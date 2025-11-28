Eestis jääb alles 19 postkontorit

"Muudatuste eesmärk on kaotada lõhe olemasoleva taristu ja tarbijate tegelike vajaduste ning harjumuste vahel," teatas Omniva kaubamärki kasutav riigile kuuluv Eesti Post.

"Omniva alustab arutelusid Eesti postivõrgu strateegiliseks ümberkujundamiseks 2026. aasta jooksul. Ümberkorralduste tulemusena suureneks avalike pakiautomaatide arv Eestis 387 automaadilt ligikaudu 600 automaadini. Seevastu postkontoreid jääks tänase tööversiooni järgi 2026. aasta lõpuks alles praeguse 35 asemel 19. Samuti plaanitakse vähendada kirjakastide arvu," teatas ettevõte.

"Meil on sadu kirjakaste, mida kontrollime graafiku alusel kolm korda nädalas ka siis, kui need on tühjad. Meil on postipunktid, mida läbib vaid paar saadetist päevas, samas kui vahetus läheduses asuv pakiautomaat teenindab sadu pakke päevas. Olemasolevad automaadid on enamasti täis, kuid paki suunamine automaadi asemel postkontorisse tekitab klientides rahulolematust. Inimesed ei kasuta postiasutust enam ka perioodikat tellimiseks või arvete maksmiseks, kuna digikanalid võimaldavad seda tasuta. Postmarke müüakse jaekauplustes üle Eesti. Sellise ajaloolise postivõrgu ülalpidamine on süvenevalt ebaefektiivne ega teeni ka klientide huve," selgitas Omniva juht Martti Kuldma.

Eestisse jääks minimaalselt üks postkontor igasse maakonda ning täiendavad postkontorid tihedamalt asustatud Tallinnasse ja Tartusse – kokku esialgse analüüsi järgi 19 esindust. Praegu on Eestis 35 postkontorit ja mõnikümmend postipunkti.

Kirjakaste on Eestis täna 962, kuigi tegevusloa miinimumõue on 311.

Omniva märkis, et jälgib jooksvalt kirjakastide täituvust ja eemaldab minimaalse kasutusega kirjakastid järgmise aasta jooksul, viies võrgustiku vastavusse nõudlusega.

Samal ajal toimub pakiautomaatide võrgustiku laiendamine. 2026. aasta alguses valmivad esimesed juhtmevabad kogukonnaautomaadid, mis on mõeldud paigaldamiseks külakeskustesse, kortermajade piirkondadesse, bussipeatustesse, tanklatesse. Aasta jooksul lisandub neid Eesti pakivõrku mõnisada, asukohad valitakse koostöös kohalike omavalitsustega.

"See on alles algus – järgnevate aastatega tahaksime jõuda selleni, et pea igast Eesti kodust on automaat mõnesaja meetri raadiuses, niiöelda susside kaugusel," ütles Kuldma. Tulevikus, mil automaatide võrk on piisavalt tihe, saab need võtta kasutusse ka kirjade ja perioodika kandeks, lubas ta.

Elanikele, kes ei ole digilahenduste kasutamiseks valmis või kes ei soovi digilahendusi kasutada, pakub Omniva personaalset postiteenust – võimalust kutsuda postikuller tasuta oma koju või tööle, kui piirkonnas postiasutust ei ole. Kulleri vahendusel saab osta marke ja ümbrikke, saata ja võtta vastu kirju ning universaalteenuse pakke, tasuda arveid ja tellida perioodikat.

"Inimesed on harjunud postikontori kui sümboli olemasoluga oma kogukonnas ja selle kadumine võib tekitada tunde teenuse kadumisest, ent reaalsus teenus ei kao, vaid kanal muutub. Tarbimisharjumused ei ole enam need, mis 20 aastat tagasi. Me ei saa hoida postiasutusi avatuna harjumusest, kui inimesed seal tegelikult ei käi, kuid me saame luua võrgustiku, miks pakub teenuseid sel viisil, kuidas tänapäeva inimene neid tarbida soovib – nii tagame postiteenuse majandusliku jätkusuutlikkuse ja tuleviku," ütles Kuldma.

Otsuseid konkreetsete postiasutuse, kirjakastide või uute pakiautomaatide asukoha osas veel ei ole, kuna esimese sammuna asub Omniva planeeritavaid ümberkorraldusi läbi arutama kohalike omavalitsuste, rendileandjate, ametiühingute ja konkurentsiametiga.