Kärneri liitumine Tartu Isamaa fraktsiooniga selgub järgmisel nädalal

Majandus
Kris Kärner
Kris Kärner
Majandus

Isamaa nimekirjas Tartu linnavolikogusse pääsenud sotsiaalmeediakuulsuse Kris Kärneri liitumine sealse Isamaa fraktsiooniga selgub järgmisel nädalal. Partei linnapeakandidaadiks olnud Tõnis Lukas jätkuvalt ei näe, kuidas ta saaks mehega samasse fraktsiooni kuuluda.

Peamiselt noorte hulgas populaarne videosisutootja Kärner tegi Tartus omavalitsuste volikogude valimistel Tõnis Lukase järel 1597 häälega teise tulemuse. Pärast valimisi selgus, et oma ülekannetes oli ta poliitilisi oponente halvustanud ja kasutanud nende suhtes ka justkui vägivallale üleskutsuvaid väljendusi.

Olukord päädis septembri keskel, ka Tõnis Lukase survel, Kärneri parteist lahkumisega ja teatega, et Isamaa fraktsiooniga ta ei liitu. Nüüd novembri lõpus teatas Kärner, et ta ikkagi liitub Isamaa fraktsiooniga, kuid jääb parteist välja.

Tartus Isamaa linnapea kandidaadiks olnud Tõnis Lukas ütleb, et tema hinnangul ei ole Kärneri fraktsiooniga liitumine jätkuvalt selge.

"Ma ei näe, et ta peaks olema Isamaa fraktsioonis ja ma ei näe, et mina peaksin olema temaga samas fraktsioonis," ütles Lukas ERR-ile neljapäeval.

Kuidas võiks olukord lahenduda, Lukas ütles, et ei tea, kuid tema sõnul tuleks lahendus leida järgmisel nädalal, kui fraktsioon ka esimest korda koguneb.

Tartus moodustatavas koalitsioonis tõenäoliselt abilinnapeaks saav Priit Humal ütles, et ka tema ei oska öelda, kuidas peaks probleem lahenema.

"Ega ma väga hästi ei oska öelda, mis saab," rääkis Humal. "Juhatuse seisukoht oli, et kõik kes kandideerisid, saavad fraktsiooniga liituda, rohkem ei ole seda arutatud."

"Küll see kuidagi laheneb, aga ei hakka ennustama, kuidas," lisas Humal. Samas isiklikult sooviks ta siiski Kärneri fraktsiooniga liitumist.

"Mina näeksin seda, et meil kõik inimesed mahuksid samasse fraktsiooni ära. Küsimus ei ole isikutes, vaid valijates, kes on andnud oma hääle programmile ja kandidaatidele," rääkis Humal.

Tartus aktiivne isamaalane Mihhail Lotman ei soovinud võimalikule lahendusele omapoolset hinnangut anda.

Lotmani sõnul tuleb siis, kui fraktsioon järgmisel nädala koguneb, ka küsimusele lahendus.

Kris Kärner on sotsiaalmeedias videoülekandeid teinud enam kui 10 aastat. Ta kasutab esinejanime Istoprocent.

