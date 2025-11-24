X!

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

Foto: Priit Mürk/ERR
Sõiduautode müük on vähenenud poole võrra ja seetõttu jääb automüüjate hinnangul ka autode registreerimistasu saamata vähemalt pooles ulatuses. Rahandusministeerium tunnistab, et maksulaekumist arvutati tavalise müügiaasta järgi ja registreerimistasu laekumine on ka vaatamata suvisele ümberarvutamisele ikkagi ülehinnatud.

Autode müügiettevõtte liidu ehk AMTEL-i juht Meelis Telliskivi ütles, et tänavu on poole võrra kukkunud nii uute kui ka vanade sõidukite müük ning sama palju on langenud ka kasutatud autode sissetoomine välisturult.

"Uute turg on 50 protsendi kanti, kasutatud [sõidukite] sisse toomine isegi 60 protsendi kanti. Tallinna ümbruses on see kukkumine natukene väiksem, aga Ida-Virumaa ja Tartu seal on see kukkumine lausa isegi 70 protsenti," sõnas Telliskivi. "Nii kehva aastat, kui sellist, pole üldse automüügis olnudki."

AMTEL-i andmetel jääb müügi vähenemise tõttu riigil saamata umbes 50 protsenti automaksu registreerimistasust.

"Algne plaan oli 137 miljonit, praegusel hetkel on laekumine 55 miljonit ja võib hinnanguliselt võtta, et aasta kokku tuleb kas 60 või 65. Igal juhul on see poole vähem, kui algselt prognoositud," märkis Telliskivi.

Ta täheldas, et automüügilt jääb saamata ka käibemaks, seetõttu jääb riigil saamata kokku 108 miljoni eurot tulu.

"Väga hästi on laekunud aastamaksu, seda on isegi rohkem kui me algselt planeerisime," märkis rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi, kuid tõdes, et ministeerium ülehindas registreerimistasu laekumist.

"Seda on laekunud vähem ja tõenäoliselt juba suvel, kui me hindasime laekumist ringi – see ka võib-olla aasta lõpuks päris täis ei tule," ütles Liivamägi. "November ja detsember sinna juurde. Suvine prognoos 90 miljonit, ma arvan ka ei tule täis."

"Me võtsime arvesse, kuidas varasemalt on automüük olnud, prognoosisime seda, et kindlasti sellel aastal neid ostu-müüke vähem on, sellepärast et iga uue kohustusega on inimesed esialgu tagasihoidlikumad. Aga näha on, et juriidiliste isikute autoostud on saavutanud oma tavapärase taseme, aga erasikud, nemad veel mitte," lisas Liivamägi.

Liivamägi ütles, et autosid osteti vähem ka üldise hinnatõusu tõttu. Ka Auto Bassadone juht Veiko Karu märkis, inimesed ei jõua uut autot osta.

"Me näeme kuidas inimesed tulevad aina vanemate ja vanemate autodega meile hooldusse. Me näeme kuidas nad üritavad sellest autost rohkem kätte saada. Samamoodi täna registreerimistasu, mis toimub kasutatud auto turu peal ja selle ülesehitus on nii, et on soositud vanema auto ostmine," lausus Karu.

Kuna kliente on vähe, on osad väikesed automüüjaid tegevuse lõpetanud. Autosektoris on koondatud tänavu töötukassa andmetel ligi 230 inimest.

"Meil on väga raske selles sektoris pidada häid ja koolitatud inimesi, mis ei puuduta automüüki, vaid puudutab järelteenindust," ütles Karu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

