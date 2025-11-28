X!

Eestis jääb alles 19 postkontorit

Majandus
Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Majandus

Omniva reedel avalikustatud plaani kohaselt jääks 2026. aastal toimuvate ümberkorralduste järel Eestisse postkontoreid praeguse 35 asemel alles 19. Samuti plaanib Omniva vähendada kirjakastide arvu.

"Muudatuste eesmärk on kaotada lõhe olemasoleva taristu ja tarbijate tegelike vajaduste ning harjumuste vahel," teatas Omniva kaubamärki kasutav riigile kuuluv Eesti Post.

"Omniva alustab arutelusid Eesti postivõrgu strateegiliseks ümberkujundamiseks 2026. aasta jooksul. Ümberkorralduste tulemusena suureneks avalike pakiautomaatide arv Eestis 387 automaadilt ligikaudu 600 automaadini. Seevastu postkontoreid jääks tänase tööversiooni järgi 2026. aasta lõpuks alles praeguse 35 asemel 19. Samuti plaanitakse vähendada kirjakastide arvu," teatas ettevõte.

"Meil on sadu kirjakaste, mida kontrollime graafiku alusel kolm korda nädalas ka siis, kui need on tühjad. Meil on postipunktid, mida läbib vaid paar saadetist päevas, samas kui vahetus läheduses asuv pakiautomaat teenindab sadu pakke päevas. Olemasolevad automaadid on enamasti täis, kuid paki suunamine automaadi asemel postkontorisse tekitab klientides rahulolematust. Inimesed ei kasuta postiasutust enam ka perioodikat tellimiseks või arvete maksmiseks, kuna digikanalid võimaldavad seda tasuta. Postmarke müüakse jaekauplustes üle Eesti. Sellise ajaloolise postivõrgu ülalpidamine on süvenevalt ebaefektiivne ega teeni ka klientide huve," selgitas Omniva juht Martti Kuldma.  

Eestisse jääks minimaalselt üks postkontor igasse maakonda ning täiendavad postkontorid tihedamalt asustatud Tallinnasse ja Tartusse – kokku esialgse analüüsi järgi 19 esindust. Praegu on Eestis 35 postkontorit ja mõnikümmend postipunkti. 

Kirjakaste on Eestis täna 962, kuigi tegevusloa miinimumõue on 311.

Omniva märkis, et jälgib jooksvalt kirjakastide täituvust ja eemaldab minimaalse kasutusega kirjakastid järgmise aasta jooksul, viies võrgustiku vastavusse nõudlusega. 

Samal ajal toimub pakiautomaatide võrgustiku laiendamine. 2026. aasta alguses valmivad esimesed juhtmevabad kogukonnaautomaadid, mis on mõeldud paigaldamiseks külakeskustesse, kortermajade piirkondadesse, bussipeatustesse, tanklatesse. Aasta jooksul lisandub neid Eesti pakivõrku mõnisada, asukohad valitakse koostöös kohalike omavalitsustega.

"See on alles algus – järgnevate aastatega tahaksime jõuda selleni, et pea igast Eesti kodust on automaat mõnesaja meetri raadiuses, niiöelda susside kaugusel," ütles Kuldma. Tulevikus, mil automaatide võrk on piisavalt tihe, saab need võtta kasutusse ka kirjade ja perioodika kandeks, lubas ta. 

Elanikele, kes ei ole digilahenduste kasutamiseks valmis või kes ei soovi digilahendusi kasutada, pakub Omniva personaalset postiteenust – võimalust kutsuda postikuller tasuta oma koju või tööle, kui piirkonnas postiasutust ei ole. Kulleri vahendusel saab osta marke ja ümbrikke, saata ja võtta vastu kirju ning universaalteenuse pakke, tasuda arveid ja tellida perioodikat. 

"Inimesed on harjunud postikontori kui sümboli olemasoluga oma kogukonnas ja selle kadumine võib tekitada tunde teenuse kadumisest, ent reaalsus teenus ei kao, vaid kanal muutub. Tarbimisharjumused ei ole enam need, mis 20 aastat tagasi. Me ei saa hoida postiasutusi avatuna harjumusest, kui inimesed seal tegelikult ei käi, kuid me saame luua võrgustiku, miks pakub teenuseid sel viisil, kuidas tänapäeva inimene neid tarbida soovib – nii tagame postiteenuse majandusliku jätkusuutlikkuse ja tuleviku," ütles Kuldma. 

Otsuseid konkreetsete postiasutuse, kirjakastide või uute pakiautomaatide asukoha osas veel ei ole, kuna esimese sammuna asub Omniva planeeritavaid ümberkorraldusi läbi arutama kohalike omavalitsuste, rendileandjate, ametiühingute ja konkurentsiametiga. 

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Tartu linnamuuseum ning näitus "Meie Tartu" nomineeriti Euroopa muuseumide aastaauhinnale

13:51

Eestis jääb alles 19 postkontorit

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

13:38

RALLIBLOGI | Tänak tõusis kolmandaks, esinelikut lahutab 6,3 sekundit Uuendatud

13:38

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

13:25

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

13:01

VAATA OTSE | Kui kaugele maandub Kristjan Ilves Rukal? Uuendatud

12:58

Karlsson võitis MK-hooaja avasõidu, Eesti naised jäid kahvatuks

12:57

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

27.11

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

13:38

RALLIBLOGI | Tänak tõusis kolmandaks, esinelikut lahutab 6,3 sekundit Uuendatud

12:17

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

27.11

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

12:57

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

27.11

Uued Škoda rongid teevad laupäeval esimese sõidu

ilmateade

loe: sport

13:38

RALLIBLOGI | Tänak tõusis kolmandaks, esinelikut lahutab 6,3 sekundit Uuendatud

13:25

Artti Aigrot tabas väike tagasilöök

13:01

VAATA OTSE | Kui kaugele maandub Kristjan Ilves Rukal? Uuendatud

12:58

Karlsson võitis MK-hooaja avasõidu, Eesti naised jäid kahvatuks

loe: kultuur

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Tartu linnamuuseum ning näitus "Meie Tartu" nomineeriti Euroopa muuseumide aastaauhinnale

12:50

Liis Lemsalu avaldas kaheksa-aastase pausi järel albumi "À la carte"

12:22

Sinijärve raamatusoovitused: Mahkra "Vaarisa moodi" on mõnus meelelahutus

loe: eeter

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

08:56

Dokfilm "Süsteemist väljas" näitab kolme kange naise võitlust vabaduse eest

Raadiouudised

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

10:00

Rahalistes raskustes vaevelnud Rõuge vald on suuremast kriisist väljas

09:55

Briti valitsus tõstab makse

09:45

Paljudes kohtades sajab vihma

09:25

Raadiouudised (28.11.2025 09:00:00)

27.11

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

27.11

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo