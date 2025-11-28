Saksamaa nõuab EL-ilt sisepõlemismootoriga autode müügikeelu tühistamist

Friedrich Merzi valitsus tahab elavdada raskustesse sattunud autotööstust ja kantsler ütles reedel, et Saksamaa kutsub Euroopa Liitu üles loobuma 2035. aastaks kavandatud sisepõlemismootoriga autode müügikeelust.

Merz ütles, et saadab reedel Euroopa Komisjonile kirja palvega lubada lisaks elektrisõidukitele ka pärast 2035. aastat müüa hübriidautosid ja kõrge kasuteguriga sisepõlemismootoriga autosid.

"Selle kirjaga saadame komisjonile õige signaali," ütles Merz, lisades, et Saksa valitsus soovib kliimat kaitsta "tehnoloogianeutraalsel viisil".

Mitmed autotootjad on EL-i kavandatud keelu üle kurtnud, pidades seda teostamatuks, arvestades Euroopa autojuhtide leiget huvi elektrisõidukite vastu.

EL teatas septembris, et vaatab oma plaanid kiirendatud korras üle, et anda autotootjatele rohkem kindlustunnet.

Merz on korduvalt keelu vastu sõna võtnud, kuid pidi enne EL-ile ühise seisukoha edastamist arutama asja oma vasaktsentristlike koalitsioonipartnerite sotsiaaldemokraatidega.

Koos Merziga esinenud Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) asekantsler ja rahandusminister Lars Klingbeil ütles, et tema partei on Merzi paremtsentristliku CDU-ga nõus, et keeldu tuleb muuta.

"Meie jaoks on peamine argument Saksa autotööstuse tulevane elujõulisus ja töökohtade kindlustamine," ütles Klingbeil.

"Oleme nõus, et tööstuse tulevik on elektriline, kuid peame olema avatud ka teistele tehnoloogiatele, vajame paindlikkust," lisas Klingbeil.

Saksa autosektor on kriisis, seistes silmitsi nii elektrisõidukitesse tehtavate investeeringute kasvatamise kuludega kui ka üha suurema Hiina-poolse konkurentsiga, mis vähendab müüginumbreid.