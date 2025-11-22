X!

Marek Kohv: isegi kui USA lõpetab abi ja luureinfo andmise, Ukraina kokku ei kuku

Foto: ERR
Kuigi Euroopal ei ole ligilähedalgi sellist võimekust luureinfo andmiseks kui USA-l, ei kukuks Ukraina kokku ka siis, kui ameeriklased lõpetaksid igasuguse abi andmise Ukrainale, ütles "Aktuaalses kaameras" rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Kas sellisel kujul, nagu me oleme näinud, on Ukrainal võimalik USA esitatud rahuplaaniga, kus on sees ka territooriumi kaotamine ja armee vähendamine, nõustuda?

Kindlasti ei saa. Lepingu mustand, mida me oleme näinud, see on äärmiselt kohutav. Sellest võidab (Venemaa juht Vladimir) Putin, sellest võidavad tõenäoliselt Trumpi lähikondlased ja see nõrgestab oluliselt Ukrainat ja avab sissepääsu järgmiseks agressiooniks.

Oleme näinud osa lepingu mustandist. USA president Donald Trump ütles, et see ei ole tema lõplik pakkumine. Kas me oleme liiga optimistlikud, kui arvame, et tegelik leping on hoopis midagi muud?

Eks seda saavad öelda need, kes seda lepingut on näinud või kes hakkavad seda koostama. Ma ei nõustu küll ühegi Euroopa poliitikuga, kes on öelnud, et see on väga hea konstruktiivne alus, sest see on tohutult kohutav (leping). Lisaks sellele, et see teeb kohutavalt haiget Ukrainale, otsustab see ka asju NATO ja Euroopa Liidu eest ja mõjutab ka meie regiooni oluliselt.

Mida see Ukrainale tähendaks, kui USA teda enam ei toeta?

Eks see on Ukrainale väga keeruline, kuid ilmselt valik osutub väärikuse kasuks, sest lõppude lõpuks seal muud retsepti ei ole. USA toetuse kaotamine valmistab probleeme eelkõige luureinfos ja mõnedes relvasüsteemides.

Kui suur on Euroopa võimekus ja tahe Ukrainat aidata juhul, kui USA jääb mängust välja? Kas Euroopa luureandmed võiks korvata USA luureandmete kadu?

Probleem on selles, et Euroopal ei ole selliseid luurevahendeid. Ameerikal ainuüksi sõjalisi satelliite on 265. Euroopa saab vastu panna 44. Maht ja kiirus, millega luureinfot saadakse anda Ukrainale, on kolossaalselt erinev. Pluss see, et ameeriklastel on väga tugev signaalluure, mis kokku moodustab sihitamispaketid, millega saab Vene sihtmärke kiiresti lasta. Sellist võimekust Euroopa sellisel kujul ei ole.

Kui suur oleks Euroopa abi rahas – kas Ukraina veaks välja palkadega, kütte ja soojusega?

Isegi kui USA lõpetaks igasuguse abi, mida täna Euroopa ostab USA käest, ja ka luureinfo jagamise, siis Ukraina kokku ei kukuks. Euroopa saab ise nii palju aidata. Mida Euroopa peaks kiiresti tegema – esiteks investeerima enda luurevõimekusse ja teiseks investeerima ja andma raha oluliselt rohkem Ukraina sõjatööstusele. Hinnanguliselt pool Ukraina sõjatööstusest seisab kasutult praegu.

Toimetaja: Marko Tooming

