Skeleton avas Leipzigis superkondensaatorite tehase

Skeletoni tehase avamine Leipzigis
Eesti ettevõte Skeleton avas Leipzigis 220 miljoni eurose superkondensaatorite tehase.

Tehas tarnib juba lahendusi Siemensile, General Electricule ja Hitachi Energyle Euroopa elektrivõrkude stabiliseerimiseks ning juhtivatele Ameerika tehisintellekti andmekeskustele taristu rajamiseks, teatas ettevõte.

Skeletoni tegevjuht Taavi Madiberk rääkis, et Leipzigi tehases hakatakse tootma Skeletoni uue põlvkonna superkondensaatoreid ja süsteeme, sealhulgas GrapheneGPU (graafikaprotsessorite) lahendust.

"Meie toode aitab tehisintellekti andmekeskustel vähendada tipukoormusi ja elektrikulu kuni 44 protsenti. Vähendades ülekuumenemist ja võimsuse kõikumist, saab kuni 40 protsenti rohkem arvutusvõimsust," sõnas Madiberk.

Tehase avamisel osalenud Eesti peaminister Kristen Michal sõnas, et tegemist on lähiajaloo suurima tööstusinvesteeringuga Eestist Saksamaale. "Skeleton on näide, et Eesti ettevõtted mitte ainult ei suuda omandada uusi tehnoloogiaid, vaid ka ise arendada ja toota järgmise põlvkonna tehnoloogiat – tehisintellekti ja puhta energia lahendusi," sõnas ta.

Ettevõte rõhutas pressiteate vahendusel, et nende tehnoloogial on oluline roll Saksamaa ja Euroopa elektrivõrgu töökindluse tagamisel.

"Superkondensaatorid reageerivad millisekundite jooksul ja toimivad viimase kaitseliinina olukordades, kus võib tekkida oht ülekoormuseks ja suuremahulise elektrikatkestuse tekkeks sarnaselt suvisele Hispaania-Portugali juhtumile. Tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvades muutub ülikiire elektrivõrgu stabiliseerimine järjest olulisemaks, et vältida katkestusi," teatas ettevõte.

"Elektrivõrgu töökindluse osas on meie missioon lihtne: hoida Euroopas tuled põlemas. Saksa elektrivõrguoperaatorid kasutavad Skeletoni süsteeme juba viimase kaitseliinina – turvavöö elektrivõrgule, kus on aina rohkem taastuvenergiat," lisas Madiberk

Ettevõte märkis, et aastal 2026 investeerivad USA suurandmekeskuste rajajad tehisintellekti taristusse hinnanguliselt 330 miljardit USA dollarit, samal ajal kui Euroopa investeeringud jäävad vaevu 10 miljardi dollari kanti.

"Euroopa peab oma investeeringuid märkimisväärselt suurendama, kuid sellega kaasneb kaks suurt väljakutset. Esiteks kasvavad elektriarved veelgi, kuna energiamahukad tehisintellekti andmekeskused suurendavad nõudlust. Teiseks toodetakse Euroopas vaid väike osa tehisintellekti andmekeskuste taristu tegelikust väärtusest," teatas ettevõte.

Ettevõtte peakontor asub Tallinnas ning tootmisüksused Saksamaal ja Soomes.

Skeleton Technologies asutati 2009. aastal ning annab tööd enam kui 300 inimesele üle maailma.

Ettevõte teatel kasvab nende töötajate arv Saksamaal kasvab 420-ni.

Toimetaja: Valner Väino

Skeleton avas Leipzigis superkondensaatorite tehase

