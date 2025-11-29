X!

ERK korraldab erakonna tuleviku määramiseks sisereferendumi

Eesti
Silver Kuusik Otse uudistemajast
Silver Kuusik Otse uudistemajast
Eesti

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK) teeb erakonna tulevikusuuna otsustamiseks sisereferendumi. Välistatud ei ole muu hulgas ka Keskerakonnaga ühinemine.

ERK-i esimees Silver Kuusik käis neljapäeval Tallinnas kohtumas Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvartiga. Ta ütles, et kohtumine toimus Kuusiku enda initsiatiivil ja teemaks oli peamiselt poliitiline olukord riigis.

"Ma ei taha detaili minna. Aga rääkisime poliitilisest situatsioonist ja sellest, kuidas maailmavaatel üle riigi läks (kohalikel valimistel - toim.)," lausus Kuusik.

Kuusiku sõnul Kõlvartiga võimalikust ERK-i liitmisest Keskerakonnaga juttu ei olnud, aga välistada sellist asjade käiku ei saa. "Selleks ei ole kummaltki poolt mingisugust volitust. Jutt käis ikkagi üldisel tasandil. Aga ühtegi asja ei ole elus tark välistada. /.../ Loomulikult on huvi ilmutatud, aga eilsel kohtumisel ei olnud see teema," lausus Kuusik.

Kuusik tunnistas, et paljudel ERK-i liikmetel on huvi Keskerakonna vastu olemas, aga see on isikute, mitte erakonna tasandil.

Tema sõnul oleks ERK-il 2027. aasta riigikogu valimistel valimiskünnise ületamine väga keeruline. Küll aga on tema hinnangul reaalne saavutada kahe protsendi tase, mis tagaks riigi rahastuse erakonnale.

Kuusiku sõnul peab aga erakonna tuleviku otsustama ikkagi erakonna liikmed. Selleks kavatseb ta korraldada lähi nädalatel sisereferendumi.

Kuusik rääkis, et praegu ei ole teada, kas ERK plaanib minna 2027. aasta riigikogu valimistele praegusel kujul või mõne teise erakonna, näiteks Keskerakonna koosseisus. See valik sõltubki Kuusiku sõnul erakonna sisekaemusest.

"Täpselt nii ongi. See sisekaemus tulebki teha ja loomulikult ma küsingi liikmete käest, mida liikmed arvavad. Need inimesed peavadki saama võimaluse öelda, mis suunas või kuidas nad näevad edasi liikumist," ütles Kuusik.

Pärast sisereferendumi toimumist kutsutakse Kuusiku sõnul järgmise aasta alguses kokku erakonna üldkoosolek.

"Ma teeme praegu selle sisereferendumi, mille käigus selgitame suuna välja. Selle suuna n-ö legaliseerimiseks tuleb ilmselt üldkoosolek – ma arvan, et järgmise aasta esimeses kvartalis. Või kui otsustatakse jätkata, siis peab juhatus oma mandaati uuendama. Ehitame üldkoosoleku päevakorra inimeste tahtest lähtuvalt," rääkis Kuusik.

"Üks asi on selline klubiline tegevus, mis on ka oluline, aga teine küsimus on see, kuidas maailmavaade oleks kõige paremini esindatud, kaitstud ja hoitud. Oluline on, et need inimesed, kes panustavad, otsustavad ise kollektiivselt, millise teeraja me võtame," lisas ta veel.

Novembris oli ERK-i reiting Kantar Emori andmetel 0,9 protsenti.

19 omavalitsuses kandideerinud Eesti rahvuslased ja konservatiivid ei pääsenud kusagil volikokku. Tartus koguti näiteks 1,8 protsenti valijate häältest. Tartu esinumbrile, kes ühtlasi on ka erakonna esimees, Silver Kuusikule andsid oma hääle 410 tartlast. Kuigi see on rohkem kui nii mõnelgi ministril, tõdes Kuusik, et meelepärasem oleks tulemus, mis oleks Tartus toonud vähemalt ühe volikogukoha.

Erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid tekkis möödunud aasta suvel paljuski EKRE-st tüli tõttu lahkunute ja välja heidetute baasilt.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

