Saksamaa võttis kasutusele ballistiliste rakettide kaitsekilbi Arrow 3

Iisraelis toodetud ja Ühendriikide toel välja töötatud süsteem Arrow moodustab osa laiemast Euroopa taevakilbi algatusest, mis käivitati pärast Venemaa 2022. aasta täiemahulist sissetungi Ukrainasse, sest see tekitas muret võimalike lünkade pärast NATO Euroopa õhukaitses.

"Esimest korda saame võimekuse oma elanikkonna ja taristu varajaseks hoiatamiseks ning kaitsmiseks kaugmaa ballistiliste rakettide eest," ütles kaitseminister Boris Pistorius.

"Me tugevdame NATO Euroopa sammast ja täidame NATO planeerimise eesmärki. Me näitame, et Saksamaa võtab vastutuse," lisas Pistorius.

Aastal 2023 sõlmitud lepingut süsteemi Arrow 3 tarnimiseks kirjeldati kui Iisraeli kõigi aegade suurimat sõjalise ekspordi lepingut.

Süsteem on mõeldud kaugmaa ballistiliste rakettide allatulistamiseks, mis lendavad Maa atmosfäärist kõrgemal.

Süsteem koosneb radari tuvastussüsteemidest, kanderakettidest ja püüdurrakettide süsteemidest, mis suudavad väidetavalt tabada sihtmärke kuni 100 kilomeetri kõrgusel.

Saksa sõjaväeametnike ja Iisraeli esindajate osalusel peeti Ida-Saksamaal Holzdorfi lennubaasis tseremoonia, kus võeti ametlikult kasutusele süsteemi Arrow 3 esimesed osad.

Kolmapäevane kasutuselevõtt oli esimene kord, kui Arrow' süsteem paigutati väljapoole Iisraeli, mida Saksamaa kaitseministeerium kirjeldas kui "selget märki Iisraeli ja Saksamaa lähedastest sidemetest ning partnerlusest".

Iisraeli meedia teatel kasutas Iisrael oma Arrow 3 süsteemi viimase aasta jooksul toimunud kokkupõrgetes kümnete Iraani ballistiliste rakettide tõrjumiseks.

Arrow 3 süsteem annab Saksamaale kaugmaa võimekuse, täiendades riigi praeguseid keskmaa Patriot-süsteeme ning lühimaa Iris-T õhutõrjerakette.