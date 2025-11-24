X!

Tallinna linnaeelarve vastuvõtmine lükkub ilmselt järgmisesse aastasse

Eesti
Eesti

Keskerakonna ja Isamaa Tallinna koalitsioonileping on põhimõtteliselt valmis, kuid seda tutvustatakse alles nädala lõpus. Volikogu kokkukutsumine lükkub seega detsembri algusesse, mistõttu jääb järgmise aasta linnaeelarve selle aasta sees suure tõenäosusega vastu võtmata.

Keskerakonna läbirääkija Monika Haukanõmme sõnul on mõlemal erakonnal soove ja plaane rohkem, kui linnaeelarves tegelikult ruumi. Vaatamata sellele, et põhiküsimused üritatakse lahendada juba sel nädalal, siis on Haukanõmme arvates kahtlane, et eelarve suudetakse selle aasta sees vastu võtta.

"Eelarvel on kaks lugemist, aga kahjuks nii palju nädalapäevi ja nädalaid enne jõule ei ole ehk siis ma kardan, et see jääb järgmise aasta algusesse, aga iseenesest see ei ole probleem," sõnas Haukanõmm. "See on küll väga hea tava, et võtta alati eelarve vastu eelneva aasta detsembri lõpuks ehk siis enne jõule, aga see ei ole esmakordne, kui võetakse vastu ka aasta alguses."

Ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinnas on kombeks eelarve juba detsembris kinnitada, kuid lisas, et teistes omavalitsustes tehakse seda ka hiljem. "Sisuliselt see pole probleem, märtsini on," lisas ta.

Kõlvarti sõnul võib koalitsioonilepingu allkirjastamine toimuda juba nädala lõpus. Veidi enne seda jagatakse ametikohad. Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et neil on mõtteid keda ja kuhu panna, kuid midagi kindlat veel otsustatud pole. Linnapeakandidaadi ümber jätkub teadmatus.

"Erinevate inimeste peades ongi erinevad visioonid sellest protsessist. On olemas [Urmas] Reinsalu shortlist ja on olemas kindlasti ka favoriit. Nii on ka selle looga, et on meil väga mitmeid kandidaate, kellega on räägitud ja räägitakse, aga kindlasti me tahame üht figuuri, silmapaistvat, tähtsat figuuri välja valida," rääkis Solman.

Solmani sõnul jääb abilinnapeade kohti tõenäoliselt vähemaks, kuid ta ei soovi öelda, kas need jagatakse erakondade vahel võrdselt või mitte. Keskerakonna sõnul neil ametikohtade täitmisega raskusi pole.

"Loomulikult Keskerakonnal on enda kontseptisoon olemas, aga kuna partneriga me ei ole seda veel läbi rääkinud, seega täna meil pole veel midagi kommenteerida," ütles Kõlvart.

Kõlvarti jaoks pole probleem, et Isamaa linnapeakandidaat pole olnud läbirääkimiste juures.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:59

Venemaal võimu-kriitiliste laulude eest karistatud noored põgenesid riigist

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

19:15

USA nõuab EL-ilt terasetollide langetamise eest digireeglite leevendamist

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:53

Venemaale ei meeldi Euroopa versioon Ukraina rahuplaanist Uuendatud

18:51

Narva linnavalitsus sulges ajutiselt ohtlikuks muutunud jalgpallihalli

18:44

Sõidukite registreerimistasu laekub tänavu oodatust oluliselt vähem

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:35

Euroopa poliitikute sõnul tuleb USA koostatud rahuplaani kallal veel tööd teha

18:33

Tallinna linnaeelarve vastuvõtmine lükkub ilmselt järgmisesse aastasse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:45

Kindlustusfirmalt võib kahjunõude saada mitu aastat pärast korteri müüki

23.11

Sõja 1369. päev. Trump: Ukraina "juhtkond" pole meie pingutuste eest näidanud vähimatki tänulikkust Uuendatud

14:09

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

23.11

Raik: ei ole realistlik, et USA hülgab Ukraina ja sõda jätkub Euroopa toetusega

09:36

Eestisse jõudis kuus uut K9 liikursuurtükki

23.11

Riik kaalub hooldekodude toetussüsteemi muutmist

15:28

Galerii: Tallinnas valmis Lastekodu tänav Uuendatud

23.11

Patrullpolitseinik: väljakutsetel käies avaneb Eestist kurb pilt

23.11

Mereäärsete kinnistute omanikel on üha keerulisem piirangute tõttu oma maal ehitada

06:27

Valge Maja teatas edusammudest Genfi kõnelustel

ilmateade

loe: sport

19:35

CAS lubab otsust Venemaa suusasportlaste kohta hiljemalt 10. detsembriks

19:09

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

18:35

Karelson kaotas, aga tema klubi võitis

18:04

Kardisportlane Kajak saavutas WSK Final Cupi viimasel etapil kuuenda koha

loe: kultuur

17:07

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

17:00

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

14:53

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

14:30

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli "Wicked: Igaveseks"

loe: eeter

15:34

Toivo Tootsen: igal põlvkonnal on oma Baskinid ja Kärna Ärnid

13:40

Ivo Felt: suurfilmide tegemine Eestis on selgelt raha tootev ettevõtmine

13:16

"Teise mätta otsast": Eesti kliimaajaloos napib tulevikuks õppetunde

12:24

Ken Saan: esimese lapse sünd andis mu elule taas mõtte ja uue hingamise

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (24.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (24.11.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (24.11.2025 09:00:00)

09:20

Uued gaasijaamad sunnivad Eleringi remontima vananenud gaasitorustikku

23.11

Hooldekodude toetussüsteemi on plaanis uuendada

23.11

NATO otsib uusi droonitõrje vahendeid idatiiva kaitseks

23.11

Päevakaja (23.11.2025 18:00:00)

22.11

Päevakaja (22.11.2025 18:00:00)

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo