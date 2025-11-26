Poola otsustas osta Rootsi ettevõttelt kolm allveelaeva

Poola teatas kolmapäeval, et on valinud Rootsi ettevõtte Saabi endale kolme allveelaeva ehitajaks. Mitme miljardi euro suurune tehing on Varssavi jaoks oluline osa püüdlustest tugevdada oma kaitsevõimet Läänemerel.

Tegu on Poola programmi Orka (Mõõkvaal) raames tehtud otsusega, mille eesmärk on asendada mereväe ainus vananenud allveelaev kolme uhiuue ja kõrgtehnoloogilisema alusega.

Poola kaalus hankepartneritena veel Prantsusmaad, Lõuna-Koread, Hispaaniat, Saksamaad ja Itaaliat.

"Rootsi pakkumine on ainus, mis vastas kõigile mereväe ootustele," ütles kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ajakirjanikele.

Ta hindas tehingu väärtuseks umbes 10 miljardit zlotti (2,36 miljardit eurot) ning märkis, et Rootsi on laiemas koostööleppes võtnud kohustuse osta Poolast osa relvastust.

Plaani kohaselt peab esimene laev olema tarnitud 2030. aastaks.

"Poola ja Rootsi jagavad ühist arusaama Euroopa julgeoleku väljakutsetest," kirjutas Rootsi peaminister Ulf Kristersson sotsiaalmeedias. Tema sõnul süvendavad nüüd kaks riiki oluliselt oma poliitilist, kaitse- ja tööstuskoostööd.

Rootsi pakkumine sisaldas A-26 Blekinge-klassi aluseid, mida praegu ehitab kaitse- ja julgeolekukontsern Saab.

Saabi aktsia hind tõusis kolmapäeval ligi 2,4 protsenti.

Saabi president Micael Johansson ütles oktoobris uudisteagentuurile PAP, et Rootsis disainitud allveelaev sobib oma olemuselt Läänemere madalatesse vetesse, olles samal ajal võimeline tegutsema ka sügavates meredes ja ookeanides.

Laevadel on võimekus lasta välja raskeid ja kergeid torpeedosid (vastavalt 533 mm ja 400 mm) ning paigaldada meremiine.

Poola, mis piirneb nii agressorriigi Venemaa kui ka sõjast räsitud Ukrainaga, on alates 2022. aasta täiemahulisest sissetungist oma kaitsevõimekust oluliselt suurendanud.

Aastal 2026 ulatuvad Poola kaitsekulutused 4,8 protsendini sisemajanduse koguproduktist.