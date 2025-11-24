Tallinna linnaeelarve vastuvõtmine lükkub ilmselt järgmisesse aastasse

Keskerakonna ja Isamaa Tallinna koalitsioonileping on põhimõtteliselt valmis, kuid seda tutvustatakse alles nädala lõpus. Volikogu kokkukutsumine lükkub seega detsembri algusesse, mistõttu jääb järgmise aasta linnaeelarve selle aasta sees suure tõenäosusega vastu võtmata.

Keskerakonna läbirääkija Monika Haukanõmme sõnul on mõlemal erakonnal soove ja plaane rohkem, kui linnaeelarves tegelikult ruumi. Vaatamata sellele, et põhiküsimused üritatakse lahendada juba sel nädalal, siis on Haukanõmme arvates kahtlane, et eelarve suudetakse selle aasta sees vastu võtta.

"Eelarvel on kaks lugemist, aga kahjuks nii palju nädalapäevi ja nädalaid enne jõule ei ole ehk siis ma kardan, et see jääb järgmise aasta algusesse, aga iseenesest see ei ole probleem," sõnas Haukanõmm. "See on küll väga hea tava, et võtta alati eelarve vastu eelneva aasta detsembri lõpuks ehk siis enne jõule, aga see ei ole esmakordne, kui võetakse vastu ka aasta alguses."

Ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinnas on kombeks eelarve juba detsembris kinnitada, kuid lisas, et teistes omavalitsustes tehakse seda ka hiljem. "Sisuliselt see pole probleem, märtsini on," lisas ta.

Kõlvarti sõnul võib koalitsioonilepingu allkirjastamine toimuda juba nädala lõpus. Veidi enne seda jagatakse ametikohad. Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et neil on mõtteid keda ja kuhu panna, kuid midagi kindlat veel otsustatud pole. Linnapeakandidaadi ümber jätkub teadmatus.

"Erinevate inimeste peades ongi erinevad visioonid sellest protsessist. On olemas [Urmas] Reinsalu shortlist ja on olemas kindlasti ka favoriit. Nii on ka selle looga, et on meil väga mitmeid kandidaate, kellega on räägitud ja räägitakse, aga kindlasti me tahame üht figuuri, silmapaistvat, tähtsat figuuri välja valida," rääkis Solman.

Solmani sõnul jääb abilinnapeade kohti tõenäoliselt vähemaks, kuid ta ei soovi öelda, kas need jagatakse erakondade vahel võrdselt või mitte. Keskerakonna sõnul neil ametikohtade täitmisega raskusi pole.

"Loomulikult Keskerakonnal on enda kontseptisoon olemas, aga kuna partneriga me ei ole seda veel läbi rääkinud, seega täna meil pole veel midagi kommenteerida," ütles Kõlvart.

Kõlvarti jaoks pole probleem, et Isamaa linnapeakandidaat pole olnud läbirääkimiste juures.