X!

Pärnu uus koalitsioon kavatseb lahkuva linnavõimu koostatud eelarve ümber teha

Eesti
Pärnu Rüütli tänav
Pärnu Rüütli tänav Autor/allikas: ERR
Eesti

Pärnus valimistel võimu kaotanud senine koalitsioon saatis volikogule järgmise aasta eelarve eelnõu, kuid sellega tegelemine jääb uuele volikogule ning uus koalitsioon kavatseb selle põhjalikult ümber teha.

Pärnus tööle asuva uue koalitsiooni sõnul kasvatab lahkuva linnavõimu esitatud eelarve linna püsikulusid ja halvendab laenuvõimekust ning sellisel kujul eelarvet vastu võtta ei kavatseta. Uus koalitsioon töötab praegu ka ise järgmise aasta eelarve kallal, mis tuleb praeguse linnavõimu esitatust tagasihoidlikum.

Veel viimaseid päevi Pärnus võimul olev Reformierakonna, Isamaa ja valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioon saatis volikogule järgmise aasta linna eelarve eelnõu. Selle üle otsustamine jääb aga uuele volikogule, mis pole veel tööle asunud.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul tuli seadusest tulenevalt eelarve projekt esitada: "Praegune olukord tuleneb valimiste väljakuulutamise segadusest. Kui järgida seadust, et esimeseks detsembriks tuleb esitada volikogule eelarve projekt, siis me seda seadust täidame. Loomulikult on need ettepanekud, mis me oleme teinud, need ei ole absoluutsed."

Kavandatava eelarve tulude maht on ligi 122 miljonit ja kulude maht ligi 117 miljonit eurot. Investeeringute maht on 23,5 miljonit eurot.

"Suuremad investeeringud on loomulikult teedesse-tänavatesse, siis on arvestatud ka tänavate hooldusmahu suurenemist, et vabastada majaomanikud kõnniteedel lume rookimisest. Linn on seda osaliselt juba teinud, bussiliiklusega tänavad on juba siis hoolduse all, aga nüüd suurendame seda ala. Siis on Pärnu Kuninga Tänava kooli renoveerimine, laste-noorte tugikeskuse peremajad, on Hiiu tööstusküla – sinna investeeritakse," rääkis Kosenkranius.

Lahkuva linnapea sõnul arvestas veel ametis olev linnavõim eelarve kokkupanekul ka tulevase koalitsiooni ehk Keskerakonna, EKRE, Parempoolsete ja kahe valimisliidu vahel sõlmitud koalitsiooni soovidega.

Pärnu uude koalitsiooni kuuluva keskerakonna liige Andrei Korobeinik ütles, et veel ametis oleva linnavõimu esitatud eelarve tõstab linna püsikulusid ja on esialgu planeeritust kulukam. Korobeiniku sõnul töötab uus koalitsioon samuti järgmise aasta eelarvega ning see on praeguse linnavõimu esitatust tagasihoidlikum.

"Minu ettepanek nii Isamaale kui ka Reformierakonnale oli see, et nad võiksid esitada enda mõtteid, [aga] see lahkuv koalitsioon kahjuks otsustus ettepanekuid mitte teha. Kogu see jutt, et eelarve peab väga kiiresti vastu võtma..., meil on üsna tavapärane ka see, et projekt esitati detsembris, see ei olnud isegi valimistega seotud, vaid lihtsalt mõnikord läks pikemaks. Teised omavalitsused, kes käituvad konstruktiivselt ka seal, kus koalitsioon selgelt vahetub, sellise näitemänguga ei tegele," rääkis Korobeinik.

Tema sõnul on mõistlik, et eelarve paneb kokku uus koalitsioon ning praeguse linnavõimu sellisel kujul esitatud eelarvet vastu võtta ei kavatseta.

"Loomulikult meie teeme enda eelarve – siin ei ole mitte mingisugust kahtlust. Eelarvet, mille Romek pani linnale, kaks ja pool miljonit lihtsalt püsikuludena, see halvendab meie laenuvõimekust, see võtab raha olulistelt projektidelt ära ja loomulikult me seda ei tee (vastu ei võta - toim.)," rõhutas Korobeinik.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

08:06

Algkooseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

08:05

Eesti ehitusturul on mahud aastaga veidi kasvanud

08:03

Ülitöödeldud toit rikub söömisharjumusi eriti just nooremail täiskasvanuil

08:01

Elektri hinna tõstis kõrgeks tuulevaikus ja piirangud Rootsi elektri ülekandel Uuendatud

07:44

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

07:31

Pärnu uus koalitsioon kavatseb lahkuva linnavõimu koostatud eelarve ümber teha

07:20

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

06:49

Norstati küsitlus näitab valimistejärgsete trendide peatumist

06:33

Prantsuse ekspresidenti Sarkozyd ähvardab teine lõplik süüdimõistmine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Sõja 1371. päev. Ukraina teatas rünnakust Novorossiiski sadamalinnale Uuendatud

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

24.11

Parvel Pruunsild: algab etendus number kaks, kättemaksu teine osa

25.11

Lennufirma Smartlynx Airlines lõpetas tegevuse

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

25.11

Kahtlustuse järgi tehti Isamaale 330 000 euro ulatuses keelatud annetusi Uuendatud

25.11

Palts ja Pruunsild said kahtlustuse Isamaale keelatud annetuse tegemises Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Ekspertidele teeb muret lemmikloomade lubamine lasteaedadesse

ilmateade

loe: sport

08:06

Algkooseisus kümme muudatust teinud Guardiola: vahest oli seda liiga palju

00:02

Chelsea alistas kümnekesi jäänud Barcelona, City kaotas Leverkusenile

25.11

Real alistas liidri Hapoeli, Žalgiris sai kodus Baskoniast jagu

25.11

Peit: viies geim ongi natuke loto

loe: kultuur

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

04:48

Ülevaade: riigi ja omavalitsuste toetus erateatritele

25.11

Janar Ala koondas kunstiraamatusse lood popist, kunstist ja elust

25.11

Pärnu Linnagalerii kunstnike majas näeb Kaljuste ja Puhmi ühisnäitust

loe: eeter

25.11

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

25.11

Kokasaate juht Alex Aus: omleti teeb õhuliseks eriline küpsetusviis

25.11

Soojakust retrokodu ehitanud naine: mõte tekkis kappide koristamise käigus

25.11

Plekksepast pagariks: järgisin oma südame kutset

Raadiouudised

25.11

Päevakaja (25.11.2025 18:00:00)

25.11

Võrdõigusvolinik saab tulevast aastast õigusi juurde

25.11

Rail Baltic saab aastas 500-600 miljonit eurot investeeringuid

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 15:00:00)

25.11

Ida-Viru radarikompleks hakkas tööle plaanitust aasta hiljem

25.11

Kaja Kallas: peame arutama, mis kohustusi venelased võtavad

25.11

Saaremaa põllud andsid tänavu rekordsaake

25.11

Pärnu kuulutas välja kesklinna silla projekteerimishanke

25.11

Sotsiaalministeerium soovib saada paremat ülevaadet toetuste kasutamisest Uuendatud

25.11

Raadiouudised (25.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo