Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus

USA president Donald Trump teatas pühapäeval pärast Floridas toimunud USA ja Ukraina delegatsiooni kõnelusi, et Venemaa ja Ukraina kokkuleppeks on olemas hea võimalus. USA riigipea hoiatas samas, et Kiievit raputav korruptsiooniskandaal ei tule asjale kasuks.

"Ukrainal on mõned keerulised väikesed probleemid," ütles Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikele, millega viitas korruptsioonijuurdlusele, mis sundis Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit hiljuti vallandama oma kantseleiülemat ja pealäbirääkijat Andri Jermakki.

"Kuid ma arvan, et on hea võimalus, et suudame kokkuleppe sõlmida," lisas Trump.

"Ukrainal on teatud probleeme seoses korruptsiooniolukorraga ja see ei aita kaasa. Siiski on hea võimalus, et rahulepe allkirjastatakse," täpsustas USA president, kui tal paluti teemat laiendada.

Trump märkis samuti, et tal pole Ukraina sõja lõpetamise osas tähtaegu. President avaldas samas lootust, et see lõpeb varsti.

"Mul ei ole tähtaega. Loodan, et sõda lõpeb varsti. Eelmisel nädalal hukkus 27 000 inimest," sõnas Valge Maja juht.

USA presidendi hinnangul kulgevad läbirääkimised Ukrainaga uue plaani üle sõja lõpetamiseks hästi.

Trump kinnitas, et tema erisaadik Steve Witkoff kohtub sel nädalal Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid ei nimetanud konkreetset kuupäeva.

Tundmatuks jääda soovinud USA ametnik oli veidi aega enne seda öelnud uudisteagentuurile AFP, et Witkoff suundub Moskvasse juba esmaspäeval.

Zelenski sõnul olid vestlused USA esindajatega konstruktiivsed

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast Floridas peetud kohtumist, et kõnelused olid konstruktiivsed.

"Täna, pärast meeskondade töö lõppu Ameerikas, kandis Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov ette dialoogi peamistest põhisuundadest, rõhuasetustest ja mõnedest tulemustest," ütles Zelenski avalduses.

Zelenski märkis, et vestlus oli konstruktiivne ja kõiki küsimusi arutati avameelselt.

"On oluline, et vestlus oli konstruktiivne ning kõiki küsimusi kohtumistel arutati avameelselt ja eesmärgiga tagada Ukraina suveräänsus ja riiklikud huvid," sõnas Ukraina president.

Zelenski avaldas tänu Ameerikale, president Donald Trumpi meeskonnale ja presidendile isiklikult aja ja pingutuste eest, mida tehakse sõja lõpetamiseks Ukrainas.

"Jätkame tööd. Ootan meie meeskonna täielikku aruannet isiklikul kohtumisel," lisas Zelenski.

Umerov teatas pärast kohtumist USA delegatsiooniga, et Ameerika toetab Ukrainat riigi soovis saavutada usaldusväärne rahu.

"Meil on märkimisväärne progress väärika rahu edendamisel ja meie positsioonide lähendamisel Ameerika poolele. Meie võtme-eesmärgid – julgeolek, suveräänsus ja usaldusväärne rahu – jäävad muutumatuks ja neid jagab ka Ameerika pool," sõnas ametnik.

Umerov lisas, et konsultatsioonid jätkuvad ja samuti töö ühise raamlahenduse kokkuleppimisel.

Rubio nimetas USA ja Ukraina kõnelusi produktiivseks

USA välisminister Marco Rubio nimetas pühapäeval Floridas toimunud kõnelusi Ukraina delegatsiooniga väga produktiivseks, kuid hoiatas, et Venemaa sõja peatamiseks naaberriigiga on vaja teha veel tööd.

"Meil oli järjekordne väga produktiivne istung, mis tugines Genfi (kohtumise)le ja selle nädala sündmustele," ütles Rubio ajakirjanikele.

"Kuid tööd on veel teha," lisas USA välisminister.

Ka Kiievi delegatsiooni juhtinud Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov kiitis läbirääkimisi produktiivsete ja edukatena.

Umerovi hinnangul jätkasid Floridas toimunud kõnelused eelmise Genfi kohtumise edu.

Uudistekanali Ukrinformi ajakirjaniku sõnul rääkis Ukraina delegatsiooni juht ajakirjanikega pärast kohtumist

"Oleme taaskord tänulikud Ameerika rahvale, Ameerika juhtkonnale ja suurepärasele meeskonnale koos välisminister Marco Rubio, Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga tohutu töö eest," sõnas Umerov.

Ta rõhutas, et ühiste pingutuste peamine eesmärk on jõukas ja tugev Ukraina.

"Arutasime kõiki olulisi küsimusi, mis on tähtsad Ukrainale ja Ukraina rahvale. USA oli ülimalt toetav," lisas Umerov.

Umerov meenutas edukat kohtumist Genfis ja märkis, et pooled jätkasid seda edu pühapäevasel kohtumisel.