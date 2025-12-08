Narva volikogu ei suutnud esimesel katsel linnapead valida

Narva linnavolikogus jäi linnapea valimisel kahele kandidaadile antud häälte arv viiki ning kumbki kandidaat ei kogunud vajalikku volikogu koosseisu enamust.

Narva linnavolikogus esmaspäeval toimunud hääletusel said nii Katri Raik kui ka Keskerakonna kandidaat Jaan Toots 15 häält ning üks valimissedel tunnistati kehtetuks.

Narva linnavolikogus on 31 kohta, seega oleks valituks osutumine nõudnud vähemalt 16 poolthäält.

Raik oli Mihhail Stalnuhhini Rahvanimekirja ja Raigi juhitud valimisliidu ühine kandidaat.

Narvas saavutas kohalikel valimistel esikoha Mihhail Stalnuhhini Rahvanimekiri, võites 31 kohast 12. Linnavolikogus said kohti ka Keskerakond (10), Katri Nimekiri (5) ja valimisliit Plaan B + Narva Pulss (4).

Pärast valimisi pidasid Mihhail Stalnuhhini ja Katri Raigi meeskonnad koalitsiooniläbirääkimisi, saavutades linna juhtimise osas kokkuleppe.

Narva volikogu valis 2. detsembril volikogu esimeheks Mihhail Stalnuhhini. Aseesimeheks valiti Jana Kondrašova.

Katri Raik on varem olnud Narva linnapea kolmel korral: aastatel 2020–2021, 2021–2023 ja 2024–2025. Lisaks oli Raik 2021. aastal Narva linnavolikogu esimees.

Jaan Toots valiti 2023. aastal Narva linnapeaks, kuid peale umbusaldusavaldust 2024. aastal asus Tootsi asemel ametisse Raik.