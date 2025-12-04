Õhupallid segasid taas Vilniuse lennujaama tööd

Lennujaama töö peatati esmalt kolmapäeval kell 19.36, kui Leedu õhuruumi sisenesid salakaupa vedanud õhupallid. Lennujaam avati taas kell 21.06, kuid suleti uuesti kell 22.24 ning töö taastati kell 00.56.

Kolmas sulgemine järgnes kell 1.15 ning lennud taastusid kell 2.30.

Leedu lennujaamade operaatorfirma (LTOU) teatel häirisid ajutised õhuruumi piirangud 27 lendu ja mõjutasid 3100 reisijat.

"Viis lendu suunati ümber Kaunase lennujaama, kust reisijad transporditi bussidega Vilniusesse, 17 lendu hilines ja viis tühistati," teatas operaator.

Valgevenest pärit salasigarettide vedamiseks kasutatavad ilmaõhupallid on viimastel kuudel korduvalt sundinud ajutiselt sulgema Vilniuse lennujaama ning korra ka Kaunase lennujaama.

Õhuruumi rikkumised sundisid Leedut sulgema 30. oktoobril oma kaks viimast töötavat piiripunkti Valgevenega.

Piiripunktid avati taas 20. novembril, kuid peaminister Inga Ruginienė on hoiatanud, et valitsus võib piiri igal ajal ja määramata ajaks uuesti sulgeda, kui Valgevene hübriidrünnak jätkub.

Leedu poliitikute sõnul kujutavad jätkuvalt Leedu õhuruumi sisenevad õhupallid endast Minski korraldatud hübriidrünnakut, mistõttu valitsus kaalub ka olukorra tõttu eriolukorra väljakuulutamist ning abi palumist EL-i piirivalveagentuurilt Frontex.