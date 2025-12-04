Merz: Balti riikide kaitsmine on Saksamaa otsene huvi

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz kirjutas Frankfurter Allgemeine Zeitungis ilmunud arvamusloos , et solidaarsus Balti riikide ja teiste Ida-Euroopa riikidega ei ole üksnes Saksamaa ajaloost tulenev kohustus, vaid ka otsene huvi.

Merz kirjutas, et imperialistlik Venemaa püüab laiendada oma mõjusfääri kaugele üle oma riigipiiride Euroopa riikide suunas.

"Tänaseks ei saa keegi enam eitada, et Venemaa juhtkond kasutab selleks kogu hübriidohtude ja destabiliseerimise arsenali – ja rakendab neid ka meie vastu. Moskva valmistub nii sõjaliselt kui ka oma ühiskonda militariseerides konfliktiks Läänega. Selline Venemaa ohustab Euroopa vabadust ja julgeolekut. See ohustab meie Ida-Euroopa partnereid, kes pidid oma vabaduse ja suveräänsuse rohkem kui kolm aastakümmet tagasi ise välja võitlema."

Liidukantsler lisas, et seda hinnangut kinnitavad Balti riikide valitsustega peetud vestlused.

"Ka Poola valitsus räägib igapäevastest Venemaa rünnakutest. Solidaarsus meie Ida-Euroopa naabritega ei ole üksnes kohustus, mis tuleneb meie enda ajaloost – see on ka meie otsene huvi. Euroopa iseseisvuse küsimus otsustatakse täna, mil meie julgeolekut ähvardatakse."

Merz tõi välja, et Euroopa Komisjon käis välja uued ettepanekud, kuidas võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad ja laenata need Ukrainale.

"Need vahendid oleks selleks, et katta Ukraina finants- ja sõjalised vajadused vähemalt järgmise kahe aasta jooksul. Nii on meie kätes mitte üksnes Ukraina tugevdamine, vaid ka ühemõttelise signaali saatmine Moskvale, et selle agressioonisõja jätkamine on mõttetu. See ei ole signaal sõja pikendamiseks, vaid selle lõpetamiseks. Me saadame signaali Euroopa iseseisvusest – signaali, et meie, eurooplased, otsustame ja kujundame, mis meie kontinendil toimub."

Liidukantsleri kinnitusel on Euroopa Komisjoni pakutud lahendus kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja Euroopa rahvusvaheliste kohustustega.

"Oleme eurooplastena ühiselt otsustanud, et Venemaa keskpanga varad jäävad külmutatuks seni, kuni Venemaa hüvitab Ukrainale sõja tekitatud kahjud."

Ta lisas, et mõistab ka Belgia valitsuse mure, kelle riiki on koondunud suurem osa Venemaa külmutatud varadest. Merzi sõnul tuleb kõhklused kummutada konkreetsete õigusaktidega, mitte vaid poliitiliste lubadustega.

"Need arutelud peavad algama viivitamatult ja kiiresti lõpule jõudma. Aga selleks on vaja Euroopa riikide juhtide poliitilist signaali: meie roll on viia edasi Euroopa suveräänsuse teed. Kui me seda tõsiselt mõtleme, siis ei saa me jätta seda teiste, väljapool Euroopat asuvate riikide otsustada, mis saab agressori rahalistest vahenditest, mis on õiguspäraselt külmutatud. See, mille üle me nüüd otsustame, määrab ära Euroopa tuleviku."