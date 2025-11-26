X!

Tallinnas Lauteri tänaval läheb autoliiklus kinni

Lauteri tänav.
Lauteri tänav.
Tallinna Kesklinnas Lauteri tänaval algab järgmisel nädalal, 3. detsembril ümberehitus, mis toob kaasa auto- ja bussiliikluse ümbersuunamise. Mõne aja pärast on linnal kavas ka Lembitu pargi kaasajastamine.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet rekonstrueerib Lauteri tänaval tehnovõrke, rajab kõnni- ja rattateed ning istutab taimi. Muudatustega paraneb liiklus, ligipääs kohalikele ettevõtetele ja elukeskkond.

"Lauteri tänava uuendamisel on kaks olulist sihti. Esiteks loome turvalise ja mugava liikumisruumi kõigile: jalakäijatele, ratturitele ja autojuhtidele. Selleks rajame eraldi rattatee ning kujundame liiklust rahulikumaks. Teiseks soovime siduda tänava paremini Lembitu pargiga. Praegu on park kui eraldiseisev saar, kuhu jõudmine pole kuigi mugav. Uute ülekäigukohtade ja peatumisaladega muudame pargi inimestele palju ligipääsetavamaks," ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Projekti raames säilitatakse üks 3,5 meetri laiune sõidurada ning rajatakse kahe meetri laiune jalgrattatee ja 2,5 meetri laiune puhverala, kus suurendatakse haljasala osakaalu.

Tänava lahendus näeb ette ka ajutise peatumise võimalusi, et teenindada tänaval paiknevaid ärisid, soosida autoringlust ja tagada ligipääs hoonetele. Luuakse juurde tänavaületuskohti ning rakendatakse liiklusrahustamise meetmeid, sealhulgas sõiduraja kitsendamine, tõstetud pikk ristmik pargi ja EBS-i vahelisel alal ning šikaanid.

Olümpia hotelli ühistranspordi peatus kujundatakse ümber ohutumaks. Rajatakse bussitasku ja rattatee viiakse peatuse ooteala tagant läbi, et tagada piisav liikumisruumi nii ratturitele, kui ka jalakäijatele. 

Ossinovski lisas, et tulevikus kaasajastab linn ka Lembitu pargi, et sellest kujuneks mõnus ja mitmekülgset tegevust pakkuv haljasala.

Lauteri tänava eskiislahendus

Rekonstrueerimistööd hõlmavad kogu tänavat, samuti Lauteri-Rävala ja Lauteri-Liivalaia ristmikke. Lauteri tänavale jääb alles üks sõidurada sõidukitele. Juurde rajab linn parkimiskohad, kõnni- ja rattateed ning uue bussitasku Hotell Olümpia ühistranspordi peatusesse   

"Kesklinnas asuvat Lauteri tänavat kasutavad aktiivselt nii jalakäijad, autojuhid kui ka ratturid, mistõttu on oluline, et linnaruum soosiks erinevaid liikumisviise ning seal oleks ka meeldiv viibida," lausus Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehitusosakonna juhataja Silja Värtina.

Rekonstrueerimise käigus rajatakse kogu tänavalõigul kaugjahutustorustikud, samuti vee- ja kanalisatsioonitrassid ning uus gaasitorustik. Tänavaruumi osas uuendab ehitaja teekatteid ning täiendab tänavavalgustust, lisaks muudetakse ristmikud turvalisemaks. 

Ehitaja säilitab võimalikult palju haljastust. Maha võetakse vaid üks dendroloogide hinnangul haige puu. Peatumiskohtade vahele lisatakse madalhaljastust, et luua meeldivam ja rohelisem linnakeskkond.  Lisaks istutab linn tänava äärde arukaskesid.

Ehitustööde ajal on tänav tavaliiklusele suletud ning bussiliinid nr 3, 16, 23, 54 ja 67 suunatakse Liivalaia tänava ja Rävala puiestee kaudu ümbersõidule. Seoses liiklusmuudatustega palub linn piirkonnas  liiklejatel varuda sihtkohta jõudmiseks rohkem aega, sest jalgsikäigumaa peatustesse võib pikeneda. Sõiduplaanide, liinide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee.  

Ehitustöid teevad ühispakkujad AS Magma ja AS Viimsi Keevitus. Ehitustööd valmivad 2026. aasta augustis, nende maksumus on 4,4 miljonit eurot (ilma käibemaksuta).

Kaasfinantseerijad on AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinna Soojus. Omanikujärelevalvet teeb TPJ Inseneribüroo OÜ. Projektdokumentatsiooni koostasid HeatConsult OÜ, Merindorf OÜ ja RoadConsult OÜ.

Lauteri tänava remondiaegne liiklusskeem

Toimetaja: Mari Peegel

