X!

Merz: Balti riikide kaitsmine on Saksamaa otsene huvi

Välismaa
Eesti peaminister Kristen Michal kohtus äsja Saksa kantsler Friedrich Merziga.
Eesti peaminister Kristen Michal kohtus äsja Saksa kantsler Friedrich Merziga. Autor/allikas: Bundesregierung/Steffen Kugler
Välismaa

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz kirjutas Frankfurter Allgemeine Zeitungis ilmunud arvamusloos, et solidaarsus Balti riikide ja teiste Ida-Euroopa riikidega ei ole üksnes Saksamaa ajaloost tulenev kohustus, vaid ka otsene huvi.

Merz kirjutas, et imperialistlik Venemaa püüab laiendada oma mõjusfääri kaugele üle oma riigipiiride Euroopa riikide suunas.

"Tänaseks ei saa keegi enam eitada, et Venemaa juhtkond kasutab selleks kogu hübriidohtude ja destabiliseerimise arsenali – ja rakendab neid ka meie vastu. Moskva valmistub nii sõjaliselt kui ka oma ühiskonda militariseerides konfliktiks Läänega. Selline Venemaa ohustab Euroopa vabadust ja julgeolekut. See ohustab meie Ida-Euroopa partnereid, kes pidid oma vabaduse ja suveräänsuse rohkem kui kolm aastakümmet tagasi ise välja võitlema."

Liidukantsler lisas, et seda hinnangut kinnitavad Balti riikide valitsustega peetud vestlused.

"Ka Poola valitsus räägib igapäevastest Venemaa rünnakutest. Solidaarsus meie Ida-Euroopa naabritega ei ole üksnes kohustus, mis tuleneb meie enda ajaloost – see on ka meie otsene huvi. Euroopa iseseisvuse küsimus otsustatakse täna, mil meie julgeolekut ähvardatakse."

Merz tõi välja, et Euroopa Komisjon käis välja uued ettepanekud, kuidas võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad ja laenata need Ukrainale.

"Need vahendid oleks selleks, et katta Ukraina finants- ja sõjalised vajadused vähemalt järgmise kahe aasta jooksul. Nii on meie kätes mitte üksnes Ukraina tugevdamine, vaid ka ühemõttelise signaali saatmine Moskvale, et selle agressioonisõja jätkamine on mõttetu. See ei ole signaal sõja pikendamiseks, vaid selle lõpetamiseks. Me saadame signaali Euroopa iseseisvusest – signaali, et meie, eurooplased, otsustame ja kujundame, mis meie kontinendil toimub."

Liidukantsleri kinnitusel on Euroopa Komisjoni pakutud lahendus kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja Euroopa rahvusvaheliste kohustustega.

"Oleme eurooplastena ühiselt otsustanud, et Venemaa keskpanga varad jäävad külmutatuks seni, kuni Venemaa hüvitab Ukrainale sõja tekitatud kahjud."

Ta lisas, et mõistab ka Belgia valitsuse mure, kelle riiki on koondunud suurem osa Venemaa külmutatud varadest. Merzi sõnul tuleb kõhklused kummutada konkreetsete õigusaktidega, mitte vaid poliitiliste lubadustega.

"Need arutelud peavad algama viivitamatult ja kiiresti lõpule jõudma. Aga selleks on vaja Euroopa riikide juhtide poliitilist signaali: meie roll on viia edasi Euroopa suveräänsuse teed. Kui me seda tõsiselt mõtleme, siis ei saa me jätta seda teiste, väljapool Euroopat asuvate riikide otsustada, mis saab agressori rahalistest vahenditest, mis on õiguspäraselt külmutatud. See, mille üle me nüüd otsustame, määrab ära Euroopa tuleviku."

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:16

Päikese ja geenide ühistoime ohjab D-vitamiini teket nahas

14:01

Politico: von der Leyen distantseerib end diplomaatide petuskandaalist

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:52

RKAS kaalub Liivalaia kohtumaja müügitingimuste muutmist

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:43

Priit Toobal: kogu kultuurivaldkonna rahastusotsused tuleks anda kulkale

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

13:19

Endine peaprokurör: Margus Kurmi prokuratuurikriitikas peitub iva

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

12:01

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

03.12

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

ilmateade

loe: sport

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

loe: kultuur

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

loe: eeter

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

11:19

Puuvormidega tehtud kuldsed piparkoogid meenutavad endisaegset hiilgust

10:13

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

Raadiouudised

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (04.12.2025 09:00:00)

03.12

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo