Vilniuse lennujaam pidi õhupallide tõttu taas töö peatama

"Neli lendu suunati Kaunase lennujaama, millest üks, Münchenist saabunud lennuk naasis pärast piirangute tühistamist Vilniusesse ja teiste Kaunasesse suundunud lendude reisijad toimetati bussiga tagasi Vilniusesse. Samuti naasis Vilniusesse Istanbulist saabunud lennuk, mis maandus Riia lennujaamas. Neli lendu tühistati," vahendas Leedu rahvusringhääling LTOU teadet.

Samas öeldi, et laupäevaõhtusest töö peatamisest tingitud meeskonna ja lennukite rotatsioonihäirete tõttu võib esineda lendude hilinemist ka pühapäeval. Reisijatel, kelle lennud on häiritud või tühistatud, tuleks täpsema teabe saamiseks otse oma lennufirmaga ühendust võtta.

Leedu võimud registreerisid õhupallidele iseloomulikud navigatsioonimärgid laupäeva õhtul kell 18.06 ja Vilniuse lennujaama kohal kehtestati õhuruumipiirangud. Piirangud tühistati kell 19.31.

Leetu saabunud salakaubaõhupallide tõttu on viimastel kuudel kokku kutsutud mitu riikliku julgeolekukomisjoni (NSC) koosolekut ning Valgevene hübriidrünnaku küsimust arutatakse erinevates formaatides nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Kuna Valgevenest teele saadetavate õhupallide, millega veetakse salakaupa, sissevool on kasvanud, algatas Leedu peaprokurör Nida Grunskienė kohtueelse uurimise paragrahvi alusel, mis puudutab teise riigi abistamist Leedu vastu tegutsemisel.

Valgevene piirist umbes 30 kilomeetri kaugusel asuv lennujaam on oktoobri algusest saadik sarnaste intsidentide tõttu suletud enam kui kümnel korral ning viimati peatas see töö 3. detsembril.

Leedu väidab, et õhupalle saadavad Valgevenest sigarette vedavad salakaubavedajad, kuid süüdistab ka Valgevene diktaatorit Aleksandr Lukašenkot, kes on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini lähedane liitlane, selles, et viimane ei takista õhupallide teelesaatmist. Leedu nimetab õhupallide lennutamist hübriidrünnakuks enda vastu.