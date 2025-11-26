X!

Poola otsustas osta Rootsi ettevõttelt kolm allveelaeva

Välismaa
Kujutis Saabi allveelaevast
Kujutis Saabi allveelaevast Autor/allikas: SCANPIX/SAAB AB/REUTERS
Välismaa

Poola teatas kolmapäeval, et on valinud Rootsi ettevõtte Saabi endale kolme allveelaeva ehitajaks. Mitme miljardi euro suurune tehing on Varssavi jaoks oluline osa püüdlustest tugevdada oma kaitsevõimet Läänemerel.

Tegu on Poola programmi Orka (Mõõkvaal) raames tehtud otsusega, mille eesmärk on asendada mereväe ainus vananenud allveelaev kolme uhiuue ja kõrgtehnoloogilisema alusega.

Poola kaalus hankepartneritena veel Prantsusmaad, Lõuna-Koread, Hispaaniat, Saksamaad ja Itaaliat.

"Rootsi pakkumine on ainus, mis vastas kõigile mereväe ootustele," ütles kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ajakirjanikele.

Ta hindas tehingu väärtuseks umbes 10 miljardit zlotti (2,36 miljardit eurot) ning märkis, et Rootsi on laiemas koostööleppes võtnud kohustuse osta Poolast osa relvastust.

Plaani kohaselt peab esimene laev olema tarnitud 2030. aastaks.

"Poola ja Rootsi jagavad ühist arusaama Euroopa julgeoleku väljakutsetest," kirjutas Rootsi peaminister Ulf Kristersson sotsiaalmeedias. Tema sõnul süvendavad nüüd kaks riiki oluliselt oma poliitilist, kaitse- ja tööstuskoostööd.

Rootsi pakkumine sisaldas A-26 Blekinge-klassi aluseid, mida praegu ehitab kaitse- ja julgeolekukontsern Saab.

Saabi aktsia hind tõusis kolmapäeval ligi 2,4 protsenti.

Saabi president Micael Johansson ütles oktoobris uudisteagentuurile PAP, et Rootsis disainitud allveelaev sobib oma olemuselt Läänemere madalatesse vetesse, olles samal ajal võimeline tegutsema ka sügavates meredes ja ookeanides.

Laevadel on võimekus lasta välja raskeid ja kergeid torpeedosid (vastavalt 533 mm ja 400 mm) ning paigaldada meremiine.

Poola, mis piirneb nii agressorriigi Venemaa kui ka sõjast räsitud Ukrainaga, on alates 2022. aasta täiemahulisest sissetungist oma kaitsevõimekust oluliselt suurendanud.

Aastal 2026 ulatuvad Poola kaitsekulutused 4,8 protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, Reuters

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:38

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

20:36

RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga Uuendatud

20:33

Poola otsustas osta Rootsi ettevõttelt kolm allveelaeva

20:23

"Pealtnägija": rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud

20:14

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

19:44

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

19:37

Hongkongis süttis põlema kõrghoonete kompleks, hukkus vähemalt 36 inimest Uuendatud

19:20

Pern: väide Pruunsilla kui juriidilise isiku kahtlustuse kohta on vale Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:53

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:58

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

16:35

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

11:49

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

11:23

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

13:41

USA uus suursaadik saabus Eestisse Uuendatud

07:20

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

ilmateade

loe: sport

20:36

RALLIBLOGI | Tänak alustas hooaja viimast rallit katsevõiduga Uuendatud

20:14

Malõgina alistas esmakordselt maailma esisaja sekka kuuluva mängija

19:44

Petrõkina lõpetab neljapäeval Tallinnas võistluspausi

18:44

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

loe: kultuur

18:53

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

18:49

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

17:02

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

16:51

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

loe: eeter

20:23

"Pealtnägija": rahapesu pole Eestist kuhugi kadunud

14:45

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (26.11.2025 18:00:00)

18:40

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

18:35

Saarde vald kaalub Kikepera soostamise asjus kohtusse pöördumist

17:05

ERJKi juht: erakondade rahastamise seadus on lünklik ja vajab muutmist

16:40

Isamaa sai Tartus paika abilinnapeakandidaadid

15:45

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi

15:40

Pöördumine riigikogule: kvalifikatsioonita õpetaja palk langeks 1820 eurolt 886 eurole

15:30

Raadiouudised (26.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

10:00

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo