X!

Narva võimuliit ei taha anda riigile muuseumi vene kunsti kollektsiooni

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Narva uus võimuliit ei soovi loovutada riigile muuseumikogu vene kunsti kollektsiooni, kuna arvatakse, et seda võib tabada Narva tanki saatus. Riik näeb museaalide üleandmises eelkõige kultuuriväärtuste säilitamist. Kultuuriministeerium tegi Narvale ettepaneku muuseumikogu üleandmiseks kaks kuud tagasi.

Narva linna ja riigi asutatud Narva muuseumi sihtasutus tegutseb üle kümne aasta, kuid museaalid on ikka veel omavalitsuse käes. Narva on aastaid tõrkunud neid riigile loovutamast, mis tähendab, et muuseum ei saa tasuta konserveerimis- ja restaureerimisteenust.

Narva võimuliidu koalitsioonileping annab museaalide üleandmiseks lootust, kuid muuseumikogu kõige väärtuslikuma osa soovib Narva igal juhul endale jätta. Jutt on kaupmehe Sergei Lavretsovi kunstikogust, mille ta 100 aastat tagasi linnale annetas.

"Tallinnast seda probleemi nähakse nii, et nüüd nad teevad Aivazovskist oma järgmise tanki valmis. Nii see ei ole. Me lihtsalt ei saa aru, miks me peame teile väga hinnalised kingitused ära andma. Kusjuures teil peale seda tekib võimalus nendega teha ükstapuha mida," lausus Mihhail Stalnuhhin.

Narva muuseum kinnitab, et peale üleandmist jäävad museaalid oma kohtadele.

"Mina ei ole osalenud ega ole teadlik, et kusagil toimuvad läbirääkimised selles osas, et Narva linna muuseumikogu linnast püsivalt ära viia," ütles Narva muuseumi peavarahoidja Zurab Jänes.

Muuseumi hinnangul on väärtusliku kunstikogu säilitamine väga kulukas, mida saab teha vaid riigi toel. Narva võimuliidust kostub erinevaid arvamusi.

"Oma korterit ma remondin ise, oma raha eest. Mitte keegi mulle seda kinni ei maksa, see on minu omand. Maalidega on täpselt sama," ütles Stalnuhhin.

"Kindlasti osa varadest on mõistlik üle anda, sest linnal ei ole vahendeid nende varade hooldamiseks, nende restaureerimiseks. Nii et seetõttu on ees pikem ja üsna keeruline protsess," lausus Katri Raik.

Narva muuseumi kogus on üle 80 000 museaali. Lavretsovi vene kunsti kollektsioon moodustab sellest alla kümnendiku.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:42

Narva võimuliit ei taha anda riigile muuseumi vene kunsti kollektsiooni

18:39

Tallinna uue võimuliidu läbirääkimised hakkavad lõpule jõudma

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

18:35

Kelmid on tänavu Eesti inimeste kontodelt varastanud 23 miljonit eurot

18:25

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

19:15

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval Uuendatud

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

12:18

Venemaa keskpank alustas oma reservidest kulla müümist

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

09:29

USA Esindajatekoja liige Marjorie Greene astub pärast tüli Trumpiga tagasi

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

ilmateade

loe: sport

19:42

Tartu Titans võttis Balti liiga finaalis Kaunaselt revanši

19:12

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

18:47

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

18:38

Maadleja Janno Iljas sai kurtide olümpial viienda koha

loe: kultuur

17:44

Suri sisearhitekt Leila Pärtelpoeg

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

loe: eeter

16:15

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:51

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

Raadiouudised

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

21.11

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo