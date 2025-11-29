X!

Ekspertide hinnangul võib Raudsepp riigikogu valimistel Isamaale palju hääli tuua

Foto: Siim Lõvi /ERR
Poliitikaekspertide hinnangul tegi Isamaa endale kasuliku valiku, kui nimetas erakonna linnapeakandidaadiks Peeter Raudsepa, kes võib linnapeana tuntust kogudes tuua riigikogu valimistel erakonnale palju hääli.

Isamaa erakonnast Tallinna volikokku kandideerinud olid laupäeval taas telkidega väljas, kuid seekord selleks, et valijaid tänada. Linnapeakandidaat Peeter Raudsepp küll ise neile kohtumistele ei jõudnud.

Kui volikogu opositsioonierakondade hinnangul pole õige tuua linnapeaks inimene, kes ei ole valimistel kandideerinud, siis nii politoloog Mari-Liis Jakobson kui ka sotsioloog Juhan Kivirähk leiavad, et see samm oli Isamaale kasulik.

Keskerakonna ülekaal volikogus on suur ning võib oletada, et ka abilinnapeakohti saab Keskerakond Isamaast rohkem, mistõttu oleks Isamaa tipp-poliitikul olnud linnapea ametis keeruline olla.

"Kindlasti Urmas Reinsalul oleks olnud raske selgitada, miks ta on linnapea Mihhail Kõlvarti linnavalitsuses. Raudsepa puhul seda probleemi ei ole, sest ta on algusest peale kuulutanud, et tegemist on mitteparteilise linnapeaga," lausus Kivirähk.

Jakobson ütles, et poliitikas nähtavale kohale valitu tausta hakkavad tavaliselt põhjalikult uurima nii konkurendid kui ka meedia.

"Nendes ringides võib tulla ju midagi sellist välja, mis teda ei pruugi näidata parimas valguses, aga üldiselt usun, et Isamaa on teinud suhteliselt hea partii selle valikuga," sõnas Jakobson.

Kui palju kogub Isamaa riigikogu valimisteks Tallinna linnapea kohaga plusspunkte, on veel raske öelda, kuid erakonnal on valimistel tugev kandidaat välja panna, leiavad nii Jakobson kui ka Kivirähk.

"Eks paistab, mis nüüd järgneva pooleteise aasta jooksul Tallinna linnas toimub, kas linnapeaks olemine toob plusspunkte või mitte, aga vaieldamatult Raudsepp seni oli tuntud majandusringkondades, kes jälgis olukorda majanduses. Nüüd ta saab tuntust juurde ja valimistel on see kahtlemata pluss," lausus Kivirähk.

"Kuivõrd tema mandaat on mitte neli, vaid kaks aastat, siis on tal vägagi head šansid kandideerida mitte peibutuspardina, vaid inimesena, kes saab lubada, et ta valituks osutumisel oma valijaid riigikokku esindama läheb," ütles Jakobson.

Teisipäeval sai erakond Isamaa kahtlustuse keelatud annetuse vastu võtmises ning reedel tutvustas Tallinna linnapeakandidaati. Jakobsoni sõnul jääb ennekõike just Isamaa toetajate jaoks kõlama positiivne uudis.

"Kindlasti on hea, kui sellises olukorras saab serveerida positiivseid uudiseid. Iseäranis positiivseid uudiseid oma toetajatele. See temaatilise fookuse nihkumine võiks neile poliitstrateegiliselt olla hetkel kasulik," sõnas Jakobson.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

