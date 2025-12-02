Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

Esimesel volikogu istungil oli päevakorras kolm punkti. Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Tartu linnavalituse lahkumispalve ära kuulamine. Volikogu esimehe kandidaatidena seati üles sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein ja Isamaa esindaja Tõnis Lukas. Mõlemad kandidaadid rõhutasid oma kõnedes koostöö olulisust nii opositsiooni kui koalitsioonierakondadega. Salajasel hääletusel osales 46 volikogu liiget, 29 poolthäälega valiti esimeheks Tõnis Lukas.

"Olen pannud tähele, et alati koalitsioon stardib suure hooga, ja niikaua kui koalitsioonikaaslased - linnavalitsus, volikogu – on rõõmsad, kui teisel läheb hästi ja teineteist tunnustavad ja kaasa elavad, nii kaua on kõik hästi – juhtimine stabiiline ja kõik on ka linnas korras," ütles Lukas.

Jürgensteini poolt hääletas 11 liiget, kuus liiget jätsid kandidaatide vahel valiku tegemata. Volikogu aseesimehe kandidaatidena seati üles reformierakondlane, abilinnapea kogemusega Raimond Tamm. Tema ka aseesimeheks sai, salajasel hääletusel kogus Tamm 40 poolthäält ja ühe vastuhääle. Tamme sõnul võiks volikogu aseesimehe roll olla senisest paremini sisustatud:

"Võiks olla ka eestseisuse ja üldse volikogu juhtimise tasemel väga selline hea tegevusplaan, et mismoodi oleksid volikogu liikmed kaasatud, et mismoodi info linnavalituse ja volikogu vahel hästi liiguks, mismoodi teemad saaksid aegsasti käsitletud, just ka opositsiooni vaatest. Et mitte ei pea kõike ainult otsuse eelnõudena lugema, vaid et need teemad oleksid juba aegsasti volinikele kättesaadavad," sõnas Tamm.

Kolmanda päevakorrapunktina esitas linnapea Urmas Klaas (RE) ametis oleva linnavalitsuse lahkumispalve.

"Linnavalitsuse volitused on lõppemas. KOV-i korralduse seaduse järgi esitab valitsus lahkumispalve volikogu uue koosseisus esimesel istungil. Ja arvestades eeltoodud, esitab Tartu linnavalitsus koosseisus Urmas Klaas, Lemmit Kaplinski, Elo Kiivet, Reno Laidre, Meelis Leidt ja Raimond Tamm käesoleva lahkumispalve," lausus Klaas.

Ühe viimase otsusena andis lahkuv linnavalitsus ehitusloa kultuurikeskus Siuru rajamiseks.

"421 linnavalitsuse istungit, 4641 vastu võetud korraldust, 101 vastuvõetud määrust, kokku 541 linnavolikogu menetlusse esitatud dokumenti ja loendamatul hulgal erinevaid koosolekuid, on ülevaade ametist lahkuva linnavalitsuse kui kollegiaalse organi tegevusest arvude keeles," loetles Klaas.

Volikogu uue koosseisu järgmine istung toimub neljapäeval, muu hulgas on kavas siis ka uue linnavalitsuse kinnitamine.