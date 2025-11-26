Pärnu uus koalitsioon kavatseb lahkuva linnavõimu koostatud eelarve ümber teha

Pärnus tööle asuva uue koalitsiooni sõnul kasvatab lahkuva linnavõimu esitatud eelarve linna püsikulusid ja halvendab laenuvõimekust ning sellisel kujul eelarvet vastu võtta ei kavatseta. Uus koalitsioon töötab praegu ka ise järgmise aasta eelarve kallal, mis tuleb praeguse linnavõimu esitatust tagasihoidlikum.

Veel viimaseid päevi Pärnus võimul olev Reformierakonna, Isamaa ja valimisliidu Pärnu Ühendab koalitsioon saatis volikogule järgmise aasta linna eelarve eelnõu. Selle üle otsustamine jääb aga uuele volikogule, mis pole veel tööle asunud.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul tuli seadusest tulenevalt eelarve projekt esitada: "Praegune olukord tuleneb valimiste väljakuulutamise segadusest. Kui järgida seadust, et esimeseks detsembriks tuleb esitada volikogule eelarve projekt, siis me seda seadust täidame. Loomulikult on need ettepanekud, mis me oleme teinud, need ei ole absoluutsed."

Kavandatava eelarve tulude maht on ligi 122 miljonit ja kulude maht ligi 117 miljonit eurot. Investeeringute maht on 23,5 miljonit eurot.

"Suuremad investeeringud on loomulikult teedesse-tänavatesse, siis on arvestatud ka tänavate hooldusmahu suurenemist, et vabastada majaomanikud kõnniteedel lume rookimisest. Linn on seda osaliselt juba teinud, bussiliiklusega tänavad on juba siis hoolduse all, aga nüüd suurendame seda ala. Siis on Pärnu Kuninga Tänava kooli renoveerimine, laste-noorte tugikeskuse peremajad, on Hiiu tööstusküla – sinna investeeritakse," rääkis Kosenkranius.

Lahkuva linnapea sõnul arvestas veel ametis olev linnavõim eelarve kokkupanekul ka tulevase koalitsiooni ehk Keskerakonna, EKRE, Parempoolsete ja kahe valimisliidu vahel sõlmitud koalitsiooni soovidega.

Pärnu uude koalitsiooni kuuluva keskerakonna liige Andrei Korobeinik ütles, et veel ametis oleva linnavõimu esitatud eelarve tõstab linna püsikulusid ja on esialgu planeeritust kulukam. Korobeiniku sõnul töötab uus koalitsioon samuti järgmise aasta eelarvega ning see on praeguse linnavõimu esitatust tagasihoidlikum.

"Minu ettepanek nii Isamaale kui ka Reformierakonnale oli see, et nad võiksid esitada enda mõtteid, [aga] see lahkuv koalitsioon kahjuks otsustus ettepanekuid mitte teha. Kogu see jutt, et eelarve peab väga kiiresti vastu võtma..., meil on üsna tavapärane ka see, et projekt esitati detsembris, see ei olnud isegi valimistega seotud, vaid lihtsalt mõnikord läks pikemaks. Teised omavalitsused, kes käituvad konstruktiivselt ka seal, kus koalitsioon selgelt vahetub, sellise näitemänguga ei tegele," rääkis Korobeinik.

Tema sõnul on mõistlik, et eelarve paneb kokku uus koalitsioon ning praeguse linnavõimu sellisel kujul esitatud eelarvet vastu võtta ei kavatseta.

"Loomulikult meie teeme enda eelarve – siin ei ole mitte mingisugust kahtlust. Eelarvet, mille Romek pani linnale, kaks ja pool miljonit lihtsalt püsikuludena, see halvendab meie laenuvõimekust, see võtab raha olulistelt projektidelt ära ja loomulikult me seda ei tee (vastu ei võta - toim.)," rõhutas Korobeinik.