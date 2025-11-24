Nädala alguses on ilm jahe, kuid nädala lõpp tuleb soojem

Ööl vastu teisipäeval eemaldub madalrõhkkond Lääne-Venemaalt põhja suunas ja Eesti jääb Skandinaavia kõrgrõhuvööndi mõjuvälja. Nõrka lund, lörtsi ja vihma sajab põhiliselt saartel ja rannikul. Päeva jooksul tuul rahuneb. Kolmapäeval on kõrgrõhuvööndil juba suurem mõju – päev on päikselisem ja suuremat sadu oodata pole. Tuul on tasane ja muutlik ning ilm jahedapoolne.

Öö vastu teisipäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Puhub läänekaare, Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul 0 kuni +3 kraadi.

Hommikul sajab kohati lund, lörtsi või vihma – seda enamasti Lääne-Eestis. Puhub mõõdukas lõuna- ja edelatuul, saartel ja rannikul läänekaare tuul, Soome lahe ääres iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, rannikul võib olla aga kuni 3 kraadi sooja.

Teisipäeva päeval sajab peamiselt rannikul vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare, põhjarannikul läänekaare tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni +3 kraadi.

Kolmapäev tuleb olulise sajuta, kuid jahe. Öösel on kuni 10 kraadi külma, rannikul on aga pea 10-12 kraadi soojem, ning päeval -4 kuni +2 kraadi.

Ka neljapäeva öö tuleb jahedam, kuni -8 kraadi, päeval on -4 kuni +3 kraadi. Lääne-Eestis sajab kohati nõrka lörtsi ja vihma, ida pool lund.

Reedeks õhutemperatuur tõuseb, soojem on Lääne-Eestis, kus sajab vihma ja lörtsi.

Laupäeval tuleb sadusid alla peamiselt vihmana ja päeval on endiselt lääne pool soojem, kuni +4, ida pool jahedam, kuni -3 kraadi.