on täpselt sama," ütles Stalnuhhin.

"Kindlasti osa varadest on mõistlik üle anda, sest linnal ei ole vahendeid nende varade hooldamiseks, nende restaureerimiseks. Nii et seetõttu on ees pikem ja üsna keeruline protsess," lausus Katri Raik.

Narva muuseumi kogus on üle 80 000 museaali. Lavretsovi vene kunsti kollektsioon moodustab sellest alla kümnendiku.