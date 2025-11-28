X!

Saksamaa nõuab EL-ilt sisepõlemismootoriga autode müügikeelu tühistamist

Välismaa
Uued autod Volkswageni tornlaos
Uued autod Volkswageni tornlaos Autor/allikas: SCANPIX/AFP/RONNY HARTMANN
Välismaa

Friedrich Merzi valitsus tahab elavdada raskustesse sattunud autotööstust ja kantsler ütles reedel, et Saksamaa kutsub Euroopa Liitu üles loobuma 2035. aastaks kavandatud sisepõlemismootoriga autode müügikeelust.

Merz ütles, et saadab reedel Euroopa Komisjonile kirja palvega lubada lisaks elektrisõidukitele ka pärast 2035. aastat müüa hübriidautosid ja kõrge kasuteguriga sisepõlemismootoriga autosid.

"Selle kirjaga saadame komisjonile õige signaali," ütles Merz, lisades, et Saksa valitsus soovib kliimat kaitsta "tehnoloogianeutraalsel viisil".

Mitmed autotootjad on EL-i kavandatud keelu üle kurtnud, pidades seda teostamatuks, arvestades Euroopa autojuhtide leiget huvi elektrisõidukite vastu.

EL teatas septembris, et vaatab oma plaanid kiirendatud korras üle, et anda autotootjatele rohkem kindlustunnet.

Merz on korduvalt keelu vastu sõna võtnud, kuid pidi enne EL-ile ühise seisukoha edastamist arutama asja oma vasaktsentristlike koalitsioonipartnerite sotsiaaldemokraatidega.

Koos Merziga esinenud Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) asekantsler ja rahandusminister Lars Klingbeil ütles, et tema partei on Merzi paremtsentristliku CDU-ga nõus, et keeldu tuleb muuta.

"Meie jaoks on peamine argument Saksa autotööstuse tulevane elujõulisus ja töökohtade kindlustamine," ütles Klingbeil.

"Oleme nõus, et tööstuse tulevik on elektriline, kuid peame olema avatud ka teistele tehnoloogiatele, vajame paindlikkust," lisas Klingbeil.

Saksa autosektor on kriisis, seistes silmitsi nii elektrisõidukitesse tehtavate investeeringute kasvatamise kuludega kui ka üha suurema Hiina-poolse konkurentsiga, mis vähendab müüginumbreid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:45

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

15:35

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

15:20

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

15:13

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

15:11

Raudsepp: linnavalitsus ei peaks häbenema seni tehtud otsuseid lahti võtta

15:00

Saksamaa nõuab EL-ilt sisepõlemismootoriga autode müügikeelu tühistamist

14:58

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

14:46

RALLIBLOGI | Dramaatiline katse tõstis lätlase liidriks, Tänak kaotas aega Uuendatud

27.11

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

12:57

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

27.11

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

ilmateade

loe: sport

15:13

Jalgpalliliit valis tippliigade juhiks Teet Allase

14:46

RALLIBLOGI | Dramaatiline katse tõstis lätlase liidriks, Tänak kaotas aega Uuendatud

14:43

16-aastane Randväli ujus Eesti rekordi

14:20

TÄNA OTSE | Ilves alustab kompaktvõistluse suusasõitu 11. kohalt Uuendatud

loe: kultuur

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

12:50

Liis Lemsalu avaldas kaheksa-aastase pausi järel albumi "À la carte"

loe: eeter

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

10:00

Rahalistes raskustes vaevelnud Rõuge vald on suuremast kriisist väljas

09:55

Briti valitsus tõstab makse

09:45

Paljudes kohtades sajab vihma

09:25

Raadiouudised (28.11.2025 09:00:00)

27.11

Päevakaja (27.11.2025 18:00:00)

27.11

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo