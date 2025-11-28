Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

Õiguskantsler palub maa- ja ruumiametil kaaluda kaardirakendustes aerofotode kasutamisel võimalusi, kuidas tagada tasakaalu avaliku huvi ja eraelu puutumatuse vahel. Uued kaardi kihid on väga detailsed, lubades igal huvilisel uurida näiteks majade hoove ja seal asuvat aiamööbli ja tööriistadeni välja.

"Võimalike lahendustena võiks arutada näiteks fotode avalikustamist ajalise viitega (nagu tehakse näiteks Lätis), pildimaterjali üldist hägustamist (nagu tehakse Soomes) või detailsema vaate lubamist pärast seda, kui isik on ennast autentinud riiklikult tunnustatud kanali kaudu," märgib õiguskantsler Ülle Madise kirjas majandusministrile ning maa- ja ruumiameti peadirektorile.

"Kui uusi kõrglahutusega fotosid ei avaldataks kohe, vaid alles mõne aja möödudes, ei oleks võimalik liiga täpselt jälgida inimeste kodu või vara seisu. Samas säilib avalikkuse juurdepääs piisavalt ajakohastele andmetele," selgitas õiguskantsler.

Riik ei peaks õiguskantsleri hinnangul loobuma kvaliteetsete ruumiandmete kogumisest, kuid üle tuleb vaadata nende andmete avalikult kättesaadavaks tegemise praktika. See tähendab, et orto- ja kaldaerofotode kättesaadavaks tegemine tuleks korraldada põhiõigusi paremini arvestades, eristama peab andmete kasutamist riigi ülesannete täitmiseks ja nende piiranguteta avaldamist igaühele.

Õiguskantsleri poole on pöördunud mitu eramajas elavat inimest murega, et maa- ja ruumiamet avaldab Eesti geoportaalis kõrge eraldusvõimega ortofotosid (ülaltvaates pildid) ja kaldaerofotosid (kaldvaates pildid), mis kujutavad detailselt inimeste elumaju, hoove ja vallasvara. Õiguskantsleril paluti hinnata, kas selliste fotode avalikuks tegemine on kooskõlas põhiseadusega.

"Fotod on sedavõrd detailsed, et äratuntavad on isegi hoovis olevad kastmisvoolikud, tänavakivid, robotniidukid, tööriistad," tõdes õiguskantsler. "Inimesed muretsevad turvalisuse puudumise pärast, sest fotod on kõigile vabalt allalaaditavad ning detailne pildimaterjal võib anda väärtuslikku infot pahatahtlikele inimestele. Kellelgi ei ole kohustust oma eraelu avalikkusega jagada ega taluda uudishimust lähtuvat huvi kinnistu selle osa vastu, mida tänavalt näha ei ole."

Aerofotodelt on näha autonumbrid, nööril rippuv pesu, sisse võib vaadata isegi mõnede majade akendest.

Riiklikult tehtud ja avalikustatud fotod on oluliselt täpsemad kui näiteks Google Mapsis avaldatud fotod, kuid ka nood on pannud inimesed turvalisuse pärast õigustatult muretsema, ütles õiguskantsler.

Maa- ja ruumiamet teeb üle Eesti regulaarselt aerofotosid. Igal aastal tehakse fotod umbes poolest Eesti territooriumist üle lennates, vaheldumisi Põhja-Eesti aladest ja Lõuna-Eesti aladest. Suurematest asulatest tehakse aerofotosid igal aastal.

Tehnoloogia arenguga on ruumiandmed muutunud oluliselt detailsemaks.