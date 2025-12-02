X!

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

Eesti
{{1764686640000 | amCalendar}}
Tõnis Lukas.
Tõnis Lukas. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu linnavolikogu XI koosseisu esimesel istungil valisid linnavolinikud volikogu esimeheks Tõnis Lukas (Isamaa). Volikogu aseesimeheks sai Raimond Tamm.

Esimesel volikogu istungil oli päevakorras kolm punkti. Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Tartu linnavalituse lahkumispalve ära kuulamine.  Volikogu esimehe kandidaatidena seati üles sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein ja Isamaa esindaja Tõnis Lukas. Mõlemad kandidaadid rõhutasid oma kõnedes koostöö olulisust nii opositsiooni kui koalitsioonierakondadega. Salajasel hääletusel osales 46 volikogu liiget, 29 poolthäälega valiti esimeheks Tõnis Lukas.

"Olen pannud tähele, et alati koalitsioon stardib suure hooga, ja niikaua kui koalitsioonikaaslased - linnavalitsus, volikogu – on rõõmsad, kui teisel läheb hästi ja teineteist tunnustavad ja kaasa elavad, nii kaua on kõik hästi – juhtimine stabiiline ja kõik on ka linnas korras," ütles Lukas.

Jürgensteini poolt hääletas 11 liiget, kuus liiget jätsid kandidaatide vahel valiku tegemata. Volikogu aseesimehe kandidaatidena seati üles reformierakondlane, abilinnapea kogemusega Raimond Tamm.  Tema ka aseesimeheks sai, salajasel hääletusel kogus Tamm 40 poolthäält ja ühe vastuhääle. Tamme sõnul võiks volikogu aseesimehe roll olla senisest paremini sisustatud:

"Võiks olla ka eestseisuse ja üldse volikogu juhtimise tasemel väga selline hea tegevusplaan, et mismoodi oleksid volikogu liikmed kaasatud, et mismoodi info linnavalituse ja volikogu vahel hästi liiguks, mismoodi teemad saaksid aegsasti käsitletud, just ka opositsiooni vaatest. Et mitte ei pea kõike ainult otsuse eelnõudena lugema, vaid et need teemad oleksid juba aegsasti volinikele kättesaadavad," sõnas Tamm.

Kolmanda päevakorrapunktina esitas linnapea Urmas Klaas (RE) ametis oleva linnavalitsuse lahkumispalve.

"Linnavalitsuse volitused on lõppemas. KOV-i korralduse seaduse järgi esitab valitsus lahkumispalve volikogu uue koosseisus esimesel istungil. Ja arvestades eeltoodud, esitab Tartu linnavalitsus koosseisus Urmas Klaas, Lemmit Kaplinski, Elo Kiivet, Reno Laidre, Meelis Leidt ja Raimond Tamm käesoleva lahkumispalve," lausus Klaas.

Ühe viimase otsusena andis lahkuv linnavalitsus ehitusloa kultuurikeskus Siuru rajamiseks.

"421 linnavalitsuse istungit, 4641 vastu võetud korraldust, 101 vastuvõetud määrust, kokku 541 linnavolikogu menetlusse esitatud dokumenti ja loendamatul hulgal erinevaid koosolekuid, on ülevaade ametist lahkuva linnavalitsuse kui kollegiaalse organi tegevusest arvude keeles," loetles Klaas.

Volikogu uue koosseisu järgmine istung toimub neljapäeval, muu hulgas on kavas siis ka uue linnavalitsuse kinnitamine.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:22

Mélenchon ja Glucksmann võitlevad Prantsuse vasakpoolsete juhtimise nimel

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

19:05

Balti riigid ja Taani kavatsevad hakata ühiselt ravimeid hankima

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

18:52

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:49

Jõhvi volikogu esimeheks valiti Jõhvi vallavanem Maris Toomel

18:47

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

18:45

Tartu linnavolikogu valis esimeheks Tõnis Lukase

18:45

Euroopa Liit püüab ravimite tootmises vähendada sõltuvust muust maailmast

18:42

Oliver Kruuda eemaldati tagaotsitavate nimekirjast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

16:52

Ukraina droonirünnak süütas Orjoli oblastis energiakompleksi Uuendatud

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

15:58

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

01.12

Marek Kohv: viimane aeg on mõista, et USA valitsus ei ole enam Ukraina toetaja

13:21

Lahkuv abilinnapea näeb Tallinna koalitsioonileppe sättes Solmani erahuvi

11:55

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

ilmateade

loe: sport

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

18:47

Red Bulli vormelimeeskond asendab Tsunoda Hadjariga

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

17:42

Crosby näitas taas Flyersi vastu võimu

loe: kultuur

18:55

Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

16:47

Sõpruse kino tegevjuht Gert Põrk: kino roll on anda ka filmidele konteksti

16:35

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

loe: eeter

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:11

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

10:58

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (02.12.2025 18:00:00)

15:25

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

13:15

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

12:25

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

10:30

Grippi haigestumine on tõusuteel

10:30

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo