Neljapäeval võib sadada nii vihma, lund kui ka lörtsi

Neljapäeval mõjutab meie ilma Venemaa kõrgrõhuala serv, mida mööda kandub üle Eesti niiskem ja pisut külmem õhumass. Mitmel pool sajab vähest vihma, sisemaal ka lörtsi ja lund. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas lõunakaare tuul.

Öösel sajab mitmel pool vähest vihma, sisemaal ka lörtsi ja lund. Paiguti võib olla ka udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni 2, rannikul on kuni 5 kraadi sooja.

Ka hommik on pilvine, vihmasajud jätkuvad, sisemaal tuleb ka lörtsi ja lund. Ja paiguti udutab. Tuul puhub kagust ja lõunast 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Ja kraadid püsivad samad, mis öösel, -2 kuni 2, saartel kuni 5 kraadi.

Päeval sajab vahetevahel vähest vihma, sisemaal sekka ka lörtsi. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Järgneva nelja päeva keskmine õhutemperatuur püsib jätkuvalt plusspoolel ja ka ilm püsib üpris sarnane, valdavalt pilves, kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning puhub valdavalt mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Sajusem on pühapäev, mil sajab mitmel pool. Esmaspäeval on sajusem just öö ja hommik, mil tuleb lörtsi ja lund, lääne pool ka vihma.